Над Виннитчиной сбили 4 "шахеда", есть повреждения гражданской инфраструктуры

В ночь на 21 августа силы ПВО сбили четыре ударных дрона над Винницкой областью. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

"В ночь на 21 августа всего в область зашло 8 БПЛА. По результатам работы ПВО сбито 4 БПЛА.

Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома, а также крыши еще одного жилого дома", - отметила она.

Прошло без пострадавших.

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