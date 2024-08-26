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Новости Война
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Обстрел Луцка войсками РФ: один человек погиб, 5 пострадавших

Наслідки удару по Луцьку

В результате обстрела Луцка пострадали 5 человек, 1 человек погиб.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских обстрелов в Луцке сегодня пострадали 5 человек, 1 человек погиб", - отметил он.

Обстріл Луцька

Обстрел Луцка

Напомним, утром, 26 августа 2024 года, российские войска атаковали Луцк.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по многоэтажке в городе.

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Автор: 

Луцк (581) обстрел (26951)


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А партнери західні занепокоєні,літаки свої піднімали?
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26.08.2024 12:29 Ответить
 
 