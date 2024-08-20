Оккупанты запустили ударные БпЛА по Украине, - Воздушные силы

На исходе суток вторника, 20 августа, российские захватчики запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

"БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину", - сообщили в Воздушных силах в 22:40.

"Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный", - сообщается в 23:12.

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