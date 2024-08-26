Оккупанты ударили по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесщины: ранены 4 человека, среди них - 10-летний мальчик

Российская армия нанесла ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области. Цель террористов - энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них - 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил он.

Также в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

По его словам, в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения, добавил Кипер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Луцка войсками РФ: один человек погиб, 5 пострадавших