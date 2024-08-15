Ворог завдав удару балістичною ракетою по припортовій цивільній інфраструктурі Одеси: поранено трьох людей, - ОДА (оновлено)

Увечері 14 серпня ворог атакував Одесу балістичною ракетою.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Купер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновозу, отримав поранення", - ідеться у повідомленні.

Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеню важкості.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Оновлена інформація:

Згодом очільник ОВА повідомив, що ще дві жінки отримали поранення внаслідок російського обстрілу. Постраждалі отримали медичну допомогу та лікуються амбулаторно.

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