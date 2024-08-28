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РФ отвела 90% своих самолетов за пределы радиуса действия дальнобойных ракет ATACMS, - WSJ

Росія перемістила 90% літаків на військові бази за межами радіуса дії ATACMS

Россия приспосабливается к тому, что Соединенные Штаты предоставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS и уже переместила 90 процентов своей авиации на расстояние, до которого это американское оружие не может достичь.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на оценки американской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, президент США Джо Байден, даже несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS по территории России и крупнейший обстрел в войне энергетической инфраструктуры, который состоялся на этой неделе, не планирует менять свою позицию.

По данным источника издания, запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь сегодня минимальное влияние.

Читайте: США пока не сняли ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь России, - спикер Пентагона Райдер

Собеседник отметил, что Украина, вероятно, будет иметь больше успеха с собственными беспилотниками, которые она использовала для поражения целей в России в последние месяцы.

Чиновник добавил, что хотя США увеличили производство ATACMS, запасы до сих пор ограничены. Пентагон имеет только столько, чтобы предоставить Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон: Украина не может бить ATACMS вглубь РФ, США не изменили позицию

Автор: 

россия (95413) самолет (3589) США (26506) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+20
Чого всі "ікру мечуть"?
Враховуйте "позитив":
Злітають з дальніх аеродромів - значить беруть більше пального Якщо беруть більше пального - значить менший боєзапас Якщо летять здалеку - у нас буде запас часу і значить системи ППО їх виявлять раніше та краще приготуються до збиття Та ще й аеродромів менше - значить будуть більші скупчення літаків на дальніх А це - зручніша ціль для наших БПЛА
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28.08.2024 09:18
+13
Тепер можна дозволяти АТАКМСами бити по росії.
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28.08.2024 08:45
+11
ATACMS це до жіночого статевого органу. Ніхто не дозволить і не буде такої кількості.
А от зробити самим, то welcome
*******, 15 років тому ракети в космос пускали, тут аналога искандера не зробити?
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28.08.2024 08:44
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Правила форума Совет форумчан
ATACMS це до жіночого статевого органу. Ніхто не дозволить і не буде такої кількості.
А от зробити самим, то welcome
*******, 15 років тому ракети в космос пускали, тут аналога искандера не зробити?
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28.08.2024 08:44 Ответить
Якщо це так просто, то назвіть аналоги Іскандерів, які випускають розвинені країни Європи,котрі мають в рази сильнішу економіку? А немає
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28.08.2024 09:36 Ответить
Ви праві. Це майже нереально для Європи, тому що дорого і непотрібно. А от для України це питання виживання. До того ж є великий досвід у ракетобудуванні. Якщо якісь дикуни з ірану спромоглись робити ракети і будувати ядерні реактори, то для України розробити власну ракету - цілком реальне завдання. Питання політичної волі і організації.
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28.08.2024 10:07 Ответить
Наскільки мені відомо, досвіду і розробки ОТРК в Україні немає, всі советскі ОТРК - Ельбрус , Темп, Луна, Точка і теперішній Іскандер це все російські КБ. В КБ Південному випускали 100 -200 тонні МБР
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28.08.2024 10:29 Ответить
От таку МБР начинити вибухівкою і гахнути по москвабаду
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28.08.2024 10:43 Ответить
"досвіду і розробки ОТРК в Україні немає" - Вас у гуглі забанили? (с) : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2 Український ОТРК "Грім"
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28.08.2024 11:38 Ответить
Тепер можна дозволяти АТАКМСами бити по росії.
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28.08.2024 08:45 Ответить
Балаканина в інтернеті та реальність на фронті, дуже різняться!
Це, як балачки Зеленського про боротьбу з корупцією і реальність у привладних Зеленського з оточенням у ВРУ КМУ ОПУ ГПУ…
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28.08.2024 08:46 Ответить
ссикуни...
як по мирняку палити - всі кацапські герої в дві шеренгі за орденами!
щє дозвілу нема - вже всралися...
бубсель - вимагай на 1000 км, вимагай - це все на що ти здатний.
не дозволять? - звинувачюй всіх тільки не асфальт...
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28.08.2024 08:55 Ответить
нефтебази теж кацапня відвела кудись, чи там де були?
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28.08.2024 08:58 Ответить
якщо своє створимо то й америкоси дозволять 😁
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28.08.2024 09:00 Ответить
А ми ''паляницями'' бити будемо. Зеля напече, ще ''скумбрію'' до справи підключить-кацапів ''паляницями'' закидаемо..
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28.08.2024 09:02 Ответить
Ага, дрон за лям баксів )) Ще такої ціни за безпілотники не чув. І то аж ціла одна штука є а наявності.
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28.08.2024 09:11 Ответить
Потрібні ракети, безпілотниками серйозної шкоди ворогу не завдати
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28.08.2024 09:16 Ответить
шоссе з Київа до біларусі бачили? - от більшисть з них там...
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28.08.2024 09:34 Ответить
Чого всі "ікру мечуть"?
Враховуйте "позитив":
Злітають з дальніх аеродромів - значить беруть більше пального Якщо беруть більше пального - значить менший боєзапас Якщо летять здалеку - у нас буде запас часу і значить системи ППО їх виявлять раніше та краще приготуються до збиття Та ще й аеродромів менше - значить будуть більші скупчення літаків на дальніх А це - зручніша ціль для наших БПЛА
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28.08.2024 09:18 Ответить
ще моторесурс
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28.08.2024 12:23 Ответить
чим довше кацапня летить до України, тим більше чясу у наших радарів їх зафіксувати,,,
навіть зелений скулеж і то на пользу...
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28.08.2024 09:23 Ответить
"Чим більше каци стріляють по наших людях, тим менше в них стає снарядів." Одні профіти для ідіотів.
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28.08.2024 09:32 Ответить
зелений баран не розуміє різниці між відслідкувати ціль і знешкодити її і когось вбити - це зрозуміло...
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28.08.2024 09:37 Ответить
Урапереможний баран корчить з себе розумного і думає, що ППО то як арканоїд, водиш пальцем по екрану і комплекси миттєво рухаються в напрямку руху ракети, через всю державу за секунди.
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28.08.2024 09:49 Ответить
Ну - і чого ти до людей "доколупався"? Є якась краща пропозиція? Ні? То для чого "срач" розводить? Адже вони кажуть правильні речі!
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29.08.2024 09:55 Ответить
Не совсем так но что то в этом есть. Самолет с подвешенными КАБами не летает быстро, и высоту он свечой не набирает. Если до точки сброса ему нужно пролететь 400 км это может занять и до часа времени, столько же и назад. Ресурс любого самолета ограничен, особенно советского и кацапского - которые тоже по сути советские. Причем изнашиваются не только двигатели, с которыми у рашки есть определенные проблемы, но изнашивается и сам планер, я уж не говорю про шасси, гидравлические системы, электрику и так далее. После определенного налета. количества взлетов и посадок в самих деталях планера возникают напряжения, усталостные микротрещины, деформации. Все это может привести например к тому что самолет в воздухе просто развалится. И кстати летный ресурс военной техники многократно отличается в меньшую сторону, потому что в военной авиации все сделано на пределе, чтобы получить максимальные характеристики. Короче такое количество полетов, которые сейчас выполняют кацапы очень сильно сказывается на их авиации, и в один прекрасный момент начнутся проблемы со всем авиапарком. Да, это не перемога - но безусловно позитивный момент.
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28.08.2024 09:58 Ответить
про изнашивание: поки гладкий схудне, худий....
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29.08.2024 01:47 Ответить
Є кращі пропозиції?
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29.08.2024 09:56 Ответить
Військовий бюджет США в цьому році 913 млрд доларів, це майже в 10 раз більше ніж у воюючої раші, яка стоїть на військових рейках і штампує зброю в 3 зміни. І що - снарядів майже не випускають, високоточних ракет виявляється теж обмаль, бронетехніки і арти не так вже багато. Хтось може мені пояснити куди іде майже ТРИЛЬЙОН доларів? А то мені здається, що рівень корупції в США ще в 10 раз більше за наш. Та й в Європі похоже, щороку списують на збройні сили сотні і сотні мільярдіа євро, а як почалася Велика війна на континенті виявляється що зброї майже немає, бо Європа 30 років скорочувала збройні сили, а куди пішли трильйони євро, які виділили за ці роки? Оборонний бюджет країн ЄС сукупно теж разів в 5 більше як рф. Так куди ці західні демократії списують такі величезні суми?
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28.08.2024 10:01 Ответить
Флот надводный и подводный, авиация, космос, IT-технологии, перспективное вооружение - вот куда уходит большая часть военного бюджета США.
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28.08.2024 11:01 Ответить
корупції у впк там неміряно, вони навіть кенеді вбили за це
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28.08.2024 12:26 Ответить
Брехня щоб прикрити небажання Байдена давати дозвіл на удари по рашке.
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28.08.2024 10:19 Ответить
Кацапи і до цього літали в човниковому режимі дєжурнимі ескадрильями. А в протидію знищуватиметься інфраструктура аеродромів подсадки. Буде збільшуватись любімоє Х..... подльотноє время. А далі теж саме, як і при останньому нападі Калібрами.
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28.08.2024 11:47 Ответить
 
 