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В Одессе раздался взрыв, - Труханов

В Одесі пролунав вибух

Вечером 14 августа в Одессе прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - написал он.

Ранее Труханов предупреждал об угрозе баллистики из Крыма.

После взрыва мэр написал, что существует угроза повторного пуска баллистики.

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Автор: 

взрыв (6727) Одесса (7868)


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Надо по Мариупольскому порту по кораблю с краденым украинским зерном
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14.08.2024 19:42 Ответить
прильот...
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14.08.2024 19:42 Ответить
В Одесі пролунав Труханов
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14.08.2024 19:46 Ответить
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14.08.2024 19:55 Ответить
 
 