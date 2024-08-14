Взрыв раздался на Запорожье: Силы ПВО сбили вражескую цель (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Впоследствии глава области заявил, что Воздушные Силы сбили враждебную цель в небе над Запорожским районом.

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