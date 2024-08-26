РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12494 посетителя онлайн
Новости
2 612 0

На Киевщине снова взрывы, работает ПВО

Над Сумщиною сили ППО вдень збили ракету

Утром 26 августа 2024 года на Киевщине раздаются взрывы, враг атакует регион ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Жители Киевщины! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Киевщине, в Днепре и Виннице раздаются взрывы (обновлено)

"Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - отмечают в ОВА.

Как сообщалось, 26 августа несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс запустили по Украине управляемые крылатые ракеты из района Каспия. Также Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Мониторинговые каналы сообщали о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

Автор: 

Киевская область (4118) ПВО (2715) ракеты (3556)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 