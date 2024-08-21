Над Виннитчиной сбили 4 "шахеда", есть повреждения гражданской инфраструктуры
В ночь на 21 августа силы ПВО сбили четыре ударных дрона над Винницкой областью. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
"В ночь на 21 августа всего в область зашло 8 БПЛА. По результатам работы ПВО сбито 4 БПЛА.
Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома, а также крыши еще одного жилого дома", - отметила она.
Прошло без пострадавших.
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