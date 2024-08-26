На Київщині знову вибухи, працює ППО

Зранку 26 серпня 2024 року на Київщині лунають вибухи, ворог атакує регіон ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Жителі Київщини! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

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"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголошують в ОВА.

Як повідомлялося, 26 серпня кілька російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс запустили по Україні керовані крилаті ракети з району Каспія. Також Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. Моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.