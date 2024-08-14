Взрыв раздался на Запорожье: Силы ПВО сбили вражескую цель (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Впоследствии глава области заявил, что Воздушные Силы сбили враждебную цель в небе над Запорожским районом.
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Nov
показать весь комментарий14.08.2024 16:17 Ответить Мне нравится 1
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий14.08.2024 16:22 Ответить Мне нравится 2
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий14.08.2024 16:27 Ответить Мне нравится 0
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