Через ранкову атаку пошкоджено будинки та об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині

На Житомирщині під масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка.

"Через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. Працюють рятувальники та ремонтні бригади. Зберігаємо спокій, підтримуємо один одного, допомагаємо тим, хто цього потребує", - зазначає очільник регіону.

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