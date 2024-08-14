В Одессе раздался взрыв, - Труханов

Вечером 14 августа в Одессе прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - написал он.

Ранее Труханов предупреждал об угрозе баллистики из Крыма.

После взрыва мэр написал, что существует угроза повторного пуска баллистики.

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