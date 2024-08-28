РФ отвела 90% своих самолетов за пределы радиуса действия дальнобойных ракет ATACMS, - WSJ

Россия приспосабливается к тому, что Соединенные Штаты предоставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS и уже переместила 90 процентов своей авиации на расстояние, до которого это американское оружие не может достичь.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на оценки американской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, президент США Джо Байден, даже несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS по территории России и крупнейший обстрел в войне энергетической инфраструктуры, который состоялся на этой неделе, не планирует менять свою позицию.

По данным источника издания, запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь сегодня минимальное влияние.

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Собеседник отметил, что Украина, вероятно, будет иметь больше успеха с собственными беспилотниками, которые она использовала для поражения целей в России в последние месяцы.

Чиновник добавил, что хотя США увеличили производство ATACMS, запасы до сих пор ограничены. Пентагон имеет только столько, чтобы предоставить Украине.

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