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Новости Война
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Оккупанты ударили по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесщины: ранены 4 человека, среди них - 10-летний мальчик

Наслідки обстрілу Одещини 17 травня

Российская армия нанесла ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области. Цель террористов - энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них - 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил он.

Также в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

По его словам, в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения, добавил Кипер.

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Автор: 

обстрел (26951) Одесская область (3547)


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Зараз вони атакують Україну, потім пошлють мільйон мусульман на війну. уйло вибило всіх слов"ян, тому поїхало до кадирова стояти на колінах та цілувати коран і просити армію. Зараз ця війна перетвориться на протистояння релігій. мусульмани пруть, в Європі вони за росію, готові творити теракти, вбивати людей інших релігій. Нам повинні всі допомогти або вони агресивно плодитимуться і витіснятимуть нас з нашого життєвого простору. Подивіться, що робиться вже на Донбасі і в Криму- скільки тих агресивних нацменів розвелось? Отак вони захотіли рускій мір, а уйло зробить їм мусульманський. Цій тварині все одно, хто прикриває його ж опу, головне, щоб за нього вбивали людей. Якщо що - мова йде про агресивних мусульман. Вони плодяться в більшості на росії. Там їх кубло і вони розсилають цей тероризм по всьому світу.
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26.08.2024 11:21 Ответить
 
 