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США не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь территории РФ, - Кирби

США не скасовуватимуть обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ після атаки по «Охматдиту», - Кірбі

Политика США относительно ударов ВСУ по территории РФ американским оружием не изменилась.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Представителя администрации президента США спросили, планирует ли Вашингтон снять ограничения для ВСУ по ударам вглубь территории РФ после массированной российской атаки по Украине 8 июля, в частности после целенаправленного удара по детской больнице "Охматдет".

В ответ Кирби сказал, что на сегодня США не планируют отменять ограничения для Сил обороны Украины относительно ударов американским оружием вглубь территории России.

"Никаких изменений в политике США. Украина в дальнейшем может использовать американское вооружение для ударов вблизи границы с РФ. Это все еще так", - сказал представитель Белого дома.

Как сообщало ранее издание Washington Post Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

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Автор: 

оружие (10267) ОХМАТДЕТ (244) США (27166) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+56
їбучі ви гандони
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08.07.2024 23:17 Ответить
+40
Та пофіг, ударимо власними ракетам..... а, точно, не ударимо. Ніхто не знає чому? Де поділись наші розробки, чому за 2,5 роки війни більш схоже, що це на нас наклали санкції і ВПК померло, і .т.п.....
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08.07.2024 23:21 Ответить
+27
гниди
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08.07.2024 23:17 Ответить
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Так і воюємо. Мало того що сил обмаль, а у ворога з запасом, так ще й обмежені з усіх боків, а у ворога - повна свобода дій.
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09.07.2024 09:13 Ответить
Прийде час коли байденів-саліванів-кірбі треба буде судити за бездіяльність і заохочення агресора
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09.07.2024 09:26 Ответить
Соазу после нападения Рашки в 24м, Бидон на весь мир заявил, что нк отдаст ни сантиметра НАТОвской территории.
Семь раз подряд в одной речи.
Куйлу стало понятно, можно заграбастать всю Украину...
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09.07.2024 09:43 Ответить
Шановні, а чи не є оце американське дивне "управління ескалацієюз боку росії" насправді - виваженим і цілеспрямованим договорняком в інтересах (ні, не путлера) проекту "Новий Єрусалим"?!))
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09.07.2024 10:03 Ответить
пора реанімовувати виробництво ядерної зброї. і нікого не питати дозволу. пуло не питає - і йому все дозволено.
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09.07.2024 10:17 Ответить
Цинічні імпотентти.Жалюгідні спостерігачі. Боягузи.
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09.07.2024 10:23 Ответить
ко-ко-ко - закрийте небо!
ко-ко-ко- дайте зброю!
пока зелёные гнида на гниде сидят, наших ракет не будет. сметайте сметуны-избиратели и негаласававшие за этого утырка из кресла преза, вы же ненавидите майданы, убирайте как хотите!
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09.07.2024 11:47 Ответить
Сукі дешеві
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09.07.2024 12:43 Ответить
Ну так, наша ****** влада не може за 2 роки війни зробити 75 річні ракети типу ФАУ, а винні американці. Поки зелені при владі, ми програємо війну.
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09.07.2024 14:36 Ответить
На ближайшем саммите НАТО будут бомбические обещания, а формулировки такие, что закачаетесь.💯
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09.07.2024 15:03 Ответить
We're promising to keep on promising...
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09.07.2024 15:45 Ответить
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