Окупанти запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили
Під кінець доби вівторка, 20 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники типу "шахед" по території України. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
"БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину", - повідомили у Повітряних силах о 22:40.
"Декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний", - повідомляється о 23:12.
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показати весь коментар20.08.2024 23:29 Відповісти Мені подобається 1
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