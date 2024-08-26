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В Одессе раздаются взрывы

Вибухи в Одесі

Утром 26 августа 2024 года в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине снова взрывы, работает ПВО

Автор: 

взрыв (6727) Одесса (7868) ПВО (2715)


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Не може нелегетимна скотиняка захистити небо. Це ж не балістика! А не можеш йди на..уй!
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26.08.2024 09:00 Ответить
Шизік....
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26.08.2024 09:23 Ответить
 
 