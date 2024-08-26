Через ранкову атаку пошкоджено будинки та об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині
На Житомирщині під масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на жаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка.
"Через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. Працюють рятувальники та ремонтні бригади. Зберігаємо спокій, підтримуємо один одного, допомагаємо тим, хто цього потребує", - зазначає очільник регіону.
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