Массированный ракетно-шахедный обстрел: Россия атаковала ряд регионов Украины. ФОТО
В некоторых областях Украины воздушная тревога продолжается уже более 12 часов. В течение ночи россияне атаковали "шахедами", утром подняли в небо 11 стратегических бомбардировщиков. Также в Черное море вывели ракетоносители с "Калибрами". Враг нанес удары с разных направлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 7:30 утра 26 августа Воздушные силы Украины сообщили, что в воздухе 6 самолетов Ту-22М3, а в 9:30 сообщили о том, что МиГ-31К взлетел с российского аэродрома Саваслейка.
По предварительным данным, враг ночью запустил около 70 дронов, которые двигались в разных направлениях по всей стране. Во многих областях были слышны взрывы.
Киев и область
В Киеве и области раздались множественные звуки взрывов. Российские войска атаковали Киев ракетами и ударными БПЛА, сейчас опасность продолжается.
"Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено примерно полтора десятка ракет", - сообщила пресс-служба КГВА.
Киевская городская военная администрация заявляла о работе ПВО на подступах к Киеву. Впоследствии стало известно, что в Киеве нет разрушений и пострадавших в результате ракетной атаки.
По информации полиции Киевской области, в области в результате российской атаки три человека получили ранения, в том числе и пятимесячный ребенок. Кроме того, повреждения получили дома местных жителей и транспортные средства.
Кроме того, утром российские войска атаковали Киевскую гидроэлектростанцию возле Вышгорода.
В результате сегодняшней массированной атаки войск РФ на Киевщине повреждены два энергетических объекта.
Харьков и область
Около 08:05 26 августа враг нанес удар по г. Харьков, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории.
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром россияне ракетой Х-22 ударили по селу Алексеевка, горела трава. В селе Первомайское Красноградского района поврежден объект инфраструктуры.
В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.
Луцк
Около 9 утра силы ПВО сбили "шахед". Его обломки упали на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. Около 10.00 стало известно, что в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в Луцке.
Как сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук, в результате обстрела города пострадали 5 человек, 1 человек погиб.
Полтавщина
Российские войска в ходе массированной воздушной атаки атаковали объект промышленности в Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин утром 26 августа.
"Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек", - заявил он.
Кроме того, взрывы прогремели в Кременчуге.
Львовщина
Оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Львовской области. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Впрочем возникли временные перебои с электроснабжением в городе и области.
Также утром во время воздушной тревоги враг атаковал ракетами Дрогобычский район на Львовщине.
Одесса и область
Также российская армия нанесла ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Ранены 7 человек, среди них двое детей.
В Одесской области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.
Запорожская область
Утром в 7:49 появилось сообщение, что временно будет перекрыта Днепровская ГЭС из-за угрозы безопасности. Меры были приняты в связи с ситуацией по безопасности, из-за воздушной тревоги.
В 9:35 сообщили, что россияне обстреляли населенные пункты Запорожского района. В одном из них погиб мужчина. Среди пострадавших еще одна женщина, ее ранили во время атаки. Также повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры
Винницкая область
В Винницкой области в результате вражеской воздушной атаки подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры. Кроме того, взрывной волной поврежден частный дом
Впоследствии стало известно, что в Луки-Мелешковской громаде четыре дома пострадали от обломков сбитой ракеты. Как отметил председатель Винницкого областного совета, обошлось без жертв.
Атака на Ривне
В Ривном россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры. Сначала регион атаковали "шахеды", а затем крылатая ракета. В 10:07 стало известно, что один из ударов пришелся на объект энергетической инфраструктуры, что привело к обесточиванию населенных пунктов в Ривненском районе.
На Ривненщине 48 населенных пунктов остались без света.
Кроме того, частично нет электричества и в Ривном. В регионе начали работать более 400 Пунктов Несокрушимости.
Николаевская область
В результате массированного обстрела на Николаевщине ранения получили 3 человека. А спасатели ликвидировали пожары в Первомайском и Николаевском районах области. Горели, в основном, сухостои на открытых территориях
Днепропетровщина
В Днепропетровской области в результате российских обстрелов погиб человек. Еще один человек пострадал. Ему оказывают медицинскую помощь.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление РФ.
Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге.
Сумская область
Российские захватчики повредили объекты энергетики на Сумщине. Без света 213 населенных пунктов. Кроме того зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. В частности, повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.
Атака на Прикарпатье
Российские оккупанты атаковали Прикарпатье с разных направлений, есть попадание в инфраструктурный объект. 3 человека пострадали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На жаль, вони вам не дадуть відповідь, а вона могла бути і такою: "А ти нє варуй!" - як у відомому фільмі з Папановим.
Тобі ж, дятлу, не відомо, що ще за 3 місяці союзники криком кричали про напад рашки і навіть показували з яких напрямків, що і підтвердилось. Тому і вивели свої дипслужби, бо дбають про своїх людей не так, як твій кумир ЗЕлупень.
І есмінці вивели задовго до нападу, бо терміни перебування сплили, а ЗЕбуїн кричав, що вони "нагнєтают обстановку, а наши служби дають другую інформацию", проте СВОЮ рідню вивіз за кордон ще за місяць.
І все інше, шо ти тут навалив в кучу - просто куча піз*ежа в пользу бідних. Особливо мені сподобався брєд про СП-2 і про..."США не будуть проти невеличкого вторгнення росії на сході України" - це шедевр кацапського ІПСО.
А якщо все відмести і просто запитати - а шо це Салліван кришує корупцію в Україні? Чи може це він зупинив ВСІ оборонні проекти в Україні, включно з ракетними, після 19-го року? Може це він розпорядився зняти клістрони з радарів ППО?
Але ж "лох звичайний" надивившись "єдиного мудозвона" ще й досі свято вірить в ЗЕлупу і облизує його, як може. Можеш і далі щось тут закидувати, але мені це вже не цікаво - ти або тупий, або просто ворог на роботі.
бот мені ще буде тут щось розповідати.
Хай Бог милує!
Я пробував...мене послали і сказали, що це "не на часі".
Спробуйте ви, може там щось змінилось
Щоби потім назвати це - фактичне знищення України - "перемогою". Своєю особистою перемогою (над українцями).
Ще випрошують дозвіл стріляти по русні атакамсами і іншими ракетами?
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Бо ж попереджували бритнаські розвідслужби, Пентагон!!!
А коли ж його то все робити?! Треба ж було протягом останніх 4-х днів всі плакати Петра Порошенка встигнути зняти!!!
А ракети!? Та ті ракети....... Не до них було.....