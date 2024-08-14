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Новости Война
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Враг нанес удар баллистической ракетой по припортовой гражданской инфраструктуре Одессы, - ОГА

іскандер,балістика

Вечером 14 августа враг атаковал Одессу баллистической ракетой.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Купер, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

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Автор: 

обстрел (26961) Одесса (7868) Кипер Олег (45) баллистические ракеты (368)


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Топ комментарии
+6
А де дівся петріот?
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14.08.2024 22:24
+5
а ми мали ЮжМаш та інші підприемства...- а тепер побираемось по світу і фуй що нам серйозне дають, щоб адекватно та превентивно крити кацапню...
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14.08.2024 21:43
+5
свинособаки..
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14.08.2024 21:45
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а ми мали ЮжМаш та інші підприемства...- а тепер побираемось по світу і фуй що нам серйозне дають, щоб адекватно та превентивно крити кацапню...
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14.08.2024 21:43 Ответить
свинособаки..
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14.08.2024 21:45 Ответить
Это они типа пугают.."сАрвьом пАставки зЯрна" різнокольоровим та бородатим потворам...а потвори які не хочуть робить поїдуть сідати на шию толерантним підербюргерам....
От тільки не розумію чим німці завинили мавпам на відміну іспано-португальців, британців, французів...вони не були світовими колонізаторами
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14.08.2024 22:06 Ответить
А де дівся петріот?
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14.08.2024 22:24 Ответить
а можно і нам балістикою по АБ Приморсько-Ахтарськ, чи поки ще ні?
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14.08.2024 23:24 Ответить
Нам не можна. Ми гуманітарку повинні доставляти до курвляндського повіту. Бо кацапи схуднуть.
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15.08.2024 00:32 Ответить
Это прилет , чи уламки?
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15.08.2024 08:05 Ответить
 
 