Окупанти вдарили по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одещини: поранено 4 людей, серед них - 10-річний хлопчик
Російська армія завдала ракетного удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок атаки четверо людей дістали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ціль терористів - енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога", - зазначив він.
Також унаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту.
За його словами, в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Усі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення, додав Кіпер.
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