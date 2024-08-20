Окупанти запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили

Під кінець доби вівторка, 20 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники типу "шахед" по території України. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

"БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину", - повідомили у Повітряних силах о 22:40.

"Декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний", - повідомляється о 23:12.

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