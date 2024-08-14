Враг нанес удар баллистической ракетой по припортовой гражданской инфраструктуре Одессы, - ОГА

Вечером 14 августа враг атаковал Одессу баллистической ракетой.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Купер, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

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