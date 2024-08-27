УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11371 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 799 53

Ми сфокусовані на пошуку систем ППО для України, - Білий дім після масованого удару РФ 26 серпня

джон,кірбі

Сполучені Штати зосереджені на пошуку нових систем протиповітряної оборони, в тому числі у країн-союзників, для України. 

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи останній масований повітряний удар РФ по Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сфокусовані на пошуку перехоплювачів та систем ППО, і не лише у Сполучених Штатах, а й у країнах-союзниках та партнерах", - зазначив він.

Кірбі підкреслив, що навмисна руйнація цивільної енергетичної інфраструктури України - це "класичний крок Путіна, особливо на тлі того, що погода незабаром зміниться й населення потребуватиме більше електроенергії та тепла".

За його словами, США докладають зусиль для убезпечення енергетичної інфраструктури України.

"Ідеться не лише про захист певних обʼєктів, хоча це теж важливо. Необхідно, аби Україна мала запас міцності, резерви, налагоджені системи постачання, щоб енергетична інфраструктура залишалася справною навіть зазнаючи ударів", - резюмував радник Білого дому.

Нагадаємо у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Читайте: США посилили санкції проти російської металопродукції: під них потрапили "Норнікель" та "Євраз"

Автор: 

ППО (3154) США (22590)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Якийсь нескінченний конкурс несмішних клоунів. Все-таки щось у світі пішло не туди у 90-х. Недарма зараз і Трамп зі своїми мінімальними інтелектуальними здібностями виглядає солідним претендентом на перемогу.
показати весь коментар
27.08.2024 02:32
+21
Подскажу шановним партнерам, системы эти имеются у них самих и называются Hawk и Avenger. Обе старенькие, но надежные... и есть 9 млрд долларов по программе PDA чтобы их поставлять сотнями... Но даже на это нет политического решения, только бесконечный разговор ни о чем...
показати весь коментар
27.08.2024 02:12
+20
Кирби, тільки не треба так потіти !
Це неприлічно!

Системи ППО у вас на складах гниють!
показати весь коментар
27.08.2024 02:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кирби, тільки не треба так потіти !
Це неприлічно!

Системи ППО у вас на складах гниють!
показати весь коментар
27.08.2024 02:10 Відповісти
Заазвичай довго шукають фокус, коли бухнуть або ввімкнуть вар'ята.
показати весь коментар
27.08.2024 02:12 Відповісти
Подскажу шановним партнерам, системы эти имеются у них самих и называются Hawk и Avenger. Обе старенькие, но надежные... и есть 9 млрд долларов по программе PDA чтобы их поставлять сотнями... Но даже на это нет политического решения, только бесконечный разговор ни о чем...
показати весь коментар
27.08.2024 02:12 Відповісти
PDA 6.2млрд за 2024 год
PDA 5.1млрд за 2022-2023 года - недопоставки, найденные аудитом
А еще есть программа USAI з 7.8млрд которые даже не обещаны на конкретные цели, не говоря что 23млрд обещаны, но без контракта

Т.е. деньги имеются

Hawk поставила Испания 6шт (в США сняты в 2002, было 400шт)
Awenger поставили США 20шт (имеется 700шт)
показати весь коментар
27.08.2024 02:44 Відповісти
Може досить вважати українців терпілами,та надати крилаті ракети ?
показати весь коментар
27.08.2024 02:21 Відповісти
Якийсь нескінченний конкурс несмішних клоунів. Все-таки щось у світі пішло не туди у 90-х. Недарма зараз і Трамп зі своїми мінімальними інтелектуальними здібностями виглядає солідним претендентом на перемогу.
показати весь коментар
27.08.2024 02:32 Відповісти
дивіться кіно - Ідіократія
там все показано наглядно
показати весь коментар
27.08.2024 07:56 Відповісти
Щоб убезпечити Ізраїль, Пентагон направив авіаносні групи в Середземне море і Перську затоку. USS Abraham Lincoln з винищувачами F-35C і F/A-18 Block III прибув в зону відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), відповідального за регіон Близького Сходу, повідомила прес-служба командування.
Раніше США направили на Близький Схід 12 військових кораблів разом з USS Theodore Roosevelt, замінивши авіаносну групу на чолі з USS Dwight D. Eisenhower, повідомляла на початку серпня газета The Washington Post.

показати весь коментар
27.08.2024 02:36 Відповісти
Пентагон заявив, що розгорне ескадрилью винищувачів на Близькому Сході та відправить до регіону додаткові крейсери та есмінці. Глава Пентагону Ллойд Остін також оголосив про майже повну передислокацію основних військово-морських сил, новітніх винищувачів та систем протиповітряної оборони.
показати весь коментар
27.08.2024 02:37 Відповісти
USS Abraham Lincoln оснащений системою протиповітряної оборони Sea Sparrow, обертовими пусковими установками RIM-116 та 20-мм зенітною артилерійською системою Phalanx.
USS Abraham Lincoln також оснащений електронними засобами, призначеними для перехоплення атакуючих торпед і «глушилками» для збиття системи наведення ракет противника.
Авіаносець може нести до 90 літаків і вертольотів, включаючи винищувачі-бомбардувальники Hornet і Super Hornet, літаки E-2C/D Hawk I AWACS, військово-транспортні літаки Greyhound і штурмовики SH-60 Seahawk.

Екіпаж USS Abraham Lincoln налічує близько 5680 осіб.
показати весь коментар
27.08.2024 02:49 Відповісти
ну от до чого тут це....ми не євреї і ради нас сша ні авіаносні групи, ні ескадрильї, ні кораблі не розгорне. Посольства евакуювати, зеленського - то будь-ласка.
І це при тому, що сша не забирало у ізраїля 3ій потенціал зброї в світі...
показати весь коментар
27.08.2024 03:21 Відповісти
В України теж не забирали. Україна сама продала його рашці за газові борги і паливо для АЕС.
показати весь коментар
27.08.2024 04:59 Відповісти
Не 314ди, клоун.
показати весь коментар
27.08.2024 07:05 Відповісти
Пішов найух, дебіл. Вчи історію. На гуглі забанили, дегенерат?
показати весь коментар
27.08.2024 11:05 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/********-yaderna-zbroya-zelensky/31714820.html

"Україна отримала компенсацію за ядерний потенціал. Десь 980 мільйонів доларів паливом для атомних станцій, а за передані Росії стратегічні ядерні бомбардувальники була списана частина українських газових боргів Росії." (С)
показати весь коментар
27.08.2024 11:11 Відповісти
да да да. Сама бігала і волала: рятуйте! хто небудь! заберіть нашу яз, ракети і літаки!
вам самому не смішно маячню писати?
показати весь коментар
27.08.2024 23:32 Відповісти
а діаспора наша імпотентна у політичному сенсі
показати весь коментар
27.08.2024 07:57 Відповісти
Останній раз обіцяли на саміті НАТО
За цей час з того що надали: по 1 батареї патріот від США та Німеччини, та 3шт IRIS
Це все
Хоча обіцяли більше, ну і 225млн PDA тоді виділили
Зараз чомусь по 125 дають
Хоча мають ще 6.2млрд в запасі, та місяць часу, поки ці кошти доступні, та не згоріли
показати весь коментар
27.08.2024 02:36 Відповісти
повна аналогія - гопник ******* дубиною жертву, а оточуючі емпати співчувають, і надають гарні імпортні бинти, лєйкопластирь і целокс.
показати весь коментар
27.08.2024 02:57 Відповісти
Русня використовуе Украiну як полiгон для вдосконалення своеi ракетноi зброi. а США сидять соплю жують. досидяться, що iм не буде чим вiдбиватись вiд карлiка та вiнiпуха. а могли обох пiтушар загнати пiд шконку. але нi, нiшмагла грейт Америка.
показати весь коментар
27.08.2024 02:59 Відповісти
27 червня газета Financial Times написала, що США ведуть переговори, щоб поставити Україні до восьми батарей для ЗРК Patriot, які зараз знаходяться в Ізраїлі. Угода передбачатиме заміну старих Patriot на нові, а потім - передачу списаних батарей Україні.

Йдеться про системи ППО, які Ізраїль отримав ще на початку 90-х років, перед першою війною в Перській затоці. Тоді установки допомогли країні протистояти російським ракетам Склад, якими Ірак обстрілював Ізраїль.
показати весь коментар
27.08.2024 03:12 Відповісти
У квітні 2024 року ізраїльські військові анонсували заміну застарілих систем протиракетної оборони Patriot на більш досконалі засоби ППО найближчими місяцями.
показати весь коментар
27.08.2024 03:15 Відповісти
Нічого вони не дадуть

"Однак схоже на те, що Ізраїль наразі не має достатньо багато протиракетних комплексів з тим, щоб самостійно захищати власну територію. Тому і довелось залучати сили та засоби ще 4 країн, щоб відбити удар Ірану по Ізраїлю в ніч на 14 квітня 2024 року."
показати весь коментар
27.08.2024 03:40 Відповісти
ппо ми війну не виграємо.
Коли вони вирішать дати щось нормальне - вже нема буде кому давати.
показати весь коментар
27.08.2024 03:22 Відповісти
На жаль не знайшлося у 90-ті роки розумних політиків в Україні, які б дуже довго шукали б в себе ядерну зброю, а потім ще довше обдумували - чи варто її позбавлятися. А якщо це і робити, то лише після вступу до НАТО
показати весь коментар
27.08.2024 03:24 Відповісти
нато воювати не збирається, ви ще не зрозуміли?
показати весь коментар
27.08.2024 07:58 Відповісти
Не збирається, бо нема з ким. На них ніхто не нападає, як на позаблокову Україну
показати весь коментар
27.08.2024 08:02 Відповісти
ну-ну подивимось як вони воюватимуть якщо що...
думаю буде така потужна стурбованість та заяви, що пукін одразу помре 🤮
показати весь коментар
27.08.2024 08:12 Відповісти
Може. Але якби там не було, проте ***** чомусь напало на Україну, а не, наприклад, маленьку Латвію чи Естонію
показати весь коментар
27.08.2024 08:18 Відповісти
дякуємо кучмо та кравчуку
показати весь коментар
27.08.2024 08:23 Відповісти
Найкраще ППО - це зруйновані аеродроми противника!
показати весь коментар
27.08.2024 04:02 Відповісти
Українців розстрілюють біля стіни. А нам дарують відро зі шваброю і декоративну штукатурку. Переживають, щоб ми чогось не утнули, і щоб розстріл відбувався в комфортних для нас умовах.
показати весь коментар
27.08.2024 04:35 Відповісти
Це що означає? За майже $900 млрд. на рік військового бюджету вашингтонські сидільці не мають досить систем ППО щоб прикрити Америку і ще штук зі сто в резерві що вони зараз бігають по світу і випрошують по одній системі?
показати весь коментар
27.08.2024 05:31 Відповісти
Це означає,що вони відкрито сказали-"ми будемо з вами стільки,скільки треба".Ось і все.І може настати момент,коли скажуть "все,більше не треба".
показати весь коментар
27.08.2024 06:00 Відповісти
Схоже намічається найганебніша сторінка історії
11й рік війни
показати весь коментар
27.08.2024 05:45 Відповісти
Зі справжніми сильними союзниками росія навіть не рипнулась би в Україну. Тому що б знали, що поллються річки крові з них. А так, на початку війни все було їм зрозуміло. "Союзники" сиділи і чекали місяць, росіяни пообіцяли, що швидко окупують Україну і не буде проблем. Ніхто з них і не вірив , що війна надовго. Вірили в перемогу росії. Тому можна собі уявити, як вони "допомагають".В російських ракетах , які нас вбивають, знаходять компоненти, які росія не виробляє, а лише "союзники". Їм потрібно просто прикрити цю лавочку, а цього не відбувається.
показати весь коментар
27.08.2024 05:55 Відповісти
Мадам, Ви занадто рано просипаєтесь, це не для вас. Те, чого хоче США, не робиться за декілька місяців. Максимально ослабити і економіку , і ЗС РФ, і добитися її розпаду, як держави потребує багато часу...
показати весь коментар
27.08.2024 06:44 Відповісти
Префікс де- означає десятки місяців. Вивчіть українську мову, бо смішно .Повторив мої слова, мені щось вказуючи?
показати весь коментар
27.08.2024 07:07 Відповісти
гога, це робиться одним залпом томагавків по гтс срасії
показати весь коментар
27.08.2024 07:59 Відповісти
Фокусіровщики,блд .
показати весь коментар
27.08.2024 06:02 Відповісти
И сколько лет Вам надо еще ФОКУСИРОВАТЬСЯ????
показати весь коментар
27.08.2024 06:20 Відповісти
почему ни*уя не находится, когда нет желания его найти
показати весь коментар
27.08.2024 06:34 Відповісти
Коли людині щось взагалі не треба,а її "напружують" тим,що їй не потрібно,вона зліпить купу відмазок,але це робити не буде,хіба що під фізичним примусом.Так і тут.Воно їм не треба.Можна,звісно,спробувати їх примусити,запросити цю кірбу на якусь п'янку та взяти його в заручники.Але це може не спрацювати.
показати весь коментар
27.08.2024 06:47 Відповісти
Що, і Саліван шукає?
показати весь коментар
27.08.2024 07:15 Відповісти
Тріпло кончене. Конгрес бабло аиділив? Давайте петріоти зі складів Пентагону. Не хочете? Тоді звмовкніть або зніміть заборону на використання далекобійної зброї!
показати весь коментар
27.08.2024 07:16 Відповісти
Найкраще ППО - це дозвіл бити далекобійною зброєю по військовий об'єктах раїсі...
показати весь коментар
27.08.2024 07:26 Відповісти
Вони просто знущаються з нас .Замість того щоб надати більше літаків та дозволити бити в глибини по аеродромах кацапів, вишукують пво.
показати весь коментар
27.08.2024 07:41 Відповісти
Це іде від Зеленського, вони вірять , що нам потрібне ппо ...
а нам потрібна наступальна зброя томагавки, 5-6 б2 ланкастерів, висадка союзників по флангах щоб виввльнити свої сили і завдати поразки тюрмі народів ...
у всьому винен наш президент
показати весь коментар
27.08.2024 07:46 Відповісти
В тому і річ, що він не наш
показати весь коментар
27.08.2024 08:11 Відповісти
Це в них там два таких,постiйно клоунаду виконують Салiван та Кiрбi
показати весь коментар
27.08.2024 07:56 Відповісти
СОРОМНО за такі балачки.
показати весь коментар
27.08.2024 08:15 Відповісти
непогано з шахедами справляються кулеметники на гелікоптерах . та й патрони відносно ракет дешевші. стрляти наші воїни також вміють. а якщо встановити пушку гатлінга . то прогрес був би дуже замітний
показати весь коментар
27.08.2024 10:18 Відповісти
 
 