Массированный ракетно-шахедный обстрел: Россия атаковала ряд регионов Украины. ФОТО

В некоторых областях Украины воздушная тревога продолжается уже более 12 часов. В течение ночи россияне атаковали "шахедами", утром подняли в небо 11 стратегических бомбардировщиков. Также в Черное море вывели ракетоносители с "Калибрами". Враг нанес удары с разных направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 7:30 утра 26 августа Воздушные силы Украины сообщили, что в воздухе 6 самолетов Ту-22М3, а в 9:30 сообщили о том, что МиГ-31К взлетел с российского аэродрома Саваслейка.

По предварительным данным, враг ночью запустил около 70 дронов, которые двигались в разных направлениях по всей стране. Во многих областях были слышны взрывы.

Киев и область

В Киеве и области раздались множественные звуки взрывов. Российские войска атаковали Киев ракетами и ударными БПЛА, сейчас опасность продолжается.

"Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено примерно полтора десятка ракет", - сообщила пресс-служба КГВА.

Киевская городская военная администрация заявляла о работе ПВО на подступах к Киеву. Впоследствии стало известно, что в Киеве нет разрушений и пострадавших в результате ракетной атаки.

По информации полиции Киевской области, в области в результате российской атаки три человека получили ранения, в том числе и пятимесячный ребенок. Кроме того, повреждения получили дома местных жителей и транспортные средства.

Кроме того, утром российские войска атаковали Киевскую гидроэлектростанцию возле Вышгорода.

В результате сегодняшней массированной атаки войск РФ на Киевщине повреждены два энергетических объекта.

Харьков и область

Около 08:05 26 августа враг нанес удар по г. Харьков, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром россияне ракетой Х-22 ударили по селу Алексеевка, горела трава. В селе Первомайское Красноградского района поврежден объект инфраструктуры.

В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.

Луцк

Около 9 утра силы ПВО сбили "шахед". Его обломки упали на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. Около 10.00 стало известно, что в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в Луцке.

Как сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук, в результате обстрела города пострадали 5 человек, 1 человек погиб.

Полтавщина

Российские войска в ходе массированной воздушной атаки атаковали объект промышленности в Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин утром 26 августа.

"Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек", - заявил он.

Кроме того, взрывы прогремели в Кременчуге.

Львовщина

Оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Львовской области. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Впрочем возникли временные перебои с электроснабжением в городе и области.

Также утром во время воздушной тревоги враг атаковал ракетами Дрогобычский район на Львовщине.

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Одесса и область

Также российская армия нанесла ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Ранены 7 человек, среди них двое детей.

В Одесской области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Запорожская область

Утром в 7:49 появилось сообщение, что временно будет перекрыта Днепровская ГЭС из-за угрозы безопасности. Меры были приняты в связи с ситуацией по безопасности, из-за воздушной тревоги.

В 9:35 сообщили, что россияне обстреляли населенные пункты Запорожского района. В одном из них погиб мужчина. Среди пострадавших еще одна женщина, ее ранили во время атаки. Также повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры

Винницкая область

В Винницкой области в результате вражеской воздушной атаки подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры. Кроме того, взрывной волной поврежден частный дом

Впоследствии стало известно, что в Луки-Мелешковской громаде четыре дома пострадали от обломков сбитой ракеты. Как отметил председатель Винницкого областного совета, обошлось без жертв.

Атака на Ривне

В Ривном россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры. Сначала регион атаковали "шахеды", а затем крылатая ракета. В 10:07 стало известно, что один из ударов пришелся на объект энергетической инфраструктуры, что привело к обесточиванию населенных пунктов в Ривненском районе.

На Ривненщине 48 населенных пунктов остались без света.

Кроме того, частично нет электричества и в Ривном. В регионе начали работать более 400 Пунктов Несокрушимости.

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Николаевская область

В результате массированного обстрела на Николаевщине ранения получили 3 человека. А спасатели ликвидировали пожары в Первомайском и Николаевском районах области. Горели, в основном, сухостои на открытых территориях

Днепропетровщина

В Днепропетровской области в результате российских обстрелов погиб человек. Еще один человек пострадал. Ему оказывают медицинскую помощь.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление РФ.

Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге.

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Сумская область

Российские захватчики повредили объекты энергетики на Сумщине. Без света 213 населенных пунктов. Кроме того зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. В частности, повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.

Атака на Прикарпатье

Российские оккупанты атаковали Прикарпатье с разных направлений, есть попадание в инфраструктурный объект. 3 человека пострадали.

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