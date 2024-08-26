В Одессе раздаются взрывы

Утром 26 августа 2024 года в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине снова взрывы, работает ПВО