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Атака РФ на Одесщину: Число пострадавших выросло до 7 человек. ФОТОрепортаж

В Одесской области в результате ракетной атаки РФ повреждены частные дома. Двое пострадавших детей получили травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта", - говорится в сообщении.

Спасатели устраняют последствия атаки россиян.

По данным главы ОВА Олега Кипера, количество пострадавших возросло до семи человек.

"В медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины", - сообщил он.

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Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року

Автор: 

обстрел (27129) Одесская область (3567)


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26.08.2024 13:06 Ответить
 
 