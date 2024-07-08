Германия пообещала принять больных украинских детей на лечение после российского обстрела "Охматдета"
Германия готова принять на лечение украинских детей после ракетного удара РФ по больнице "Охматдет" 8 июля.
Об этом сообщил в соцсети Х министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах после разговора со своим украинским коллегой Виктором Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Лаутербах подчеркнул, что его страна готова принять всех больных детей, которые в этом нуждаются, в любой момент. Следующий спасательный рейс, по его словам, отправится в среду, 10 июля.
"Целенаправленным нападением на детскую больницу Путин в очередной раз показал, что он военный преступник", - добавил немецкий чиновник.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
По состоянию на 20:48 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
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Бажано б було, ракетною зброєю допомогтиУкраіні на 200-300 кілометрів в московщину, щоб ДІТЕЙ УкраїниУБЕЗПЕЧИТИ від рашистів!
Разве дороже чем содержать бездельников: "загорелых франзузов" (афроевропейцев и курдский табор ) ?????
А если Нарид поиграет государственность - к чему регент ермачелло прилагает усилие, то у детей и инвалидов будет мало шансов избежать "изоляции" или "бучи"..
Считаю что нада дать им шанс спастись, это будет честно
Пэтриоты передает кстати! И ракеты и еще много-много.
А вот Таурус с ним не ясно, военные разбираются, и то узкие спецы в аэродромной предполетной подготовке. Подходит ли он под наши МиГи? Штормшадоу и Скальпы подвесили на переходниках, а Таурусы могут ждать натовских самолетов. Ф-16 и Гриппенов пример.
Да, я выгораживаю Шольца! Ботва подоляка-грушника его грязью поливала по малейшему слуху, по малейшей хуцпе!! А Германия нам дола дохуа, в сравнении с асфальтёрами и шашлычниками! И ботва из кожи вон лезет поссорить Украину с Евро-странами и выставить украинчиков неблагодарными **********.
Пропагандуй там, де живеш.