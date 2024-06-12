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Кримський міст раніше охороняли до 14 кораблів та катерів РФ, а зараз - нуль, - Плетенчук

Кораблі РФ не охороняють Кримський міст

Кораблі російських військових наразі не охороняють Кримський міст.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Раніше у них на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно в морі, а зараз їх там нуль. Відповідно, вони якось мають цю проблему вирішити", - пояснив він.

Використовуючи баржі і бонові загородження росіяни сподіваються максимально звузити можливість маневру, звузити прохід для того, щоб ділянку контролювати було легше.

"Цей район моря з метою, звісно, захисту тієї самої споруди. ... От вони будують пасивні загородження, інженерні споруди в вигляді тих самих барж з боновими загородженнями. Мета - це протидія", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що росіяни намагаються захистити Кримський міст від українських дронів, встановивши вісім барж.

Читайте: У РФ немає альтернатив Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика армії РФ, - ОК "Південь"

Автор: 

Крим (14173) Керченський міст (532) Плетенчук Дмитро (173)


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Топ коментарі
+6
Десь я це вже чув "просто перестать стрелять".
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12.06.2024 16:45
+5
Наші вибивають їхнє ППО не просто так...
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12.06.2024 14:53
+5
Якогось біса чекають поки кацапи набудуть біля мосту хрен знає чого а потім будуть безтолково атакувати. Щось це мені нагадує.
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12.06.2024 15:04
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демілітаризація РФ іде ударними темпами. Якби не їхня пропаганда в інстаграмі, тіктоку і тд було б чудово. Проблема ще в тому що їх пропаганда чудово заходить бо наші зелені це мразі отборні
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12.06.2024 14:53 Відповісти
Наші вибивають їхнє ППО не просто так...
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12.06.2024 14:53 Відповісти
поперджували американці, не стріляйте по нпз...у відповідь на ці постріли за 1 день березня ворог знищив чверть потужностей українських теплових електростанцій...
попередження не стріляйте по кримському мосту і не треба озвучувати...і так понятно, що ворог знищить у відповідь
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12.06.2024 16:34 Відповісти
Десь я це вже чув "просто перестать стрелять".
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12.06.2024 16:45 Відповісти
авжеж, тому мости цілі і тут і там...без них гірше стане одразу, а якщо вдарять по них в один день, як по електростанціях, то і зими чекати не треба, щоб зливати воду...
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12.06.2024 23:12 Відповісти
Що знищить у відповідь?
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13.06.2024 00:22 Відповісти
не всім понятно?
мости..і не обовязково через дніпро...вони краще захищені
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13.06.2024 10:51 Відповісти
Інженерні споруди, можливо, ефективніше захищають міст від наших беспілотних катерів.
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12.06.2024 14:55 Відповісти
Тому що цей міст вже не має ніякого значення. Крім "перемог" від його обстрілів.
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12.06.2024 14:56 Відповісти
По ньому знов почали перевозити ешелони з паливом. Отже має.
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12.06.2024 14:58 Відповісти
Звузьти прохід так щоб тільки пляшка проходила, жопа в кацапів повинна бути всюди
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12.06.2024 14:57 Відповісти
значить можна бити дронами магура по опорах
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12.06.2024 14:59 Відповісти
Якогось біса чекають поки кацапи набудуть біля мосту хрен знає чого а потім будуть безтолково атакувати. Щось це мені нагадує.
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12.06.2024 15:04 Відповісти
Слід не міркувати в логіці «якщо ми дамо згоду на удари західною зброєю по території Росії, Путін вдарить у відповідь», а дотримуватися підходу «якщо Путін наважиться на удар по Заходу, він використає будь-який привід для нанесення такого удару, навіть якщо ми не даватимемо йому жодних підстав для атаки». І для того, щоб зрозуміти правильність саме такої інтерпретації дій російського президента, варто згадати, з чого починалася велика війна Росії проти України - коли Україна не давала жодних підстав для удару, а Путін шукав і знаходив вигадані приводи.
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12.06.2024 15:05 Відповісти
ну то й що? поки він стоїть, це не цікаво...
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12.06.2024 15:11 Відповісти
Для каZапів той міст вже як чергова скрєпа.

Техніку, зброю вони спокійно переганяють суходолом.

Центр журналістських розслідувань

Росія форсує розвиток шляхів на окупованому півдні.
Травень видався багатим на події довкола портів Бердянська і Маріуполя, а також приніс неприємні новини про нові автомобільні і залізничні дороги загарбників.
Окупанти прискорено добудовують нову залізницю і вдвічі розширюють автомобільний сухопутний коридор.

Детальніше розповідаємо за цим посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=aqZfo0eKiN8
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12.06.2024 15:16 Відповісти
А чи не в тому справа, що "найвеличніший" заборонив атакувати міст, і кацапи йому вірять?
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12.06.2024 15:45 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 05.‎06.‎2024 830 доба війни

65 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

У РФ немає альтернатив Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика армії РФ, - ОК "Південь"

Чому ж замість того, щоб знищити його, ЗСУ витрачає дефіцитні ракети на поромну переправу, функціонал якої легко відновлюється знову. Відповідь одна - заборона атаки Кримського мосту - пряма директива ВГК Зеленського. Іншої причини немає.
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12.06.2024 15:53 Відповісти
Може цю проблему вже до снаги вирішити нам?
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12.06.2024 15:48 Відповісти
А как его разбомбить то? Ну ушатать пару пролетов, так они ж отстроят, это ж не карточный домик, как его полностью под воду погрузить?
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12.06.2024 16:20 Відповісти
Збити пару критичних опор і потім валити по ремонтним бригадам.
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12.06.2024 16:49 Відповісти
Ну і? Відмашку дєрьмака чекаємо?
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12.06.2024 16:32 Відповісти
 
 