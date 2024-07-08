Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування після російського обстрілу «Охматдиту»

Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після ракетного удару РФ по лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах після розмови зі своїм українським колегою Віктором Ляшком, інформує Цензор.НЕТ.

Лаутербах наголосив, що його країна готова прийняти усіх хворих дітей, які цього потребують, у будь-який момент. Наступний рятувальний рейс, за його словами, вирушить у середу, 10 липня.

"Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін укотре показав, що він військовий злочинець", - додав німецький урядовець.

Читайте також: За дорученням президента уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", - Шмигаль

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 20:48, 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Читайте також: З "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, більш як 50 осіб поранено, з них - 7 дітей, - Ляшко