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Новости Война
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Взрыв раздался на Запорожье: Силы ПВО сбили вражескую цель (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Впоследствии глава области заявил, что Воздушные Силы сбили враждебную цель в небе над Запорожским районом.

Читайте: В этом году Россия похитила около полумиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожья, - ОВА

У Запорізькому районі сили ППО збили ворожу ціль

Автор: 

взрыв (6727) Запорожская область (3056)


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Китай может напасть на рашку и таким образом през поднимет себе рейтинг. Все войска увы в Украине. И Япония, напади сейчас и отвоюй нужные тебе острова. Цивилизованный мир может поддержать друг друга, а нецивилизованный урвать что-то себе.
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14.08.2024 16:17 Ответить
так, і Польша з Литвою можуть роздерибанити Кьонігзбергську волость, та Suomi нехай забирають Wippuri ))
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14.08.2024 16:22 Ответить
Написали що працювала ппо...
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14.08.2024 16:27 Ответить
 
 