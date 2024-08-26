Атака РФ на Одесщину: Число пострадавших выросло до 7 человек. ФОТОрепортаж
В Одесской области в результате ракетной атаки РФ повреждены частные дома. Двое пострадавших детей получили травмы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта", - говорится в сообщении.
Спасатели устраняют последствия атаки россиян.
По данным главы ОВА Олега Кипера, количество пострадавших возросло до семи человек.
"В медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины", - сообщил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
время
показать весь комментарий26.08.2024 13:06 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль