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В этом году Россия похитила около полумиллиона тонн зерна с ВОТ Запорожья, - ОВА

Із ТОТ Запорізької області Росія цьогоріч вкрала близько 500 тисяч тонн зерна

В этом году Россия похитила и вывезла около 500 тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий Запорожской области и планирует вывезти еще 200 тысяч тонн.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают массовое похищение украинского зерна с ВОТ. Сейчас это уже миллионы тонн зерновых и технических культур, которые враг незаконно вывозит в Крым и на территорию РФ, а затем экспортирует", - отметил он.

По его словам, только из-за похищенного зерна потери агросектора Запорожской области только в первый год оккупации составили более 7 миллиардов гривен.

Федоров отметил, что на начало полномасштабной войны в Запорожской области обрабатывали 1,8 млн га пашни. Сейчас 80% (1,4 млн га) этих земель находятся под оккупацией или в зоне активных боевых действий. Именно с этих территорий оккупанты собирают и воруют урожай. Также захватчики вывезли из элеваторов, зернохранилищ и порта Бердянска урожаи предыдущих лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне используют оккупированные порты для вывоза награбленного украинского зерна, - ВМС ВСУ

Автор: 

зерно (1070) оккупация (10121) Запорожская область (3056)


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Ердоган скупить за пів ціни,перемелить на муку і продасть арабам по ринковій ціні,а потім на серйозних щах розкаже,що Захід заробляє на війні.
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14.08.2024 15:33 Ответить
Якщо Суджа українська, треба качати газ. То так навіть Путін каже: в кого сила, той і має.
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14.08.2024 15:34 Ответить
стоп стоп.
зачекайте.
що значить вкрала?
запорізька обл. вже третій рік під окупацією.
те зерно, само засіялося, вродило, зібралося та в елеватори загрузилося?
****, ці, зе!денерати, федоров, синєгубов, вже дуже сильно заїбали!
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14.08.2024 15:35 Ответить
Та да, потомственные хлеборобы из Якутии и Бурятии приехали и научили как надо пахать, сеять и жать. Личным примером, с-ка!
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14.08.2024 17:30 Ответить
Щоб їх покарати, ГРУ + СБУ застосовують ******* рішення.
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14.08.2024 15:37 Ответить
80% вкрали орки, а скільки дали відкату ОПі лідора?
Бо млн тн вивезли до хумусів з Гази...
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14.08.2024 15:42 Ответить
А тим часом десь в Африці...
"Посуха, спричинена Ель-Ніньо, знищила врожай кукурудзи в Африці. Південноафриканським країнам, які борються з наслідками рекордної посухи, викликаної явищем Ель-Ніньо, цього року доведеться імпортувати щонайменше 3 млн тонн кукурудзи в найближчі місяці, зокрема з України".
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14.08.2024 15:56 Ответить
 
 