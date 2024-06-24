УКР
Удар по Севастополю змусить США замислитися про нещодавнє послаблення правил, - Telegraph

atacms

Останній ракетний удар по окупованому Криму змусить США задуматися про нещодавнє рішення пом’якшити правила використання американських ракет для ударів по Росії.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Зазначається, що пляж, над яким російська протиповітряна оборона 23 червня збила ракету, розташований приблизно за 10 хвилин їзди від аеродрому Бельбек, з якого винищувачі летять завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Журналісти зазначають, що українські атаки на цивільні об’єкти в Росії або на окупованих територіях "рідкісні", але іноді фрагменти ракет падають "осторонь" від військових цілей. Також зазвичай Україна б’є по об’єктах у Севастополі вночі, а не в середині дня.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що їхня ППО "перехопила" одну з п’яти американських ракет ATACMS, оснащену касетними боєприпасами. Окупанти поклали відповідальність за атаку на Сполучені Штати.

"Україна не дала жодних коментарів, але цей удар знову змусить Вашингтон замислитися про пом’якшення правил, які він встановив для України щодо того, як вона використовує американські ракети для удару по Росії. Україна хоче отримати більше свободи для завдання ударів по цілях у глибині Росії, але Вашингтон побоюється, що це призведе до ескалації війни", – йдеться в статті.

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили дозвіл бити зброєю США по російських військах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише поблизу Харківської області. Раніше радник з нацбезпеки США Джейк Саллівана також наголосив, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон.

Крим (14222) США (24127) ATACMS (141)
Топ коментарі
+49
покажіть цим тварюкам фото наших міст
24.06.2024 09:10 Відповісти
24.06.2024 09:10 Відповісти
+43
Повії,а не журналісти, тобто росії можна все, а Україні тільки правила
24.06.2024 09:11 Відповісти
24.06.2024 09:11 Відповісти
+33
Коротше кажучи:
Рашка почала бити по власним цивільним об'єктам, в надії звинуватити в цьому Україну.
24.06.2024 09:11 Відповісти
24.06.2024 09:11 Відповісти
покажіть цим тварюкам фото наших міст
24.06.2024 09:10 Відповісти
24.06.2024 09:10 Відповісти
Навіщо? Що воно зрозуміло? До речі,учора була тут інформація, що це ракети -перехоплювачі від орків атакували пляж. Так навіщо смі розганяють пропаганду проти атак ракет США
24.06.2024 09:14 Відповісти
24.06.2024 09:14 Відповісти
Пентагон перемістив свою штаб квартиру в офіс ЗеТелєграф
А кацапи перемістили свою ппо на пляж
Це все що треба знати
24.06.2024 13:07 Відповісти
24.06.2024 13:07 Відповісти
Не стоит, радоваться будут, твари
показати весь коментар
24.06.2024 09:31 Відповісти
Наш Крим,тому ми будемо викурювати цю нечисть кацапську як тільки зможемо.А потерпілі кацапи нехай валять з Криму,і не будуть покалічені
показати весь коментар
24.06.2024 10:14 Відповісти
Цю картинку я поставив на робочий стіл
24.06.2024 13:08 Відповісти
24.06.2024 13:08 Відповісти
Американці таки замислиться і прийдуть до висновку, що ракет ВСУ потрібно давати більший, хороших та різних... і ще вчора 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪🤗🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🚢
24.06.2024 13:07 Відповісти
24.06.2024 13:07 Відповісти
О, кацапня в своєму дусі-заверещали. А звалити з Криму не пробували!
Та самі ж луплять по цивільних об'єктах.
Було б добре щоб американці з цього приводу висловили б ''занепокоєння''
24.06.2024 09:11 Відповісти
24.06.2024 09:11 Відповісти
Коротше кажучи:
Рашка почала бити по власним цивільним об'єктам, в надії звинуватити в цьому Україну.
24.06.2024 09:11 Відповісти
24.06.2024 09:11 Відповісти
Бей своих чтобы чужие боялись. По своим надёжнее, сто процентная гарантия что если долетит, то попадут
показати весь коментар
24.06.2024 09:33 Відповісти
Так было всегда, еще моторыла выезжал на пикапе в серую зону и из миномета обстреливал даунецких.
показати весь коментар
24.06.2024 10:06 Відповісти
Повії,а не журналісти, тобто росії можна все, а Україні тільки правила
показати весь коментар
24.06.2024 09:11 Відповісти
Імянно, імянно. Вони плохіє, їм можна все, жодних обмежень. Ми ж тіпа хорошіє, тому маємо дотримуватись законів, правил (писаних-неписаних) та моральних норм, нехай навіть і на шкоду собі.
показати весь коментар
24.06.2024 12:25 Відповісти
Мені от цікаво- до якої ще більшої ескалаціі можут привести нащі ЗАКОННІ удари по лаптеногім?!
показати весь коментар
24.06.2024 09:12 Відповісти
пішов нах..
показати весь коментар
24.06.2024 09:12 Відповісти
Серйозно? Так може орки спецом обстріляли той пляж?
Очевидне ж рішення для виродків...
показати весь коментар
24.06.2024 09:13 Відповісти
Крим це Україна. Які питання...
показати весь коментар
24.06.2024 09:14 Відповісти
Вашингтон замислитися про пом'якшення правил, які він встановив для України щодо того, як вона використовує американські ракети для удару по Росії. Джерело:
Тобто Крим для США це все-таки частина рашки? До котилися ми за 10 років у пошуках бажаного "щастя".
показати весь коментар
24.06.2024 09:15 Відповісти
Якщо перекласти статтю з Телеграф, то дослівно це звучить так:
"Вашингтон считает Крым, аннексированный Кремлем в 2014 году, частью Украины и позволяет украинским командирам наносить по нему удары ракетами американского производства."
показати весь коментар
24.06.2024 09:24 Відповісти
Крым это атака не через кордон. Так что вопрос применения АТАКАМС по оккупированным территориям отпадает. А то, что гибнут мирные, так это, извините, война, которую начала страна-агрессор. И потом, почему не включают сирены в Севастополе для предупреждения мирных жителей. Не хотят беспокоить? Пляжный сезон? А украинских мирных значит можно бомбить ? Твари рашистские...
показати весь коментар
24.06.2024 09:19 Відповісти
я спрошу больше - какого х* аєропорт в симферополе до сих пор работает????!
показати весь коментар
24.06.2024 23:50 Відповісти
Крим Україна питатання є?
показати весь коментар
24.06.2024 09:20 Відповісти
Американські рожеві поні дуже засмучуються коли дохнуть кацапські цивільні котрі закликають катувати та вбивати українців.
показати весь коментар
24.06.2024 09:57 Відповісти
Американські рожеві поні взагалі дуже засмучуються, коли жертва не заводить руки за спину и не підводить голову під сокиру, а пручається.

Бо американські рожеві поні ********** над жертвою плакати та жаліти, а як тут плакати, коли жертва встає та надає люлів терористам! Тут вже терористів треба жаліти! Ось вони і демонструють зараз підтримку Палестині, а незабаром і "нещасних росіян" почнуть жаліти. Та співати не тільки "Від ріки до моря", а й "Від Лісабону до Камчатки"!
показати весь коментар
24.06.2024 13:12 Відповісти
Суки західні, чому життя расіян для вас більш важливіше ніж життя українців?!
показати весь коментар
24.06.2024 09:23 Відповісти
Телеграф хворий на всю голову чи просто запроданець - США ніколи не забороняли бити своєю зброєю по всій території України! І ще додатково заявляли, що тимчасово окуповані території разом з Кримом - це також територія України!!!
показати весь коментар
24.06.2024 09:28 Відповісти
Так це ж не територія рашки! Агов! Повії поліграфічні.
показати весь коментар
24.06.2024 09:28 Відповісти
Справа не в території, а в том, що рожевих поні засмучує вбивство кацапського цивільного лайна яке кайфує від мертвих українців та просить ще.
показати весь коментар
24.06.2024 09:59 Відповісти
Пропоную усіх рожевих поні перевести на харчування виключно райдугою!

Тиждень поклацають зубами та скинуть геть свій рожевий колір! А то тріскають смаколики за обидві щоки, накладають купи лайна замість метеликів, а бажають, щоб усі їхне лайно вважали метеликами!..
показати весь коментар
25.06.2024 13:03 Відповісти
Для кого эта статья? Били бьём и будем бить врага там где он есть. Москали целенаправленно бьют по мирному населению, а тут сбили сами сбили, упали обломки и верещат. В штатах не дураки и прекрасно все видят и понимают. Совет один не сбивайте наши ракеты и вы увидите, что в отличие от вас мы бьём по военным целям
показати весь коментар
24.06.2024 09:29 Відповісти
По території України ми і раніше використовували зброю від НАТО.Ця стаття вже точно від *****
показати весь коментар
24.06.2024 09:29 Відповісти
Треба двати відповідь в стилі русні: а для чого ви збивали ракети, які летіли по військовим об'єктам.
показати весь коментар
24.06.2024 09:40 Відповісти
Крим - це Україна. Статтю замовляли кацапи.
показати весь коментар
24.06.2024 09:47 Відповісти
Севастополь -українське місто.Не потрібно ніякого американського пом'якшення."американські друзі" єрмака і умєрова писали цю куйню (Санкційна група Єрмака-Макфола)
показати весь коментар
24.06.2024 09:49 Відповісти
То нехай не перехоплюють... якби орки не перехоплювали ракети то все б було добре.... Тому штатам треба в першу чергу рашу звинувачувати в цьому...

А також Крим наразі зона бойових дій... чому ті цивільні не дотримуються правил безпеки
показати весь коментар
24.06.2024 10:01 Відповісти
не сша а раху...
показати весь коментар
24.06.2024 10:03 Відповісти
Касапы, не надо сбивать своей рукожопой ПВО наши мирно летящие АТАКАМСы.

И фсьо у вас будет хорошо 🫠🫠🫠!!!
показати весь коментар
24.06.2024 10:05 Відповісти
Якщо щось і буде, так це прохання бити вночі, коли відпочиваючих на пляжі не має.
показати весь коментар
24.06.2024 10:09 Відповісти
«Они сами себе обстріляли» как то так
показати весь коментар
24.06.2024 10:11 Відповісти
Нє, це типу "а нє надо било сбівать", як казали рашисти.
показати весь коментар
24.06.2024 11:29 Відповісти
Тєлєграф іді - наф .
Ця помийка не написала мабуть - жодної статті про обстріли кацапами Харкова чи Одеси , зате от в Севастопіль не встигло прилетіти і вже - каравул Украіна банбіт мірних расєянцев .!! Амєрікє нужно задумацца і тд.
показати весь коментар
24.06.2024 10:13 Відповісти
Як оркам вдалося збити балістичну ATACMS?
показати весь коментар
24.06.2024 10:19 Відповісти
Шо тут непонятного - эта статейка была нашкрябана по заказу кремлядей однмим из ародажных писак.
показати весь коментар
24.06.2024 10:24 Відповісти
А як же: я люблю кримскоє пєвєо?
показати весь коментар
24.06.2024 10:34 Відповісти
Это намёк... хотите про-украинские статьи, не вопрос, заказывайте, кто платит журналистам, то их и танцует...
показати весь коментар
24.06.2024 10:38 Відповісти
У липні 2014 року газету The Telegraph розкритикували за підтримку прокремлівської версії про непричетність росії до збиття літака рейсу МН17. 750000 щорічно фунтів стерлінгів від Китаю за додаток "China Watch". 900000 фунтів від уряду росії, за додаток до газети, звинувачення в антисемітизмі, передчасні некрологи... така собі газетка, власники якої з ОАЕ.
показати весь коментар
24.06.2024 10:41 Відповісти
Так, час серьозно над цим задуматись Заходу і захистити власними силами все небо над Україної, бо прийдеться його захищати над своїми домівками безпосередньо від реальних іранських дронів і російських ракет. Це і є реальний план аби не було розширення війни. А також висновком цих реальних роздумів має стати потужне озброєння України ************* зброєю і вимогою дотримання демократії і законності в Україні і Конвенцій по правам людини.
показати весь коментар
24.06.2024 10:55 Відповісти
Не зрозумів - так Крим це вже не Україна? Чи кацапи більш цінна нація (хоча, де там нація, там народонасєлєніє) ніж українці? От же ж толерасти, от же ж голуби миру
показати весь коментар
24.06.2024 11:26 Відповісти
Telegraph работает на парашу.
показати весь коментар
24.06.2024 12:25 Відповісти
Є фото решток ракети від комплексу Тор, навіть перші повідомлення російських пропагандистів вказували на те, що це була російська ракета ППО.
Але писаки з телеграфу спираються виключно на відмодеровані повідомлення, кремлівськи змі.
показати весь коментар
24.06.2024 15:12 Відповісти
Взагалі то це територія України! І тут обмежень не повинно бути апріорі.
показати весь коментар
24.06.2024 22:30 Відповісти
 
 