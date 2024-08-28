РФ отвела 90% своих самолетов за пределы радиуса действия дальнобойных ракет ATACMS, - WSJ
Россия приспосабливается к тому, что Соединенные Штаты предоставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS и уже переместила 90 процентов своей авиации на расстояние, до которого это американское оружие не может достичь.
Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на оценки американской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, президент США Джо Байден, даже несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS по территории России и крупнейший обстрел в войне энергетической инфраструктуры, который состоялся на этой неделе, не планирует менять свою позицию.
По данным источника издания, запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь сегодня минимальное влияние.
Собеседник отметил, что Украина, вероятно, будет иметь больше успеха с собственными беспилотниками, которые она использовала для поражения целей в России в последние месяцы.
Чиновник добавил, что хотя США увеличили производство ATACMS, запасы до сих пор ограничены. Пентагон имеет только столько, чтобы предоставить Украине.
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А от зробити самим, то welcome
*******, 15 років тому ракети в космос пускали, тут аналога искандера не зробити?
Це, як балачки Зеленського про боротьбу з корупцією і реальність у привладних Зеленського з оточенням у ВРУ КМУ ОПУ ГПУ…
як по мирняку палити - всі кацапські герої в дві шеренгі за орденами!
щє дозвілу нема - вже всралися...
бубсель - вимагай на 1000 км, вимагай - це все на що ти здатний.
не дозволять? - звинувачюй всіх тільки не асфальт...
Враховуйте "позитив":
Злітають з дальніх аеродромів - значить беруть більше пального Якщо беруть більше пального - значить менший боєзапас Якщо летять здалеку - у нас буде запас часу і значить системи ППО їх виявлять раніше та краще приготуються до збиття Та ще й аеродромів менше - значить будуть більші скупчення літаків на дальніх А це - зручніша ціль для наших БПЛА
навіть зелений скулеж і то на пользу...