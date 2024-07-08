США не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь территории РФ, - Кирби

Политика США относительно ударов ВСУ по территории РФ американским оружием не изменилась.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Представителя администрации президента США спросили, планирует ли Вашингтон снять ограничения для ВСУ по ударам вглубь территории РФ после массированной российской атаки по Украине 8 июля, в частности после целенаправленного удара по детской больнице "Охматдет".

В ответ Кирби сказал, что на сегодня США не планируют отменять ограничения для Сил обороны Украины относительно ударов американским оружием вглубь территории России.

"Никаких изменений в политике США. Украина в дальнейшем может использовать американское вооружение для ударов вблизи границы с РФ. Это все еще так", - сказал представитель Белого дома.

Как сообщало ранее издание Washington Post Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.

Читайте также: США разрешат Украине бить оружием на большее расстояние по территории РФ, если та попытается расширить нынешний фронт, - Госдеп

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Читайте также: Германия пообещала принять больных украинских детей на лечение после российского обстрела "Охматдета"