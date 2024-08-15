Ворог завдав удару балістичною ракетою по припортовій цивільній інфраструктурі Одеси: поранено трьох людей, - ОДА (оновлено)
Увечері 14 серпня ворог атакував Одесу балістичною ракетою.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Купер, інформує Цензор.НЕТ.
"Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновозу, отримав поранення", - ідеться у повідомленні.
Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеню важкості.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Оновлена інформація:
Згодом очільник ОВА повідомив, що ще дві жінки отримали поранення внаслідок російського обстрілу. Постраждалі отримали медичну допомогу та лікуються амбулаторно.
Топ коментарі
+6 Alexey G
показати весь коментар14.08.2024 22:24
+5 я гражданин Украины
показати весь коментар14.08.2024 21:43
+5 Микола Січень #486030
показати весь коментар14.08.2024 21:45
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От тільки не розумію чим німці завинили мавпам на відміну іспано-португальців, британців, французів...вони не були світовими колонізаторами