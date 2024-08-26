Окупанти вдарили по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одещини: поранено 4 людей, серед них - 10-річний хлопчик

Російська армія завдала ракетного удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок атаки четверо людей дістали поранення.

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Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ціль терористів - енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога", - зазначив він.

Також унаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту.

За його словами, в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Усі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення, додав Кіпер.

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