В этом году Россия похитила около полумиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожья, - ОВА

В этом году Россия похитила и вывезла около 500 тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий Запорожской области и планирует вывезти еще 200 тысяч тонн.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают массовое похищение украинского зерна с ВОТ. Сейчас это уже миллионы тонн зерновых и технических культур, которые враг незаконно вывозит в Крым и на территорию РФ, а затем экспортирует", - отметил он.

По его словам, только из-за похищенного зерна потери агросектора Запорожской области только в первый год оккупации составили более 7 миллиардов гривен.

Федоров отметил, что на начало полномасштабной войны в Запорожской области обрабатывали 1,8 млн га пашни. Сейчас 80% (1,4 млн га) этих земель находятся под оккупацией или в зоне активных боевых действий. Именно с этих территорий оккупанты собирают и воруют урожай. Также захватчики вывезли из элеваторов, зернохранилищ и порта Бердянска урожаи предыдущих лет.

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