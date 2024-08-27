Ми сфокусовані на пошуку систем ППО для України, - Білий дім після масованого удару РФ 26 серпня
Сполучені Штати зосереджені на пошуку нових систем протиповітряної оборони, в тому числі у країн-союзників, для України.
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи останній масований повітряний удар РФ по Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми сфокусовані на пошуку перехоплювачів та систем ППО, і не лише у Сполучених Штатах, а й у країнах-союзниках та партнерах", - зазначив він.
Кірбі підкреслив, що навмисна руйнація цивільної енергетичної інфраструктури України - це "класичний крок Путіна, особливо на тлі того, що погода незабаром зміниться й населення потребуватиме більше електроенергії та тепла".
За його словами, США докладають зусиль для убезпечення енергетичної інфраструктури України.
"Ідеться не лише про захист певних обʼєктів, хоча це теж важливо. Необхідно, аби Україна мала запас міцності, резерви, налагоджені системи постачання, щоб енергетична інфраструктура залишалася справною навіть зазнаючи ударів", - резюмував радник Білого дому.
Нагадаємо у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.
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Це неприлічно!
Системи ППО у вас на складах гниють!
PDA 5.1млрд за 2022-2023 года - недопоставки, найденные аудитом
А еще есть программа USAI з 7.8млрд которые даже не обещаны на конкретные цели, не говоря что 23млрд обещаны, но без контракта
Т.е. деньги имеются
Hawk поставила Испания 6шт (в США сняты в 2002, было 400шт)
Awenger поставили США 20шт (имеется 700шт)
там все показано наглядно
Раніше США направили на Близький Схід 12 військових кораблів разом з USS Theodore Roosevelt, замінивши авіаносну групу на чолі з USS Dwight D. Eisenhower, повідомляла на початку серпня газета The Washington Post.
USS Abraham Lincoln також оснащений електронними засобами, призначеними для перехоплення атакуючих торпед і «глушилками» для збиття системи наведення ракет противника.
Авіаносець може нести до 90 літаків і вертольотів, включаючи винищувачі-бомбардувальники Hornet і Super Hornet, літаки E-2C/D Hawk I AWACS, військово-транспортні літаки Greyhound і штурмовики SH-60 Seahawk.
Екіпаж USS Abraham Lincoln налічує близько 5680 осіб.
І це при тому, що сша не забирало у ізраїля 3ій потенціал зброї в світі...
"Україна отримала компенсацію за ядерний потенціал. Десь 980 мільйонів доларів паливом для атомних станцій, а за передані Росії стратегічні ядерні бомбардувальники була списана частина українських газових боргів Росії." (С)
вам самому не смішно маячню писати?
За цей час з того що надали: по 1 батареї патріот від США та Німеччини, та 3шт IRIS
Це все
Хоча обіцяли більше, ну і 225млн PDA тоді виділили
Зараз чомусь по 125 дають
Хоча мають ще 6.2млрд в запасі, та місяць часу, поки ці кошти доступні, та не згоріли
Йдеться про системи ППО, які Ізраїль отримав ще на початку 90-х років, перед першою війною в Перській затоці. Тоді установки допомогли країні протистояти російським ракетам Склад, якими Ірак обстрілював Ізраїль.
"Однак схоже на те, що Ізраїль наразі не має достатньо багато протиракетних комплексів з тим, щоб самостійно захищати власну територію. Тому і довелось залучати сили та засоби ще 4 країн, щоб відбити удар Ірану по Ізраїлю в ніч на 14 квітня 2024 року."
Коли вони вирішать дати щось нормальне - вже нема буде кому давати.
думаю буде така потужна стурбованість та заяви, що пукін одразу помре 🤮
11й рік війни
а нам потрібна наступальна зброя томагавки, 5-6 б2 ланкастерів, висадка союзників по флангах щоб виввльнити свої сили і завдати поразки тюрмі народів ...
у всьому винен наш президент