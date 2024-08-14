В этом году Россия похитила около полумиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожья, - ОВА
В этом году Россия похитила и вывезла около 500 тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий Запорожской области и планирует вывезти еще 200 тысяч тонн.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают массовое похищение украинского зерна с ВОТ. Сейчас это уже миллионы тонн зерновых и технических культур, которые враг незаконно вывозит в Крым и на территорию РФ, а затем экспортирует", - отметил он.
По его словам, только из-за похищенного зерна потери агросектора Запорожской области только в первый год оккупации составили более 7 миллиардов гривен.
Федоров отметил, что на начало полномасштабной войны в Запорожской области обрабатывали 1,8 млн га пашни. Сейчас 80% (1,4 млн га) этих земель находятся под оккупацией или в зоне активных боевых действий. Именно с этих территорий оккупанты собирают и воруют урожай. Также захватчики вывезли из элеваторов, зернохранилищ и порта Бердянска урожаи предыдущих лет.
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що значить вкрала?
запорізька обл. вже третій рік під окупацією.
те зерно, само засіялося, вродило, зібралося та в елеватори загрузилося?
****, ці, зе!денерати, федоров, синєгубов, вже дуже сильно заїбали!
Бо млн тн вивезли до хумусів з Гази...
"Посуха, спричинена Ель-Ніньо, знищила врожай кукурудзи в Африці. Південноафриканським країнам, які борються з наслідками рекордної посухи, викликаної явищем Ель-Ніньо, цього року доведеться імпортувати щонайменше 3 млн тонн кукурудзи в найближчі місяці, зокрема з України".