Пентагон: Украина не может бить ATACMS вглубь РФ, США не изменили позицию
Политика США относительно возможностей применения американского оружия по военным объектам на территории РФ остается неизменной после саммита НАТО в Вашингтоне.
Это подтвердила на пресс-брифинге в пятницу заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша политика остается неизменной",- отметила представитель Пентагона, отвечая на вопрос о позиции США в контексте аргументированных призывов президента Украины отменить ограничения на удары по территории РФ.
Сингх напомнила, что Соединенные Штаты позволяют удары своим оружием за линию границы, когда Россия атакует с другой стороны. Кроме того, она отметила, что в соответствии с ситуацией на поле боя США меняют свои подходы.
"Но сейчас мы не разрешаем применение ATACMS для ударов вглубь России", - сказала Сингх.
Она добавила, что ВСУ имеют другое дальнобойное вооружение, которое предоставили не Соединенные Штаты.
Тому Штати " порішали, щоб воно не попало ...
Але не склалося..., зате Макарович почив у " фаворі"!...
Не так просто вибратися з комунізму- сатанізму!...
До речі, х-ло ж втіленням останнього!...
Це не алегорія!...
потім після дзвінка - мовчали тиждень
та пообіцяли вже 3 липня, інформація на сайті з'явилась тільки 11 липня
просто збіг - дзвінок в росію та затримка допомоги
мабуть питали, чи встигнуть заключити договір до виборів президента США,
та що для цього потрібно
як результат - на ювілейному саміті НАТО, пообіцяли
знову "відкрити двері",
літаки котрі летять, та не можуть долетіти,
5шт Patriot з яких одна вже в Україні, та 3шт вже раніше обіцяних
на закритті саміту ще один пакет на 225млн, який знову включає ту єдину систему Patriot
Обидва пакета 150млн та 225млн - включають тільки амуніцію, та не включають техніку, окрім 1шт Patriot
Котрий зі слів президентів, коштує 1-1.5млрд
а в цей раз знайшли по значно меншій ціні
Попередній та единий Patriot входив до пакету в 1млрд, котрий мав багато техніки та амуніції
- так, я з Індії і українці для мене - це десь в африці ;
- ну і що, що каби стали геймченджером і росіяни йдуть вперед по більшій частині фронту ; хіба це привід щось змінювати? Але США дуже уважно стежать за ситуацією на полі бою .
- не засмучуйтесь, що не можна бити атакамсом. Зате у вас є бубочка і він не втік .
"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що в Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині Росії."
Це хоч щось, ніж нічого. 10 років ми чекали такої можливості.
Уже б хорошо так деморализовало нежить мордорскую
Для росії 300 км це як для України 5 км
Всі удари по поверхні.