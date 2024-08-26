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Новини Війна
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Масований ракетно-шахедний обстріл: Росія атакувала низку регіонів України. ФОТО

У деяких областях України повітряна тривога триває вже понад 12 годин. Протягом ночі росіяни атакували "шахедами", зранку підняли в небо 11 стратегічних бомбардувальників. Також у Чорне море вивели ракетоносії з "Калібрами". Ворог завдав ударів з різних напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 7:30 ранку 26 серпня Повітряні сили України повідомили, що у повітрі 6 літаків Ту-22М3, а о 9:30 повідомили про те, що МіГ-31К злетів із російського аеродрому "Саваслейка".

За попередніми даними, ворог вночі запустив близько 70 дронів, які рухалися в різних напрямках по всій країні. У багатьох областях було чути вибухи.

Київ і область

У Києві та області пролунали множинні звуки вибухів. Російські війська атакували Київ ракетами та ударними БПЛА, наразі небезпека триває.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет", - повідомила пресслужба КМВА. 

Київська міська військова адміністрація заявляла про роботу ППО на підступах Києва. Згодом стало відомо, що у Києві немає руйнувань та постраждалих внаслідок ракетної атаки.

За інформацією поліції Київщини, в області внаслідок російської атаки три людини дістали поранення, зокрема і пʼятимісячна дитина. Крім того, пошкодження зазнали будинки місцевих жителів і транспортні засоби.

Крім того, вранці російські війська атакували Київську гідроелектростанцію біля Вишгорода.

Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки військ РФ на Київщині пошкоджено два енергетичні об’єкти.

Наслідки атаки на Київщину

Харків та область

Близько 08:05 26 серпня ворог завдав удару по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зранку росіяни ракетою Х-22 вдарили по селу Олексіївка, горіла трава.  У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмського району загинув чоловік. Ще дві людини дістали поранення.

Луцьк

Близько 9 ранку сили ППО збили "шахед". Його уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Близько 10.00 стало відомо, що  внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок у Луцьку.

Як повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, внаслідок обстрілу міста постраждали 5 осіб, 1 людина загинула.

Наслідки удару по Луцьку

Полтавщина

Російські війська в ході масованої повітряної атаки атакували об’єкт промисловості в Полтавській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 26 серпня.

"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей", – заявив він.

Крім того, вибухи пролунали у Кременчуці.

Львівщина

Окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Львівщині. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Утім виникли тимчасові перебої з електропостачанням у місті та області.

Також вранці під час повітряної тривоги ворог атакував ракетами Дрогобицький район на Львівщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через ранкову атаку пошкоджено будинки та об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині

Одеса та область

Також російська армія завдала ракетного удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Поранено 7 людей, серед них двоє дітей.

На Одещині продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Запорізька область 

Вранці о 7:49 з’явилося повідомлення, що тимчасово буде перекрито Дніпровську ГЕС через загрозу безпеці. Заходи були вжиті у зв’язку з безпековою ситуацією, через повітряну тривогу.

О 9:35 повідомили, що росіяни обстріляли населені пункти Запорізького району. В одному з них загинув чоловік. Серед постраждалих ще одна жінка, її поранили під час атаки. Також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Крім того, окупанти завдали удар по обʼєкту енергетичної інфраструктури

Вінниччина

На Вінниччині внаслідок ворожої повітряної атаки зазнали руйнувань об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок

Згодом стало відомо, що в Лука-Мелешківській громаді чотири будинки постраждали від уламків збитої ракети. Як зазначив голова Вінницької обласної ради, обійшлося без жертв.

вінниччина

Атака на Рівне

У Рівному росіяни завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури. Спочатку регіон атакували "шахеди", а потім крилата ракета. О 10:07 стало відомо, що один з ударів припав на об'єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення населених пунктів у Рівненському районі.

На Рівненщині 48 населених пунктів залишились без світла.

Крім того, частково немає електрики й у Рівному. В регіоні почали працювати понад 400 Пунктів Незламності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Черкащини: Виникла пожежа в господарській споруді. Пошкоджено лінію електропередач. ФОТОрепортаж

Миколаївська область

Внаслідок масованого обстрілу на Миколаївщині поранення дістали 3 особи.  А рятувальники ліквідували пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області. Горіли переважно сухостої на відкритих територіях

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів  загинула людина. Ще один чоловік постраждав. Йому надають медичну допомогу.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Крім того, вибухи пролунали у Кривому Розі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З ночі ворог атакував Хмельниччину ракетами та дронами, розпочали роботу Пункти незламности

Сумська область 

Російські загарбники пошкодили об'єкти енергетики на Сумщині. Без світла 213 населених пунктів. Крім того, зафіксовано влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.

Атака на Прикарпаття

Російські окупанти атакували Прикарпаття з різних напрямків, є влучання в інфраструктурний об'єкт. 3 людини постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Кіровоградщині ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури, працювала ППО. Є постраждалий

Автор: 

обстріл (28274) Україна (5867)


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Топ коментарі
+16
Боже, та є ще люди, що вірять в те, що оте хрипате обіцяє? І це на шостому році цієї потвори при владі!
Хай Бог милує!
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26.08.2024 14:38
+10
В них план "Україна без українців". Земля виставлена на продаж, + завезення мільйонів мігрантів далі за планом - замість українців. І розпродаж та здача України - гуртом та врозріб.
Щоби потім назвати це - фактичне знищення України - "перемогою". Своєю особистою перемогою (над українцями).
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26.08.2024 14:46
+7
Бачу, що ти тут "на праці", бо брешеш "строго по методічкє".
Тобі ж, дятлу, не відомо, що ще за 3 місяці союзники криком кричали про напад рашки і навіть показували з яких напрямків, що і підтвердилось. Тому і вивели свої дипслужби, бо дбають про своїх людей не так, як твій кумир ЗЕлупень.
І есмінці вивели задовго до нападу, бо терміни перебування сплили, а ЗЕбуїн кричав, що вони "нагнєтают обстановку, а наши служби дають другую інформацию", проте СВОЮ рідню вивіз за кордон ще за місяць.
І все інше, шо ти тут навалив в кучу - просто куча піз*ежа в пользу бідних. Особливо мені сподобався брєд про СП-2 і про..."США не будуть проти невеличкого вторгнення росії на сході України" - це шедевр кацапського ІПСО.
А якщо все відмести і просто запитати - а шо це Салліван кришує корупцію в Україні? Чи може це він зупинив ВСІ оборонні проекти в Україні, включно з ракетними, після 19-го року? Може це він розпорядився зняти клістрони з радарів ППО?
Але ж "лох звичайний" надивившись "єдиного мудозвона" ще й досі свято вірить в ЗЕлупу і облизує його, як може. Можеш і далі щось тут закидувати, але мені це вже не цікаво - ти або тупий, або просто ворог на роботі.
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26.08.2024 15:14
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26.08.2024 14:07 Відповісти
"Зелёный мальчик в розовых штанишках", який заблукав в коридорах на Банковій і ніяк не знайде вихід, погрожує Пуйлу "Паляницею" яка ще не пущена в серійне виробництво. В будь-якому випадку -це не дешева радість. В той же час існує набагато надійніший спосіб припинити цю війну- 9 грамів свинцю для Пуйла. Треба дати Малюку і Буданову стільки грошей на це, скільки вони скажуть і це виявиться в тисячі раз дешевше ніж ракети і зброя. Пуйлу на цвинтарі вже давно прогули проставляють і тільки Малюк з Будановим проявляють незрозумілий гуманізм по відношенню до Пуйла.
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26.08.2024 15:06 Відповісти
Игорь, а почему бы не быть "повторной хвили"? Наша власть прекрасно знала, что это будет после отъезда из Киева Моди, и что? Готовилась? Ах, да, 3 дня героически срывала по стране плакаты Порошенко! Вот и результат. Почему бы Рашке и не воспользоваться моментом...
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26.08.2024 16:41 Відповісти
Ви пов'язуєте візит індуса з затримкою атаки?Можливо.Але ніяка ППО на 100% не гарантуватиме безпеку,забудьте.От 200 ракет одночасно не у відповідь,а з добре продуманими цілями - це саме те.
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26.08.2024 18:56 Відповісти
"Противно жить в эпоху салливанов" - а може в епоху ЗЕрмака? Треба спочатку прибрати зрадників, кротів і крадунів зі своєї влади, а потім щось дорікати Байдену на Саллівана.
На жаль, вони вам не дадуть відповідь, а вона могла бути і такою: "А ти нє варуй!" - як у відомому фільмі з Папановим.
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26.08.2024 14:36 Відповісти
Що зєрмак, що салліван - однаково. А народу й далі влаштовують "виставу", всі вже між собою давно домовились, а для виду лише хитають головами та розводять руками, мовляв, "зробити нічого не можемо".
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26.08.2024 14:40 Відповісти
Ну, це "одинаково" для особо одарьоних...мабуть. А про "виставу" ви щось трохи запізнились, років так на 5... та і не з Салліваном, а з Козаком - радником пуйла.
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26.08.2024 14:45 Відповісти
Бачу, що ти тут "на праці", бо брешеш "строго по методічкє".
Тобі ж, дятлу, не відомо, що ще за 3 місяці союзники криком кричали про напад рашки і навіть показували з яких напрямків, що і підтвердилось. Тому і вивели свої дипслужби, бо дбають про своїх людей не так, як твій кумир ЗЕлупень.
І есмінці вивели задовго до нападу, бо терміни перебування сплили, а ЗЕбуїн кричав, що вони "нагнєтают обстановку, а наши служби дають другую інформацию", проте СВОЮ рідню вивіз за кордон ще за місяць.
І все інше, шо ти тут навалив в кучу - просто куча піз*ежа в пользу бідних. Особливо мені сподобався брєд про СП-2 і про..."США не будуть проти невеличкого вторгнення росії на сході України" - це шедевр кацапського ІПСО.
А якщо все відмести і просто запитати - а шо це Салліван кришує корупцію в Україні? Чи може це він зупинив ВСІ оборонні проекти в Україні, включно з ракетними, після 19-го року? Може це він розпорядився зняти клістрони з радарів ППО?
Але ж "лох звичайний" надивившись "єдиного мудозвона" ще й досі свято вірить в ЗЕлупу і облизує його, як може. Можеш і далі щось тут закидувати, але мені це вже не цікаво - ти або тупий, або просто ворог на роботі.
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26.08.2024 15:14 Відповісти
"зелена" з дятлом ви щоранку бачите в дзеркалі і відвертий 3,14здьож з гаслами, емоціями та переходом на особистості - то, якраз, все ваше. Ви самі це зараз продемонстрували. Особливо на прикладі з "СП-2". Ви вже зовсім маєте людей за дурнів. То нагадаю, що санкції на добудову "Північного потоку-2" ввела попередня американська адміністрація, адміністрація Дональда Трампа. А призупинила ці санкції саме адміністрація чинного американського президента Джозефа Байдена в травні 2021 року. Це цілком офіційна інформація. Госдеп подав відповідний доклад в Конгрес разом з правками до відповідного закону PEESA. Це дуже легко гуглиться та дуже легко перевіряється. Це відкрита інформація. Так само, як і заява Байдена про "прийнятність невеликого вторгнення росії на сході України".
бот мені ще буде тут щось розповідати.
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26.08.2024 16:03 Відповісти
О, тепер я зрозумів, що ти просто ******** на всю бОшку трампіст. Амінь.
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26.08.2024 16:38 Відповісти
а роззброїв нас за пусті обіцянки хто? часом не сша з англією? забрали ні за що 3ій потенцал зброї в світі, а зараз глибоко стурбовані. Покидьки
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26.08.2024 18:14 Відповісти
***, та звідки ви, ботва, сьогодні повилазили? Ти, придурок, хоч знаєш хто такі Кравчук з Кучмою і КОМУ вони віддали нашу ЯЗ? Вчи матчасть, придурок малолєтній.
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26.08.2024 18:59 Відповісти
я бачу що ти придурок нічого не знаєш.Вчи матчасть, придурок малолєтній.
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27.08.2024 00:30 Відповісти
Це точно, мадам. Ось взяти Мар'яну Безуглу. Вона більший мужик, ніж всі українські генерали разом взяті. Саме вона шикує їх по стійці "Струнко!"
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26.08.2024 15:22 Відповісти
Где, где ? Рифму подсказать?
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26.08.2024 16:57 Відповісти
Коли ми вже переможемо тих москалів? Зеленський може озвучити термін?
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26.08.2024 14:33 Відповісти
Боже, та є ще люди, що вірять в те, що оте хрипате обіцяє? І це на шостому році цієї потвори при владі!
Хай Бог милує!
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26.08.2024 14:38 Відповісти
То Україна ще років зо 10 буде терпіти подібні обстріли? Україна стане територією непридатною для життя.
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26.08.2024 14:48 Відповісти
Ну, так хтось там, зі свинками, обіцяв "знести" якщо щось. Може у них запитати? Не пробували?
Я пробував...мене послали і сказали, що це "не на часі".
Спробуйте ви, може там щось змінилось
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26.08.2024 14:56 Відповісти
В них план "Україна без українців". Земля виставлена на продаж, + завезення мільйонів мігрантів далі за планом - замість українців. І розпродаж та здача України - гуртом та врозріб.
Щоби потім назвати це - фактичне знищення України - "перемогою". Своєю особистою перемогою (над українцями).
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26.08.2024 14:46 Відповісти
Комусь потрібен самміт миру в листопаді? А може потрібен один патрон?
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26.08.2024 14:49 Відповісти
ЄРМАКОВЩИНІ ПОТРІБНИЙ ЦЕЙ ФУРШЕТ, щоб постояти поруч з політімпотентами Європи.
Ще випрошують дозвіл стріляти по русні атакамсами і іншими ракетами?
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26.08.2024 15:46 Відповісти
Вивели в море носіїв ''калібрів''. А де наші хвалені морські дрони?
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26.08.2024 15:57 Відповісти
Ти мабуть особливо обдароване? Як ти дронами зібралося по бити наприклад по підводним човнам?
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26.08.2024 19:22 Відповісти
Ждуни зраду розводять, бояться на своїх діванах🤣
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26.08.2024 16:02 Відповісти
Маразм нон-стоп: замість нарешті розпочати будувати бомбосховища маленькі на зупинка громадського транспорту і великі по районах міст, як в Ізраїлі або в Швейцарії, уряд розпорядився знову наліпити палаток так званих "пунктів незламності" бо як не при війні гроші платників податків освоювати.
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26.08.2024 16:03 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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26.08.2024 17:01 Відповісти
Наша відповідь буде ракетно-палянична?
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26.08.2024 17:44 Відповісти
Да ВОТ по ФюРеРУ По ЛоГоВУ КрыСЫ 🐭🐭🎆🎆🎆🔥🔥иначе эт снова повторитс9 даже если ВСУ до Курска дойдёт🤷‍♂️хот9 они уже там 🥱
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27.08.2024 01:15 Відповісти
Так може треба було підготувати ППО, укриття для населення??!!!
Бо ж попереджували бритнаські розвідслужби, Пентагон!!!
А коли ж його то все робити?! Треба ж було протягом останніх 4-х днів всі плакати Петра Порошенка встигнути зняти!!!
А ракети!? Та ті ракети....... Не до них було.....
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27.08.2024 18:29 Відповісти
 
 