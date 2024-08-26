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В Одесі лунають вибухи (оновлено)

Вибухи в Одесі

Зранку 26 серпня 2024 року в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибухи!", - йдеться у повідомленні.

"Повторні вибухи в Одесі", - повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару балістичною ракетою по припортовій цивільній інфраструктурі Одеси: поранено трьох людей, - ОДА (оновлено)

Автор: 

вибух (4439) Одеса (5437) ППО (3153)


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Не може нелегетимна скотиняка захистити небо. Це ж не балістика! А не можеш йди на..уй!
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26.08.2024 09:00 Відповісти
Шизік....
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26.08.2024 09:23 Відповісти
 
 