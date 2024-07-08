Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування після російського обстрілу "Охматдиту"
Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після ракетного удару РФ по лікарні "Охматдит" 8 липня.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах після розмови зі своїм українським колегою Віктором Ляшком, інформує Цензор.НЕТ.
Лаутербах наголосив, що його країна готова прийняти усіх хворих дітей, які цього потребують, у будь-який момент. Наступний рятувальний рейс, за його словами, вирушить у середу, 10 липня.
"Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін укотре показав, що він військовий злочинець", - додав німецький урядовець.
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Станом на 20:48, 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
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Бажано б було, ракетною зброєю допомогтиУкраіні на 200-300 кілометрів в московщину, щоб ДІТЕЙ УкраїниУБЕЗПЕЧИТИ від рашистів!
Разве дороже чем содержать бездельников: "загорелых франзузов" (афроевропейцев и курдский табор ) ?????
А если Нарид поиграет государственность - к чему регент ермачелло прилагает усилие, то у детей и инвалидов будет мало шансов избежать "изоляции" или "бучи"..
Считаю что нада дать им шанс спастись, это будет честно
Пэтриоты передает кстати! И ракеты и еще много-много.
А вот Таурус с ним не ясно, военные разбираются, и то узкие спецы в аэродромной предполетной подготовке. Подходит ли он под наши МиГи? Штормшадоу и Скальпы подвесили на переходниках, а Таурусы могут ждать натовских самолетов. Ф-16 и Гриппенов пример.
Да, я выгораживаю Шольца! Ботва подоляка-грушника его грязью поливала по малейшему слуху, по малейшей хуцпе!! А Германия нам дола дохуа, в сравнении с асфальтёрами и шашлычниками! И ботва из кожи вон лезет поссорить Украину с Евро-странами и выставить украинчиков неблагодарными **********.
Пропагандуй там, де живеш.