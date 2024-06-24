Удар по Севастополю змусить США замислитися про нещодавнє послаблення правил, - Telegraph

Останній ракетний удар по окупованому Криму змусить США задуматися про нещодавнє рішення пом’якшити правила використання американських ракет для ударів по Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Зазначається, що пляж, над яким російська протиповітряна оборона 23 червня збила ракету, розташований приблизно за 10 хвилин їзди від аеродрому Бельбек, з якого винищувачі летять завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Журналісти зазначають, що українські атаки на цивільні об’єкти в Росії або на окупованих територіях "рідкісні", але іноді фрагменти ракет падають "осторонь" від військових цілей. Також зазвичай Україна б’є по об’єктах у Севастополі вночі, а не в середині дня.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що їхня ППО "перехопила" одну з п’яти американських ракет ATACMS, оснащену касетними боєприпасами. Окупанти поклали відповідальність за атаку на Сполучені Штати.

"Україна не дала жодних коментарів, але цей удар знову змусить Вашингтон замислитися про пом’якшення правил, які він встановив для України щодо того, як вона використовує американські ракети для удару по Росії. Україна хоче отримати більше свободи для завдання ударів по цілях у глибині Росії, але Вашингтон побоюється, що це призведе до ескалації війни", – йдеться в статті.

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили дозвіл бити зброєю США по російських військах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише поблизу Харківської області. Раніше радник з нацбезпеки США Джейк Саллівана також наголосив, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон.