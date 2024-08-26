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Окупанти вдарили по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одещини: поранено 4 людей, серед них - 10-річний хлопчик

Наслідки обстрілу Одещини 17 травня

Російська армія завдала ракетного удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок атаки четверо людей дістали поранення.

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Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ціль терористів - енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога", - зазначив він.

Також унаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту.

За його словами, в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Усі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення, додав Кіпер.

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Автор: 

обстріл (28274) Одеська область (3186)


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Зараз вони атакують Україну, потім пошлють мільйон мусульман на війну. уйло вибило всіх слов"ян, тому поїхало до кадирова стояти на колінах та цілувати коран і просити армію. Зараз ця війна перетвориться на протистояння релігій. мусульмани пруть, в Європі вони за росію, готові творити теракти, вбивати людей інших релігій. Нам повинні всі допомогти або вони агресивно плодитимуться і витіснятимуть нас з нашого життєвого простору. Подивіться, що робиться вже на Донбасі і в Криму- скільки тих агресивних нацменів розвелось? Отак вони захотіли рускій мір, а уйло зробить їм мусульманський. Цій тварині все одно, хто прикриває його ж опу, головне, щоб за нього вбивали людей. Якщо що - мова йде про агресивних мусульман. Вони плодяться в більшості на росії. Там їх кубло і вони розсилають цей тероризм по всьому світу.
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26.08.2024 11:21 Відповісти
 
 