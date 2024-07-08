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Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування після російського обстрілу "Охматдиту"

Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування після російського обстрілу «Охматдиту»

Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після ракетного удару РФ по лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах після розмови зі своїм українським колегою Віктором Ляшком, інформує Цензор.НЕТ.

Лаутербах наголосив, що його країна готова прийняти усіх хворих дітей, які цього потребують, у будь-який момент. Наступний рятувальний рейс, за його словами, вирушить у середу, 10 липня.

"Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін укотре показав, що він військовий злочинець", - додав німецький урядовець.

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 20:48, 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Читайте також: З "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, більш як 50 осіб поранено, з них - 7 дітей, - Ляшко

Автор: 

Німеччина (7487) діти (5154) Охматдит (250) лікування (607)


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Топ коментарі
+11
Усіх дітей України не вивезти…
Бажано б було, ракетною зброєю допомогтиУкраіні на 200-300 кілометрів в московщину, щоб ДІТЕЙ УкраїниУБЕЗПЕЧИТИ від рашистів!
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08.07.2024 21:45 Відповісти
+5
Что за дурацкие вопросы? " Раз ... Германия готова принять на лечение украинских детей .... , то это означает, что государство Германия, то бишь немецкие налогоплательщики оплатят все расходы.
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08.07.2024 22:33 Відповісти
+4
Виходить, що "шольц" грає в гру, нав'язану кацапами: знелюднення України. Адже багато з цих дітей можуть залишитися в Німеччині назавжди...
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08.07.2024 21:57 Відповісти
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Усіх дітей України не вивезти…
Бажано б було, ракетною зброєю допомогтиУкраіні на 200-300 кілометрів в московщину, щоб ДІТЕЙ УкраїниУБЕЗПЕЧИТИ від рашистів!
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08.07.2024 21:45 Відповісти
Виходить, що "шольц" грає в гру, нав'язану кацапами: знелюднення України. Адже багато з цих дітей можуть залишитися в Німеччині назавжди...
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08.07.2024 21:57 Відповісти
Ми про це дізнаємося через 15-20 років, та й то з голівудськіх фільмів (там реально правди більше).... якщо доживемо
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08.07.2024 22:36 Відповісти
А Зеленський? Вам руку допомоги, а ви її образили. Усе що написано тут,читається і має наслідки.
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09.07.2024 08:14 Відповісти
Ну как сказать...
Разве дороже чем содержать бездельников: "загорелых франзузов" (афроевропейцев и курдский табор ) ?????
А если Нарид поиграет государственность - к чему регент ермачелло прилагает усилие, то у детей и инвалидов будет мало шансов избежать "изоляции" или "бучи"..
Считаю что нада дать им шанс спастись, это будет честно
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08.07.2024 23:07 Відповісти
А Тауруси де, Шольц?!
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08.07.2024 21:47 Відповісти
Походу ХЗ.
Пэтриоты передает кстати! И ракеты и еще много-много.
А вот Таурус с ним не ясно, военные разбираются, и то узкие спецы в аэродромной предполетной подготовке. Подходит ли он под наши МиГи? Штормшадоу и Скальпы подвесили на переходниках, а Таурусы могут ждать натовских самолетов. Ф-16 и Гриппенов пример.
Да, я выгораживаю Шольца! Ботва подоляка-грушника его грязью поливала по малейшему слуху, по малейшей хуцпе!! А Германия нам дола дохуа, в сравнении с асфальтёрами и шашлычниками! И ботва из кожи вон лезет поссорить Украину с Евро-странами и выставить украинчиков неблагодарными **********.
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08.07.2024 23:17 Відповісти
А за какие средства их туда везти родителям ? А жить там за что ? А то, что цена лечения там в разы выше- кто разницу покроет ? Зеля из своего кармана ? Который наши ракеты в асфальт закатал, и теперь даже ответить по ******* нечем, приходится у пиндосов ссыкливых разрешения выпрашивать чтоб бить их оружием, которого они дают как кот наплакал.
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08.07.2024 22:02 Відповісти
Что за дурацкие вопросы? " Раз ... Германия готова принять на лечение украинских детей .... , то это означает, что государство Германия, то бишь немецкие налогоплательщики оплатят все расходы.
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08.07.2024 22:33 Відповісти
Де це написано?
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08.07.2024 22:35 Відповісти
А літак 10тлипня скумбрія за 8 оплатила? Якщо німці заберуть,то значить на повне забезпечення і не потрібно пропаганду тут проводить.
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09.07.2024 08:12 Відповісти
Та блін!! Відвали від мене! Йди далі бухай.
Пропагандуй там, де живеш.
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09.07.2024 08:49 Відповісти
Я не по наслышке, а на личном опыте знаю, как в этой стране выживают родители с тяжелобольными детьми. Сколько кругов ада надо пройти, чтобы выписали одно заключение.
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08.07.2024 22:51 Відповісти
Троль, не лажай, до Німеччини виїхали сотні тисяч сімей із України, після того, як ваш карлик- гнус почав нищити Україну.
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08.07.2024 22:43 Відповісти
Дебил, ты всё так же по прежнему упёрто как баран, или скорее, как осёл, называешь кацапскими тролями всех, кто не лижет зад твоему, дебил, работодателю Рогуляку, ой, то есть, Подоляку ? Да, подоляковскй тролль ? Ну давай, строчи донос админу, как обычно, обиженное существо.
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08.07.2024 22:50 Відповісти
Руссотріль, на тебе " жалітися"? А ти хто, ктулху якийсь? Ти пустозвоон- шаансоньє, навіщо на пусте місце патрони тратити ?
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09.07.2024 01:20 Відповісти
Та ти ж завжди адмiнам стучиш, обiсцянка, як починаєш не вивозити спiр, а це вiдбувається майже завжди, бо ти тупий подолякiвський рагуль, бггг
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09.07.2024 12:31 Відповісти
Як гуманнічати на ліквідації наслідків - так будь ласка, як допомогти усунути причину - так це ж негуманно.
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09.07.2024 19:38 Відповісти
 
 