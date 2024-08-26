На Виннитчине есть попадание в объекты критической инфраструктуры

Российские захватчики попали в объекты критической инфраструктуры в Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель Начальника ОВА Наталья Заболотная.

"Есть повреждения взрывной волной частного дома. По состоянию на сейчас информация о погибших отсутствует. Все службы выехали на места для ликвидации последствий", - отметила она.

Последствия атак устанавливаются.

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