США не планують скасовувати обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ, - Кірбі

Політика США щодо ударів ЗСУ по території РФ американською зброєю не змінилася.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Представника адміністрації президента США запитали, чи планує Вашингтон зняти обмеження для ЗСУ щодо ударів углиб території РФ після масованої російської атаки по Україні 8 липня, зокрема після цілеспрямованого удару по дитячій лікарні "Охматдит".

У відповідь Кірбі сказав, що станом на сьогодні США не планують скасовувати обмеження для Сил оборони України щодо ударів американською зброєю вглиб території Росії.

"Жодних змін у політиці США. Україна надалі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з РФ. Це все ще так", - сказав представник Білого дому.

Як повідомляло раніше видання Washington Post Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

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Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 21.23 у Києві загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждало 82 особи.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

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