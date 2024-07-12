Пентагон: Украина не может бить ATACMS вглубь РФ, США не изменили позицию

Политика США относительно возможностей применения американского оружия по военным объектам на территории РФ остается неизменной после саммита НАТО в Вашингтоне.

Это подтвердила на пресс-брифинге в пятницу заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша политика остается неизменной",- отметила представитель Пентагона, отвечая на вопрос о позиции США в контексте аргументированных призывов президента Украины отменить ограничения на удары по территории РФ.

Сингх напомнила, что Соединенные Штаты позволяют удары своим оружием за линию границы, когда Россия атакует с другой стороны. Кроме того, она отметила, что в соответствии с ситуацией на поле боя США меняют свои подходы.

"Но сейчас мы не разрешаем применение ATACMS для ударов вглубь России", - сказала Сингх.

Она добавила, что ВСУ имеют другое дальнобойное вооружение, которое предоставили не Соединенные Штаты.