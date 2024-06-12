Кримський міст раніше охороняли до 14 кораблів та катерів РФ, а зараз - нуль, - Плетенчук

Кораблі російських військових наразі не охороняють Кримський міст.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Раніше у них на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно в морі, а зараз їх там нуль. Відповідно, вони якось мають цю проблему вирішити", - пояснив він.

Використовуючи баржі і бонові загородження росіяни сподіваються максимально звузити можливість маневру, звузити прохід для того, щоб ділянку контролювати було легше.

"Цей район моря з метою, звісно, захисту тієї самої споруди. ... От вони будують пасивні загородження, інженерні споруди в вигляді тих самих барж з боновими загородженнями. Мета - це протидія", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що росіяни намагаються захистити Кримський міст від українських дронів, встановивши вісім барж.

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