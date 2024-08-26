Атака РФ на Одесщину: Число пострадавших выросло до 7 человек. ФОТОрепортаж

В Одесской области в результате ракетной атаки РФ повреждены частные дома. Двое пострадавших детей получили травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта", - говорится в сообщении.

Спасатели устраняют последствия атаки россиян.

По данным главы ОВА Олега Кипера, количество пострадавших возросло до семи человек.

"В медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины", - сообщил он.

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