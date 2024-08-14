В Одессе раздался взрыв, - Труханов
Вечером 14 августа в Одессе прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - написал он.
Ранее Труханов предупреждал об угрозе баллистики из Крыма.
После взрыва мэр написал, что существует угроза повторного пуска баллистики.
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Nov
показать весь комментарий14.08.2024 19:42 Ответить Мне нравится 2
Наталья Тамариск
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Магирус
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илья фёдоров #571810
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