Обстрел Луцка войсками РФ: один человек погиб, 5 пострадавших
В результате обстрела Луцка пострадали 5 человек, 1 человек погиб.
Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеских обстрелов в Луцке сегодня пострадали 5 человек, 1 человек погиб", - отметил он.
Обстрел Луцка
Напомним, утром, 26 августа 2024 года, российские войска атаковали Луцк.
Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по многоэтажке в городе.
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Олег Олег #553255
показать весь комментарий26.08.2024 12:29 Ответить Мне нравится 0
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