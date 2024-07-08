Германия пообещала принять больных украинских детей на лечение после российского обстрела "Охматдета"

Германия готова принять на лечение украинских детей после ракетного удара РФ по больнице "Охматдет" 8 июля.

Об этом сообщил в соцсети Х министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах после разговора со своим украинским коллегой Виктором Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Лаутербах подчеркнул, что его страна готова принять всех больных детей, которые в этом нуждаются, в любой момент. Следующий спасательный рейс, по его словам, отправится в среду, 10 июля.

"Целенаправленным нападением на детскую больницу Путин в очередной раз показал, что он военный преступник", - добавил немецкий чиновник.

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Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

По состоянию на 20:48 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

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