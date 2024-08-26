Из-за утренней атаки повреждены дома и объекты критической инфраструктуры на Житомирщине
На Житомирщине под массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, к сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. Работают спасатели и ремонтные бригады. Сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга, помогаем тем, кто в этом нуждается", - отмечает глава региона.
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