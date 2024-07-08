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США не планують скасовувати обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ, - Кірбі

США не скасовуватимуть обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ після атаки по «Охматдиту», - Кірбі

Політика США щодо ударів ЗСУ по території РФ американською зброєю не змінилася.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Представника адміністрації президента США запитали, чи планує Вашингтон зняти обмеження для ЗСУ щодо ударів углиб території РФ після масованої російської атаки по Україні 8 липня, зокрема після цілеспрямованого удару по дитячій лікарні "Охматдит". 

У відповідь Кірбі сказав, що станом на сьогодні США не планують скасовувати обмеження для Сил оборони України щодо ударів американською зброєю вглиб території Росії.

"Жодних змін у політиці США. Україна надалі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з РФ. Це все ще так", - сказав представник Білого дому.

Як повідомляло раніше видання Washington Post Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

Читайте також: США дозволять Україні бити зброєю на більшу відстань по території РФ, якщо та спробує розширити нинішній фронт, - Держдеп

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 21.23 у Києві загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждало 82 особи.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте також: Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування після російського обстрілу "Охматдиту"

Автор: 

зброя (7540) Охматдит (250) США (23437) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+56
їбучі ви гандони
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08.07.2024 23:17 Відповісти
+40
Та пофіг, ударимо власними ракетам..... а, точно, не ударимо. Ніхто не знає чому? Де поділись наші розробки, чому за 2,5 роки війни більш схоже, що це на нас наклали санкції і ВПК померло, і .т.п.....
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08.07.2024 23:21 Відповісти
+27
гниди
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08.07.2024 23:17 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Так і воюємо. Мало того що сил обмаль, а у ворога з запасом, так ще й обмежені з усіх боків, а у ворога - повна свобода дій.
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09.07.2024 09:13 Відповісти
Прийде час коли байденів-саліванів-кірбі треба буде судити за бездіяльність і заохочення агресора
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09.07.2024 09:26 Відповісти
Соазу после нападения Рашки в 24м, Бидон на весь мир заявил, что нк отдаст ни сантиметра НАТОвской территории.
Семь раз подряд в одной речи.
Куйлу стало понятно, можно заграбастать всю Украину...
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09.07.2024 09:43 Відповісти
Шановні, а чи не є оце американське дивне "управління ескалацієюз боку росії" насправді - виваженим і цілеспрямованим договорняком в інтересах (ні, не путлера) проекту "Новий Єрусалим"?!))
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09.07.2024 10:03 Відповісти
пора реанімовувати виробництво ядерної зброї. і нікого не питати дозволу. пуло не питає - і йому все дозволено.
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09.07.2024 10:17 Відповісти
Цинічні імпотентти.Жалюгідні спостерігачі. Боягузи.
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09.07.2024 10:23 Відповісти
ко-ко-ко - закрийте небо!
ко-ко-ко- дайте зброю!
пока зелёные гнида на гниде сидят, наших ракет не будет. сметайте сметуны-избиратели и негаласававшие за этого утырка из кресла преза, вы же ненавидите майданы, убирайте как хотите!
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09.07.2024 11:47 Відповісти
Сукі дешеві
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09.07.2024 12:43 Відповісти
Ну так, наша ****** влада не може за 2 роки війни зробити 75 річні ракети типу ФАУ, а винні американці. Поки зелені при владі, ми програємо війну.
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09.07.2024 14:36 Відповісти
На ближайшем саммите НАТО будут бомбические обещания, а формулировки такие, что закачаетесь.💯
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09.07.2024 15:03 Відповісти
We're promising to keep on promising...
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09.07.2024 15:45 Відповісти
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