Из-за утренней атаки повреждены дома и объекты критической инфраструктуры на Житомирщине

На Житомирщине под массированной ракетной атакой пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения света. Работают спасатели и ремонтные бригады. Сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга, помогаем тем, кто в этом нуждается", - отмечает глава региона.

Также читайте: Из-за ракетной атаки РФ в Житомире приостановили водоснабжение