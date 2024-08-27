Ми сфокусовані на пошуку систем ППО для України, - Білий дім після масованого удару РФ 26 серпня

Сполучені Штати зосереджені на пошуку нових систем протиповітряної оборони, в тому числі у країн-союзників, для України.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи останній масований повітряний удар РФ по Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сфокусовані на пошуку перехоплювачів та систем ППО, і не лише у Сполучених Штатах, а й у країнах-союзниках та партнерах", - зазначив він.

Кірбі підкреслив, що навмисна руйнація цивільної енергетичної інфраструктури України - це "класичний крок Путіна, особливо на тлі того, що погода незабаром зміниться й населення потребуватиме більше електроенергії та тепла".

За його словами, США докладають зусиль для убезпечення енергетичної інфраструктури України.

"Ідеться не лише про захист певних обʼєктів, хоча це теж важливо. Необхідно, аби Україна мала запас міцності, резерви, налагоджені системи постачання, щоб енергетична інфраструктура залишалася справною навіть зазнаючи ударів", - резюмував радник Білого дому.

Нагадаємо у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

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