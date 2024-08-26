В Одессе раздаются взрывы
Утром 26 августа 2024 года в Одессе прогремели взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы!" - говорится в сообщении.
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Mikola Mazurenko
показать весь комментарий26.08.2024 09:00 Ответить Мне нравится 4
Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий26.08.2024 09:23 Ответить Мне нравится 0
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