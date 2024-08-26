На Киевщине снова взрывы, работает ПВО

Утром 26 августа 2024 года на Киевщине раздаются взрывы, враг атакует регион ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Жители Киевщины! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

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"Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - отмечают в ОВА.

Как сообщалось, 26 августа несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс запустили по Украине управляемые крылатые ракеты из района Каспия. Также Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Мониторинговые каналы сообщали о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.