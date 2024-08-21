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Новини Війна
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Над Вінниччиною збили 4 "шахеди", є пошкодження цивільної інфраструктури

Вінницьку область атакували шахеди 21 серпня

У ніч на 21 серпня сили ППО збили чотири ударні дрони над Вінницькою областю. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"У ніч на 21 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА. За результатами роботи ППО збито 4 БпЛА.

Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку, а також даху ще одного житлового будинку", - зазначила вона. 

Минулося без постраждалих.

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Автор: 

Вінницька область (1007) дрони (4609)


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