Масований ракетно-шахедний обстріл: Росія атакувала низку регіонів України. ФОТО
У деяких областях України повітряна тривога триває вже понад 12 годин. Протягом ночі росіяни атакували "шахедами", зранку підняли в небо 11 стратегічних бомбардувальників. Також у Чорне море вивели ракетоносії з "Калібрами". Ворог завдав ударів з різних напрямків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О 7:30 ранку 26 серпня Повітряні сили України повідомили, що у повітрі 6 літаків Ту-22М3, а о 9:30 повідомили про те, що МіГ-31К злетів із російського аеродрому "Саваслейка".
За попередніми даними, ворог вночі запустив близько 70 дронів, які рухалися в різних напрямках по всій країні. У багатьох областях було чути вибухи.
Київ і область
У Києві та області пролунали множинні звуки вибухів. Російські війська атакували Київ ракетами та ударними БПЛА, наразі небезпека триває.
"Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет", - повідомила пресслужба КМВА.
Київська міська військова адміністрація заявляла про роботу ППО на підступах Києва. Згодом стало відомо, що у Києві немає руйнувань та постраждалих внаслідок ракетної атаки.
За інформацією поліції Київщини, в області внаслідок російської атаки три людини дістали поранення, зокрема і пʼятимісячна дитина. Крім того, пошкодження зазнали будинки місцевих жителів і транспортні засоби.
Крім того, вранці російські війська атакували Київську гідроелектростанцію біля Вишгорода.
Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки військ РФ на Київщині пошкоджено два енергетичні об’єкти.
Харків та область
Близько 08:05 26 серпня ворог завдав удару по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зранку росіяни ракетою Х-22 вдарили по селу Олексіївка, горіла трава. У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмського району загинув чоловік. Ще дві людини дістали поранення.
Луцьк
Близько 9 ранку сили ППО збили "шахед". Його уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Близько 10.00 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок у Луцьку.
Як повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, внаслідок обстрілу міста постраждали 5 осіб, 1 людина загинула.
Полтавщина
Російські війська в ході масованої повітряної атаки атакували об’єкт промисловості в Полтавській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 26 серпня.
"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей", – заявив він.
Крім того, вибухи пролунали у Кременчуці.
Львівщина
Окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Львівщині. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Утім виникли тимчасові перебої з електропостачанням у місті та області.
Також вранці під час повітряної тривоги ворог атакував ракетами Дрогобицький район на Львівщині.
Одеса та область
Також російська армія завдала ракетного удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Поранено 7 людей, серед них двоє дітей.
На Одещині продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.
Запорізька область
Вранці о 7:49 з’явилося повідомлення, що тимчасово буде перекрито Дніпровську ГЕС через загрозу безпеці. Заходи були вжиті у зв’язку з безпековою ситуацією, через повітряну тривогу.
О 9:35 повідомили, що росіяни обстріляли населені пункти Запорізького району. В одному з них загинув чоловік. Серед постраждалих ще одна жінка, її поранили під час атаки. Також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Крім того, окупанти завдали удар по обʼєкту енергетичної інфраструктури
Вінниччина
На Вінниччині внаслідок ворожої повітряної атаки зазнали руйнувань об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок
Згодом стало відомо, що в Лука-Мелешківській громаді чотири будинки постраждали від уламків збитої ракети. Як зазначив голова Вінницької обласної ради, обійшлося без жертв.
Атака на Рівне
У Рівному росіяни завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури. Спочатку регіон атакували "шахеди", а потім крилата ракета. О 10:07 стало відомо, що один з ударів припав на об'єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення населених пунктів у Рівненському районі.
На Рівненщині 48 населених пунктів залишились без світла.
Крім того, частково немає електрики й у Рівному. В регіоні почали працювати понад 400 Пунктів Незламності.
Миколаївська область
Внаслідок масованого обстрілу на Миколаївщині поранення дістали 3 особи. А рятувальники ліквідували пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області. Горіли переважно сухостої на відкритих територіях
Дніпропетровщина
У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів загинула людина. Ще один чоловік постраждав. Йому надають медичну допомогу.
Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.
Крім того, вибухи пролунали у Кривому Розі.
Сумська область
Російські загарбники пошкодили об'єкти енергетики на Сумщині. Без світла 213 населених пунктів. Крім того, зафіксовано влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.
Атака на Прикарпаття
Російські окупанти атакували Прикарпаття з різних напрямків, є влучання в інфраструктурний об'єкт. 3 людини постраждали.
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На жаль, вони вам не дадуть відповідь, а вона могла бути і такою: "А ти нє варуй!" - як у відомому фільмі з Папановим.
Тобі ж, дятлу, не відомо, що ще за 3 місяці союзники криком кричали про напад рашки і навіть показували з яких напрямків, що і підтвердилось. Тому і вивели свої дипслужби, бо дбають про своїх людей не так, як твій кумир ЗЕлупень.
І есмінці вивели задовго до нападу, бо терміни перебування сплили, а ЗЕбуїн кричав, що вони "нагнєтают обстановку, а наши служби дають другую інформацию", проте СВОЮ рідню вивіз за кордон ще за місяць.
І все інше, шо ти тут навалив в кучу - просто куча піз*ежа в пользу бідних. Особливо мені сподобався брєд про СП-2 і про..."США не будуть проти невеличкого вторгнення росії на сході України" - це шедевр кацапського ІПСО.
А якщо все відмести і просто запитати - а шо це Салліван кришує корупцію в Україні? Чи може це він зупинив ВСІ оборонні проекти в Україні, включно з ракетними, після 19-го року? Може це він розпорядився зняти клістрони з радарів ППО?
Але ж "лох звичайний" надивившись "єдиного мудозвона" ще й досі свято вірить в ЗЕлупу і облизує його, як може. Можеш і далі щось тут закидувати, але мені це вже не цікаво - ти або тупий, або просто ворог на роботі.
бот мені ще буде тут щось розповідати.
Хай Бог милує!
Я пробував...мене послали і сказали, що це "не на часі".
Спробуйте ви, може там щось змінилось
Щоби потім назвати це - фактичне знищення України - "перемогою". Своєю особистою перемогою (над українцями).
Ще випрошують дозвіл стріляти по русні атакамсами і іншими ракетами?
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Бо ж попереджували бритнаські розвідслужби, Пентагон!!!
А коли ж його то все робити?! Треба ж було протягом останніх 4-х днів всі плакати Петра Порошенка встигнути зняти!!!
А ракети!? Та ті ракети....... Не до них було.....