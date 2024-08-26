Масований ракетно-шахедний обстріл: Росія атакувала низку регіонів України. ФОТО

У деяких областях України повітряна тривога триває вже понад 12 годин. Протягом ночі росіяни атакували "шахедами", зранку підняли в небо 11 стратегічних бомбардувальників. Також у Чорне море вивели ракетоносії з "Калібрами". Ворог завдав ударів з різних напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 7:30 ранку 26 серпня Повітряні сили України повідомили, що у повітрі 6 літаків Ту-22М3, а о 9:30 повідомили про те, що МіГ-31К злетів із російського аеродрому "Саваслейка".

За попередніми даними, ворог вночі запустив близько 70 дронів, які рухалися в різних напрямках по всій країні. У багатьох областях було чути вибухи.

Київ і область

У Києві та області пролунали множинні звуки вибухів. Російські війська атакували Київ ракетами та ударними БПЛА, наразі небезпека триває.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет", - повідомила пресслужба КМВА.

Київська міська військова адміністрація заявляла про роботу ППО на підступах Києва. Згодом стало відомо, що у Києві немає руйнувань та постраждалих внаслідок ракетної атаки.

За інформацією поліції Київщини, в області внаслідок російської атаки три людини дістали поранення, зокрема і пʼятимісячна дитина. Крім того, пошкодження зазнали будинки місцевих жителів і транспортні засоби.

Крім того, вранці російські війська атакували Київську гідроелектростанцію біля Вишгорода.

Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки військ РФ на Київщині пошкоджено два енергетичні об’єкти.

Харків та область

Близько 08:05 26 серпня ворог завдав удару по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зранку росіяни ракетою Х-22 вдарили по селу Олексіївка, горіла трава. У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмського району загинув чоловік. Ще дві людини дістали поранення.

Луцьк

Близько 9 ранку сили ППО збили "шахед". Його уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Близько 10.00 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок у Луцьку.

Як повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, внаслідок обстрілу міста постраждали 5 осіб, 1 людина загинула.

Полтавщина

Російські війська в ході масованої повітряної атаки атакували об’єкт промисловості в Полтавській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 26 серпня.

"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей", – заявив він.

Крім того, вибухи пролунали у Кременчуці.

Львівщина

Окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Львівщині. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Утім виникли тимчасові перебої з електропостачанням у місті та області.

Також вранці під час повітряної тривоги ворог атакував ракетами Дрогобицький район на Львівщині.

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Одеса та область

Також російська армія завдала ракетного удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Поранено 7 людей, серед них двоє дітей.

На Одещині продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Запорізька область

Вранці о 7:49 з’явилося повідомлення, що тимчасово буде перекрито Дніпровську ГЕС через загрозу безпеці. Заходи були вжиті у зв’язку з безпековою ситуацією, через повітряну тривогу.

О 9:35 повідомили, що росіяни обстріляли населені пункти Запорізького району. В одному з них загинув чоловік. Серед постраждалих ще одна жінка, її поранили під час атаки. Також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Крім того, окупанти завдали удар по обʼєкту енергетичної інфраструктури

Вінниччина

На Вінниччині внаслідок ворожої повітряної атаки зазнали руйнувань об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок

Згодом стало відомо, що в Лука-Мелешківській громаді чотири будинки постраждали від уламків збитої ракети. Як зазначив голова Вінницької обласної ради, обійшлося без жертв.

Атака на Рівне

У Рівному росіяни завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури. Спочатку регіон атакували "шахеди", а потім крилата ракета. О 10:07 стало відомо, що один з ударів припав на об'єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення населених пунктів у Рівненському районі.

На Рівненщині 48 населених пунктів залишились без світла.

Крім того, частково немає електрики й у Рівному. В регіоні почали працювати понад 400 Пунктів Незламності.

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Миколаївська область

Внаслідок масованого обстрілу на Миколаївщині поранення дістали 3 особи. А рятувальники ліквідували пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області. Горіли переважно сухостої на відкритих територіях

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів загинула людина. Ще один чоловік постраждав. Йому надають медичну допомогу.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Крім того, вибухи пролунали у Кривому Розі.

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Сумська область

Російські загарбники пошкодили об'єкти енергетики на Сумщині. Без світла 213 населених пунктів. Крім того, зафіксовано влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.

Атака на Прикарпаття

Російські окупанти атакували Прикарпаття з різних напрямків, є влучання в інфраструктурний об'єкт. 3 людини постраждали.

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