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Новости Война
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Массированный ракетно-шахедный обстрел: Россия атаковала ряд регионов Украины. ФОТО

В некоторых областях Украины воздушная тревога продолжается уже более 12 часов. В течение ночи россияне атаковали "шахедами", утром подняли в небо 11 стратегических бомбардировщиков. Также в Черное море вывели ракетоносители с "Калибрами". Враг нанес удары с разных направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 7:30 утра 26 августа Воздушные силы Украины сообщили, что в воздухе 6 самолетов Ту-22М3, а в 9:30 сообщили о том, что МиГ-31К взлетел с российского аэродрома Саваслейка.

По предварительным данным, враг ночью запустил около 70 дронов, которые двигались в разных направлениях по всей стране. Во многих областях были слышны взрывы.

Киев и область

В Киеве и области раздались множественные звуки взрывов. Российские войска атаковали Киев ракетами и ударными БПЛА, сейчас опасность продолжается.

"Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено примерно полтора десятка ракет", - сообщила пресс-служба КГВА.

Киевская городская военная администрация заявляла о работе ПВО на подступах к Киеву. Впоследствии стало известно, что в Киеве нет разрушений и пострадавших в результате ракетной атаки.

По информации полиции Киевской области, в области в результате российской атаки три человека получили ранения, в том числе и пятимесячный ребенок. Кроме того, повреждения получили дома местных жителей и транспортные средства.

Кроме того, утром российские войска атаковали Киевскую гидроэлектростанцию возле Вышгорода.

В результате сегодняшней массированной атаки войск РФ на Киевщине повреждены два энергетических объекта.

Наслідки атаки на Київщину

Харьков и область

Около 08:05 26 августа враг нанес удар по г. Харьков, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром россияне ракетой Х-22 ударили по селу Алексеевка, горела трава. В селе Первомайское Красноградского района поврежден объект инфраструктуры.

В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.

Луцк

Около 9 утра силы ПВО сбили "шахед". Его обломки упали на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. Около 10.00 стало известно, что в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в Луцке.

Как сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук, в результате обстрела города пострадали 5 человек, 1 человек погиб.

Наслідки удару по Луцьку

Полтавщина

Российские войска в ходе массированной воздушной атаки атаковали объект промышленности в Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин утром 26 августа.

"Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек", - заявил он.

Кроме того, взрывы прогремели в Кременчуге.

Львовщина

Оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Львовской области. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Впрочем возникли временные перебои с электроснабжением в городе и области.

Также утром во время воздушной тревоги враг атаковал ракетами Дрогобычский район на Львовщине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за утренней атаки повреждены дома и объекты критической инфраструктуры на Житомирщине

Одесса и область

Также российская армия нанесла ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Ранены 7 человек, среди них двое детей.

В Одесской области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Запорожская область

Утром в 7:49 появилось сообщение, что временно будет перекрыта Днепровская ГЭС из-за угрозы безопасности. Меры были приняты в связи с ситуацией по безопасности, из-за воздушной тревоги.

В 9:35 сообщили, что россияне обстреляли населенные пункты Запорожского района. В одном из них погиб мужчина. Среди пострадавших еще одна женщина, ее ранили во время атаки. Также повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры

Винницкая область

В Винницкой области в результате вражеской воздушной атаки подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры. Кроме того, взрывной волной поврежден частный дом

Впоследствии стало известно, что в Луки-Мелешковской громаде четыре дома пострадали от обломков сбитой ракеты. Как отметил председатель Винницкого областного совета, обошлось без жертв.

вінниччина

Атака на Ривне

В Ривном россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры. Сначала регион атаковали "шахеды", а затем крылатая ракета. В 10:07 стало известно, что один из ударов пришелся на объект энергетической инфраструктуры, что привело к обесточиванию населенных пунктов в Ривненском районе.

На Ривненщине 48 населенных пунктов остались без света.

Кроме того, частично нет электричества и в Ривном. В регионе начали работать более 400 Пунктов Несокрушимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел Черкасской области: Возник пожар в хозяйственной постройке. Повреждена линия электропередач. ФОТОрепортаж

Николаевская область

В результате массированного обстрела на Николаевщине ранения получили 3 человека. А спасатели ликвидировали пожары в Первомайском и Николаевском районах области. Горели, в основном, сухостои на открытых территориях

Днепропетровщина

В Днепропетровской области в результате российских обстрелов погиб человек. Еще один человек пострадал. Ему оказывают медицинскую помощь.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление РФ.

Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С ночи враг атаковал Хмельницкую область ракетами и дронами, начали работу Пункты несокрушимости

Сумская область

Российские захватчики повредили объекты энергетики на Сумщине. Без света 213 населенных пунктов. Кроме того зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. В частности, повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.

Атака на Прикарпатье

Российские оккупанты атаковали Прикарпатье с разных направлений, есть попадание в инфраструктурный объект. 3 человека пострадали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Кировоградщине враг целился по объектам критической инфраструктуры, работала ПВО. Есть пострадавший

Автор: 

обстрел (26951) Украина (44919)


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Топ комментарии
+16
Боже, та є ще люди, що вірять в те, що оте хрипате обіцяє? І це на шостому році цієї потвори при владі!
Хай Бог милує!
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26.08.2024 14:38
+10
В них план "Україна без українців". Земля виставлена на продаж, + завезення мільйонів мігрантів далі за планом - замість українців. І розпродаж та здача України - гуртом та врозріб.
Щоби потім назвати це - фактичне знищення України - "перемогою". Своєю особистою перемогою (над українцями).
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26.08.2024 14:46
+7
Бачу, що ти тут "на праці", бо брешеш "строго по методічкє".
Тобі ж, дятлу, не відомо, що ще за 3 місяці союзники криком кричали про напад рашки і навіть показували з яких напрямків, що і підтвердилось. Тому і вивели свої дипслужби, бо дбають про своїх людей не так, як твій кумир ЗЕлупень.
І есмінці вивели задовго до нападу, бо терміни перебування сплили, а ЗЕбуїн кричав, що вони "нагнєтают обстановку, а наши служби дають другую інформацию", проте СВОЮ рідню вивіз за кордон ще за місяць.
І все інше, шо ти тут навалив в кучу - просто куча піз*ежа в пользу бідних. Особливо мені сподобався брєд про СП-2 і про..."США не будуть проти невеличкого вторгнення росії на сході України" - це шедевр кацапського ІПСО.
А якщо все відмести і просто запитати - а шо це Салліван кришує корупцію в Україні? Чи може це він зупинив ВСІ оборонні проекти в Україні, включно з ракетними, після 19-го року? Може це він розпорядився зняти клістрони з радарів ППО?
Але ж "лох звичайний" надивившись "єдиного мудозвона" ще й досі свято вірить в ЗЕлупу і облизує його, як може. Можеш і далі щось тут закидувати, але мені це вже не цікаво - ти або тупий, або просто ворог на роботі.
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26.08.2024 15:14
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Може бути повторна хвиля(
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26.08.2024 14:07 Ответить
"Зелёный мальчик в розовых штанишках", який заблукав в коридорах на Банковій і ніяк не знайде вихід, погрожує Пуйлу "Паляницею" яка ще не пущена в серійне виробництво. В будь-якому випадку -це не дешева радість. В той же час існує набагато надійніший спосіб припинити цю війну- 9 грамів свинцю для Пуйла. Треба дати Малюку і Буданову стільки грошей на це, скільки вони скажуть і це виявиться в тисячі раз дешевше ніж ракети і зброя. Пуйлу на цвинтарі вже давно прогули проставляють і тільки Малюк з Будановим проявляють незрозумілий гуманізм по відношенню до Пуйла.
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26.08.2024 15:06 Ответить
Игорь, а почему бы не быть "повторной хвили"? Наша власть прекрасно знала, что это будет после отъезда из Киева Моди, и что? Готовилась? Ах, да, 3 дня героически срывала по стране плакаты Порошенко! Вот и результат. Почему бы Рашке и не воспользоваться моментом...
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26.08.2024 16:41 Ответить
Ви пов'язуєте візит індуса з затримкою атаки?Можливо.Але ніяка ППО на 100% не гарантуватиме безпеку,забудьте.От 200 ракет одночасно не у відповідь,а з добре продуманими цілями - це саме те.
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26.08.2024 18:56 Ответить
"Противно жить в эпоху салливанов" - а може в епоху ЗЕрмака? Треба спочатку прибрати зрадників, кротів і крадунів зі своєї влади, а потім щось дорікати Байдену на Саллівана.
На жаль, вони вам не дадуть відповідь, а вона могла бути і такою: "А ти нє варуй!" - як у відомому фільмі з Папановим.
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26.08.2024 14:36 Ответить
Що зєрмак, що салліван - однаково. А народу й далі влаштовують "виставу", всі вже між собою давно домовились, а для виду лише хитають головами та розводять руками, мовляв, "зробити нічого не можемо".
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26.08.2024 14:40 Ответить
Ну, це "одинаково" для особо одарьоних...мабуть. А про "виставу" ви щось трохи запізнились, років так на 5... та і не з Салліваном, а з Козаком - радником пуйла.
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26.08.2024 14:45 Ответить
Бачу, що ти тут "на праці", бо брешеш "строго по методічкє".
Тобі ж, дятлу, не відомо, що ще за 3 місяці союзники криком кричали про напад рашки і навіть показували з яких напрямків, що і підтвердилось. Тому і вивели свої дипслужби, бо дбають про своїх людей не так, як твій кумир ЗЕлупень.
І есмінці вивели задовго до нападу, бо терміни перебування сплили, а ЗЕбуїн кричав, що вони "нагнєтают обстановку, а наши служби дають другую інформацию", проте СВОЮ рідню вивіз за кордон ще за місяць.
І все інше, шо ти тут навалив в кучу - просто куча піз*ежа в пользу бідних. Особливо мені сподобався брєд про СП-2 і про..."США не будуть проти невеличкого вторгнення росії на сході України" - це шедевр кацапського ІПСО.
А якщо все відмести і просто запитати - а шо це Салліван кришує корупцію в Україні? Чи може це він зупинив ВСІ оборонні проекти в Україні, включно з ракетними, після 19-го року? Може це він розпорядився зняти клістрони з радарів ППО?
Але ж "лох звичайний" надивившись "єдиного мудозвона" ще й досі свято вірить в ЗЕлупу і облизує його, як може. Можеш і далі щось тут закидувати, але мені це вже не цікаво - ти або тупий, або просто ворог на роботі.
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26.08.2024 15:14 Ответить
"зелена" з дятлом ви щоранку бачите в дзеркалі і відвертий 3,14здьож з гаслами, емоціями та переходом на особистості - то, якраз, все ваше. Ви самі це зараз продемонстрували. Особливо на прикладі з "СП-2". Ви вже зовсім маєте людей за дурнів. То нагадаю, що санкції на добудову "Північного потоку-2" ввела попередня американська адміністрація, адміністрація Дональда Трампа. А призупинила ці санкції саме адміністрація чинного американського президента Джозефа Байдена в травні 2021 року. Це цілком офіційна інформація. Госдеп подав відповідний доклад в Конгрес разом з правками до відповідного закону PEESA. Це дуже легко гуглиться та дуже легко перевіряється. Це відкрита інформація. Так само, як і заява Байдена про "прийнятність невеликого вторгнення росії на сході України".
бот мені ще буде тут щось розповідати.
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26.08.2024 16:03 Ответить
О, тепер я зрозумів, що ти просто ******** на всю бОшку трампіст. Амінь.
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26.08.2024 16:38 Ответить
а роззброїв нас за пусті обіцянки хто? часом не сша з англією? забрали ні за що 3ій потенцал зброї в світі, а зараз глибоко стурбовані. Покидьки
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26.08.2024 18:14 Ответить
***, та звідки ви, ботва, сьогодні повилазили? Ти, придурок, хоч знаєш хто такі Кравчук з Кучмою і КОМУ вони віддали нашу ЯЗ? Вчи матчасть, придурок малолєтній.
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26.08.2024 18:59 Ответить
я бачу що ти придурок нічого не знаєш.Вчи матчасть, придурок малолєтній.
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27.08.2024 00:30 Ответить
Це точно, мадам. Ось взяти Мар'яну Безуглу. Вона більший мужик, ніж всі українські генерали разом взяті. Саме вона шикує їх по стійці "Струнко!"
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26.08.2024 15:22 Ответить
Где, где ? Рифму подсказать?
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26.08.2024 16:57 Ответить
Коли ми вже переможемо тих москалів? Зеленський може озвучити термін?
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26.08.2024 14:33 Ответить
Боже, та є ще люди, що вірять в те, що оте хрипате обіцяє? І це на шостому році цієї потвори при владі!
Хай Бог милує!
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26.08.2024 14:38 Ответить
То Україна ще років зо 10 буде терпіти подібні обстріли? Україна стане територією непридатною для життя.
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26.08.2024 14:48 Ответить
Ну, так хтось там, зі свинками, обіцяв "знести" якщо щось. Може у них запитати? Не пробували?
Я пробував...мене послали і сказали, що це "не на часі".
Спробуйте ви, може там щось змінилось
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26.08.2024 14:56 Ответить
В них план "Україна без українців". Земля виставлена на продаж, + завезення мільйонів мігрантів далі за планом - замість українців. І розпродаж та здача України - гуртом та врозріб.
Щоби потім назвати це - фактичне знищення України - "перемогою". Своєю особистою перемогою (над українцями).
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26.08.2024 14:46 Ответить
Комусь потрібен самміт миру в листопаді? А може потрібен один патрон?
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26.08.2024 14:49 Ответить
ЄРМАКОВЩИНІ ПОТРІБНИЙ ЦЕЙ ФУРШЕТ, щоб постояти поруч з політімпотентами Європи.
Ще випрошують дозвіл стріляти по русні атакамсами і іншими ракетами?
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26.08.2024 15:46 Ответить
Вивели в море носіїв ''калібрів''. А де наші хвалені морські дрони?
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26.08.2024 15:57 Ответить
Ти мабуть особливо обдароване? Як ти дронами зібралося по бити наприклад по підводним човнам?
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26.08.2024 19:22 Ответить
Ждуни зраду розводять, бояться на своїх діванах🤣
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26.08.2024 16:02 Ответить
Маразм нон-стоп: замість нарешті розпочати будувати бомбосховища маленькі на зупинка громадського транспорту і великі по районах міст, як в Ізраїлі або в Швейцарії, уряд розпорядився знову наліпити палаток так званих "пунктів незламності" бо як не при війні гроші платників податків освоювати.
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26.08.2024 16:03 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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26.08.2024 17:01 Ответить
Наша відповідь буде ракетно-палянична?
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26.08.2024 17:44 Ответить
Да ВОТ по ФюРеРУ По ЛоГоВУ КрыСЫ 🐭🐭🎆🎆🎆🔥🔥иначе эт снова повторитс9 даже если ВСУ до Курска дойдёт🤷‍♂️хот9 они уже там 🥱
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27.08.2024 01:15 Ответить
Так може треба було підготувати ППО, укриття для населення??!!!
Бо ж попереджували бритнаські розвідслужби, Пентагон!!!
А коли ж його то все робити?! Треба ж було протягом останніх 4-х днів всі плакати Петра Порошенка встигнути зняти!!!
А ракети!? Та ті ракети....... Не до них було.....
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27.08.2024 18:29 Ответить
 
 