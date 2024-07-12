РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8022 посетителя онлайн
Новости
3 982 51

Пентагон: Украина не может бить ATACMS вглубь РФ, США не изменили позицию

ATACMS

Политика США относительно возможностей применения американского оружия по военным объектам на территории РФ остается неизменной после саммита НАТО в Вашингтоне.

Это подтвердила на пресс-брифинге в пятницу заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша политика остается неизменной",- отметила представитель Пентагона, отвечая на вопрос о позиции США в контексте аргументированных призывов президента Украины отменить ограничения на удары по территории РФ.

Читайте также: Украина успешно применила предоставленные ракеты ATACMS в Крыму, уничтожив российские ЗРК, командные пункты и аэродромы, - Кирби

Сингх напомнила, что Соединенные Штаты позволяют удары своим оружием за линию границы, когда Россия атакует с другой стороны. Кроме того, она отметила, что в соответствии с ситуацией на поле боя США меняют свои подходы.

"Но сейчас мы не разрешаем применение ATACMS для ударов вглубь России", - сказала Сингх.

Читайте также: Новый пакет помощи Украине на 225 млн дол. будет включать батарею Patriot и разные типы боеприпасов, - Пентагон

Она добавила, что ВСУ имеют другое дальнобойное вооружение, которое предоставили не Соединенные Штаты.

Автор: 

Пентагон (1497) ATACMS (140)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тоді поверніть ЯО!
показать весь комментарий
12.07.2024 22:02 Ответить
+7
Та ви знущаєтесь
показать весь комментарий
12.07.2024 22:00 Ответить
+7
Так бийте Скальпами та Шторм Шедон - заборони немає! Є десятки цих ракет в арсеналах! Заборона від дермака- з кремлем не узгодив!...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ви знущаєтесь
показать весь комментарий
12.07.2024 22:00 Ответить
Хіба що усілякі таджики приїдуть.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:06 Ответить
члєнасос чекаєш чечена ждуняра вонюча?
показать весь комментарий
12.07.2024 22:18 Ответить
членасоса ти кожен день в дзеркалі бачиш. ти мабудь з окопа пишеш ?
показать весь комментарий
12.07.2024 22:21 Ответить
І це після нападу на Охматдит???!!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 22:49 Ответить
Кримський міст це не раша, Чому зеля так любить путіна? Якась зрада
показать весь комментарий
13.07.2024 07:38 Ответить
Свои нужно делать,намек понятен.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:02 Ответить
Так зеля не дозволить, там у дєрьмака папа і мама і у сирка теж.
показать весь комментарий
13.07.2024 07:39 Ответить
Тоді поверніть ЯО!
показать весь комментарий
12.07.2024 22:02 Ответить
ЯО " наші " тупо продавали!...
Тому Штати " порішали, щоб воно не попало ...
Але не склалося..., зате Макарович почив у " фаворі"!...
Не так просто вибратися з комунізму- сатанізму!...
До речі, х-ло ж втіленням останнього!...
Це не алегорія!...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:19 Ответить
Ну теперь точно, Украина "победит"...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:03 Ответить
Чорний властелин не просто так дзвонив міністру нападу рф
показать весь комментарий
12.07.2024 22:10 Ответить
це було в день (десь 25 червня) коли перший раз пообіцяли (скзаали журналістам) допомогу в 150млн
потім після дзвінка - мовчали тиждень
та пообіцяли вже 3 липня, інформація на сайті з'явилась тільки 11 липня

просто збіг - дзвінок в росію та затримка допомоги
мабуть питали, чи встигнуть заключити договір до виборів президента США,
та що для цього потрібно

як результат - на ювілейному саміті НАТО, пообіцяли
знову "відкрити двері",
літаки котрі летять, та не можуть долетіти,
5шт Patriot з яких одна вже в Україні, та 3шт вже раніше обіцяних
на закритті саміту ще один пакет на 225млн, який знову включає ту єдину систему Patriot

Обидва пакета 150млн та 225млн - включають тільки амуніцію, та не включають техніку, окрім 1шт Patriot

Котрий зі слів президентів, коштує 1-1.5млрд
а в цей раз знайшли по значно меншій ціні

Попередній та единий Patriot входив до пакету в 1млрд, котрий мав багато техніки та амуніції
показать весь комментарий
12.07.2024 22:30 Ответить
так страждають від пересрердя, наче Україні надають атакамси на 500+ кілометрів...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:12 Ответить
перекладаю з мови сінгх :

- так, я з Індії і українці для мене - це десь в африці ;

- ну і що, що каби стали геймченджером і росіяни йдуть вперед по більшій частині фронту ; хіба це привід щось змінювати? Але США дуже уважно стежать за ситуацією на полі бою .

- не засмучуйтесь, що не можна бити атакамсом. Зате у вас є бубочка і він не втік .
показать весь комментарий
12.07.2024 22:12 Ответить
Так бийте Скальпами та Шторм Шедон - заборони немає! Є десятки цих ракет в арсеналах! Заборона від дермака- з кремлем не узгодив!...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:12 Ответить
Мабуть після дзвінка з Вашингтона, довелося трохи охолонути свій запал британцям.
"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що в Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині Росії."
показать весь комментарий
12.07.2024 22:26 Ответить
Вже по бритам є що вони не погоджують... ще одне серйозне питання що британські ракети можемо тільки з су24 пускати... та чи є вони ще і в якому технічному стані
показать весь комментарий
12.07.2024 22:51 Ответить
Дякуємо за "дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли Росія атакує з іншого боку. Джерело:

Це хоч щось, ніж нічого. 10 років ми чекали такої можливості.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:13 Ответить
Дякуємо Байден.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:15 Ответить
А чому тоді росія може бити зброєю ірану і кореї сєвєрнай, а також Ізраїлі?
показать весь комментарий
12.07.2024 22:16 Ответить
Тварюки!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 22:20 Ответить
А вглиб України?
показать весь комментарий
12.07.2024 22:20 Ответить
Устроили тут ромашку
показать весь комментарий
12.07.2024 22:20 Ответить
Офіціали в США приймають українців за аборигенів Америки ,часів Колумба. На всих рівнях розказують ,що Україна переможе ,тільки не поясюють за рахунок чого. Але якщо не за рахунок далекобійної зброї, то виходить ,що тільки за рахунок рукопашних боїв. Америка славиться своїми Рембо, то може хай приїдуть та покажуть цим простодушним українцям ,як саперними лопатками перемогти русню.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:24 Ответить
США мають близько 2500 танків Abrams і ще 3700 Abrams на зберіганні, але відправляють лише 31 з них в Україну (близько 0,5%). Водночас Німеччина має 290 танків Leopard-2 і відправила Україні 18 з них (близько 7%). Чому США не надсилають більше?
показать весь комментарий
12.07.2024 22:29 Ответить
До виборів у США нічого не зміниться. Бідону потрібна політична стабільність перед виборами. А що українці гинуть, так то наша проблема. Хто нам заважав свої ракети до ума довести? Грім-2 було випробувано ще у 2017-му і ... проект заморозили. А прийшов боневтік і похерив навіть той мізер, що при пороху створили. А тепер усім у сраку заглядаємо, та тільки пізно всралися.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:29 Ответить
Байдену треба падіння інфляції перед виборами, щоб росли ринки і був позитив.... ще ставку почнуть понижувати перед виборами, а це без орківських ресурсів неможливо зробити...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:54 Ответить
Значит пусть ***** и дальше безнаказанно убивает украинцев.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:32 Ответить
Хотябы помогли крымский самострой снести))))))
Уже б хорошо так деморализовало нежить мордорскую
показать весь комментарий
12.07.2024 22:34 Ответить
Тому і дзвонив Білоусов у США міністру оборони Л. Остіну, щоб пригальмувати допомогу для України. Якщо не атакамсами то на танках можуть розхерачить російську 2-шу армію.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:38 Ответить
Треба мати свої та стріляти куди завгодно
показать весь комментарий
12.07.2024 22:58 Ответить
Позорище , ***** просто **** смеется , ЗЕ все таки ты лох , зубами нужно отстаивать и доказывать за свою Украину и народ , что это нужно и надо , нужно кровь с носа ,но не мычать . ну ладно , нельзя так нельзя ...Будь главнокомандующим прикажи и влупи , чтоб суки знали ответ твой, кто знает тот поймет, кто не поймет значит озабоченный...
показать весь комментарий
12.07.2024 23:21 Ответить
Зразу ,після розмови Остіна з міністром оборони рашистської 3,14дерації-Пентагон ,як і раніше "ДАЄ ДОБРО " рашистським нелюдам знищувати Україну і вбивати українців ,не даючи рашистам адекватну відповідь...Американці .лицемірні .брехливі співучасники рашистської руйнації України і геноциду українського народу .
показать весь комментарий
12.07.2024 23:21 Ответить
Яснопонятно,захід розчехлиться тільки тоді як свинорили будуть форсувати Дніпро по всій довжині,а поки роздупляться то рашистські танки вже топтатимуть поляків.
показать весь комментарий
13.07.2024 00:33 Ответить
Скільки можна жувати оцю жвачку - "ніз-зя"? Зате багато що вже можна і ***** це дуже не подобається.
показать весь комментарий
13.07.2024 00:39 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2024 00:54 Ответить
ВГЛИБ РОСІЇ НА 300 КІЛОМЕТРІВ ? 🤣 Комікі.
Для росії 300 км це як для України 5 км
показать весь комментарий
13.07.2024 00:53 Ответить
Ми не будемо бити вглиб
Всі удари по поверхні.
показать весь комментарий
13.07.2024 01:05 Ответить
80% обстрілів України йде з Криму. Хто заперечує бити по Севастополю ракетами США?
показать весь комментарий
13.07.2024 03:23 Ответить
ваша політика це знищення України і українців ! я це зрозумів літом 2022 .
показать весь комментарий
13.07.2024 08:01 Ответить
 
 