Обстрел Луцка войсками РФ: один человек погиб, 5 пострадавших

В результате обстрела Луцка пострадали 5 человек, 1 человек погиб.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских обстрелов в Луцке сегодня пострадали 5 человек, 1 человек погиб", - отметил он.

Обстрел Луцка

Напомним, утром, 26 августа 2024 года, российские войска атаковали Луцк.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по многоэтажке в городе.

Также читайте: На Виннитчине есть попадание в объекты критической инфраструктуры