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Новини Війна
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Ворог завдав удару балістичною ракетою по припортовій цивільній інфраструктурі Одеси: поранено трьох людей, - ОДА (оновлено)

іскандер,балістика

Увечері 14 серпня ворог атакував Одесу балістичною ракетою.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Купер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновозу, отримав поранення", - ідеться у повідомленні.

Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеню важкості.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Оновлена інформація:

Згодом очільник ОВА повідомив, що ще дві жінки отримали поранення внаслідок російського обстрілу. Постраждалі отримали медичну допомогу та лікуються амбулаторно.

Також читайте: В Одесі пролунав вибух, - Труханов

Автор: 

обстріл (28414) Одеса (5451) Кіпер Олег (53) балістичні ракети (408)


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Топ коментарі
+6
А де дівся петріот?
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14.08.2024 22:24
+5
а ми мали ЮжМаш та інші підприемства...- а тепер побираемось по світу і фуй що нам серйозне дають, щоб адекватно та превентивно крити кацапню...
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14.08.2024 21:43
+5
свинособаки..
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14.08.2024 21:45
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а ми мали ЮжМаш та інші підприемства...- а тепер побираемось по світу і фуй що нам серйозне дають, щоб адекватно та превентивно крити кацапню...
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14.08.2024 21:43 Відповісти
свинособаки..
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14.08.2024 21:45 Відповісти
Это они типа пугают.."сАрвьом пАставки зЯрна" різнокольоровим та бородатим потворам...а потвори які не хочуть робить поїдуть сідати на шию толерантним підербюргерам....
От тільки не розумію чим німці завинили мавпам на відміну іспано-португальців, британців, французів...вони не були світовими колонізаторами
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14.08.2024 22:06 Відповісти
А де дівся петріот?
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14.08.2024 22:24 Відповісти
а можно і нам балістикою по АБ Приморсько-Ахтарськ, чи поки ще ні?
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14.08.2024 23:24 Відповісти
Нам не можна. Ми гуманітарку повинні доставляти до курвляндського повіту. Бо кацапи схуднуть.
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15.08.2024 00:32 Відповісти
Это прилет , чи уламки?
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15.08.2024 08:05 Відповісти
 
 