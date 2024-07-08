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Германия пообещала принять больных украинских детей на лечение после российского обстрела "Охматдета"

Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей на лікування після російського обстрілу «Охматдиту»

Германия готова принять на лечение украинских детей после ракетного удара РФ по больнице "Охматдет" 8 июля.

Об этом сообщил в соцсети Х министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах после разговора со своим украинским коллегой Виктором Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Лаутербах подчеркнул, что его страна готова принять всех больных детей, которые в этом нуждаются, в любой момент. Следующий спасательный рейс, по его словам, отправится в среду, 10 июля.

"Целенаправленным нападением на детскую больницу Путин в очередной раз показал, что он военный преступник", - добавил немецкий чиновник.

Читайте также: По поручению президента правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета", - Шмыгаль

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

По состоянию на 20:48 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Читайте также: Из "Охматдета" эвакуировали более 600 пациентов, более 50 человек ранены, из них - 7 детей, - Ляшко

Автор: 

Германия (7074) дети (6578) ОХМАТДЕТ (244) лечение (922)


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Топ комментарии
+11
Усіх дітей України не вивезти…
Бажано б було, ракетною зброєю допомогтиУкраіні на 200-300 кілометрів в московщину, щоб ДІТЕЙ УкраїниУБЕЗПЕЧИТИ від рашистів!
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08.07.2024 21:45 Ответить
+5
Что за дурацкие вопросы? " Раз ... Германия готова принять на лечение украинских детей .... , то это означает, что государство Германия, то бишь немецкие налогоплательщики оплатят все расходы.
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08.07.2024 22:33 Ответить
+4
Виходить, що "шольц" грає в гру, нав'язану кацапами: знелюднення України. Адже багато з цих дітей можуть залишитися в Німеччині назавжди...
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08.07.2024 21:57 Ответить
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Усіх дітей України не вивезти…
Бажано б було, ракетною зброєю допомогтиУкраіні на 200-300 кілометрів в московщину, щоб ДІТЕЙ УкраїниУБЕЗПЕЧИТИ від рашистів!
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08.07.2024 21:45 Ответить
Виходить, що "шольц" грає в гру, нав'язану кацапами: знелюднення України. Адже багато з цих дітей можуть залишитися в Німеччині назавжди...
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08.07.2024 21:57 Ответить
Ми про це дізнаємося через 15-20 років, та й то з голівудськіх фільмів (там реально правди більше).... якщо доживемо
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08.07.2024 22:36 Ответить
А Зеленський? Вам руку допомоги, а ви її образили. Усе що написано тут,читається і має наслідки.
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09.07.2024 08:14 Ответить
Ну как сказать...
Разве дороже чем содержать бездельников: "загорелых франзузов" (афроевропейцев и курдский табор ) ?????
А если Нарид поиграет государственность - к чему регент ермачелло прилагает усилие, то у детей и инвалидов будет мало шансов избежать "изоляции" или "бучи"..
Считаю что нада дать им шанс спастись, это будет честно
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08.07.2024 23:07 Ответить
А Тауруси де, Шольц?!
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08.07.2024 21:47 Ответить
Походу ХЗ.
Пэтриоты передает кстати! И ракеты и еще много-много.
А вот Таурус с ним не ясно, военные разбираются, и то узкие спецы в аэродромной предполетной подготовке. Подходит ли он под наши МиГи? Штормшадоу и Скальпы подвесили на переходниках, а Таурусы могут ждать натовских самолетов. Ф-16 и Гриппенов пример.
Да, я выгораживаю Шольца! Ботва подоляка-грушника его грязью поливала по малейшему слуху, по малейшей хуцпе!! А Германия нам дола дохуа, в сравнении с асфальтёрами и шашлычниками! И ботва из кожи вон лезет поссорить Украину с Евро-странами и выставить украинчиков неблагодарными **********.
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08.07.2024 23:17 Ответить
А за какие средства их туда везти родителям ? А жить там за что ? А то, что цена лечения там в разы выше- кто разницу покроет ? Зеля из своего кармана ? Который наши ракеты в асфальт закатал, и теперь даже ответить по ******* нечем, приходится у пиндосов ссыкливых разрешения выпрашивать чтоб бить их оружием, которого они дают как кот наплакал.
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08.07.2024 22:02 Ответить
Что за дурацкие вопросы? " Раз ... Германия готова принять на лечение украинских детей .... , то это означает, что государство Германия, то бишь немецкие налогоплательщики оплатят все расходы.
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08.07.2024 22:33 Ответить
Де це написано?
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08.07.2024 22:35 Ответить
А літак 10тлипня скумбрія за 8 оплатила? Якщо німці заберуть,то значить на повне забезпечення і не потрібно пропаганду тут проводить.
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09.07.2024 08:12 Ответить
Та блін!! Відвали від мене! Йди далі бухай.
Пропагандуй там, де живеш.
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09.07.2024 08:49 Ответить
Я не по наслышке, а на личном опыте знаю, как в этой стране выживают родители с тяжелобольными детьми. Сколько кругов ада надо пройти, чтобы выписали одно заключение.
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08.07.2024 22:51 Ответить
Троль, не лажай, до Німеччини виїхали сотні тисяч сімей із України, після того, як ваш карлик- гнус почав нищити Україну.
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08.07.2024 22:43 Ответить
Дебил, ты всё так же по прежнему упёрто как баран, или скорее, как осёл, называешь кацапскими тролями всех, кто не лижет зад твоему, дебил, работодателю Рогуляку, ой, то есть, Подоляку ? Да, подоляковскй тролль ? Ну давай, строчи донос админу, как обычно, обиженное существо.
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08.07.2024 22:50 Ответить
Руссотріль, на тебе " жалітися"? А ти хто, ктулху якийсь? Ти пустозвоон- шаансоньє, навіщо на пусте місце патрони тратити ?
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09.07.2024 01:20 Ответить
Та ти ж завжди адмiнам стучиш, обiсцянка, як починаєш не вивозити спiр, а це вiдбувається майже завжди, бо ти тупий подолякiвський рагуль, бггг
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09.07.2024 12:31 Ответить
Як гуманнічати на ліквідації наслідків - так будь ласка, як допомогти усунути причину - так це ж негуманно.
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09.07.2024 19:38 Ответить
 
 