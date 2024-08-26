В Одесі лунають вибухи (оновлено)
Зранку 26 серпня 2024 року в Одесі пролунали вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті чутно вибухи!", - йдеться у повідомленні.
"Повторні вибухи в Одесі", - повідомляють кореспонденти "Суспільного".
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Mikola Mazurenko
показати весь коментар26.08.2024 09:00 Відповісти Мені подобається 4
Василь Довганенко #589385
показати весь коментар26.08.2024 09:23 Відповісти Мені подобається 0
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