Оккупанты запустили ударные БпЛА по Украине, - Воздушные силы
На исходе суток вторника, 20 августа, российские захватчики запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.
"БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину", - сообщили в Воздушных силах в 22:40.
"Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный", - сообщается в 23:12.
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показать весь комментарий20.08.2024 23:29 Ответить Мне нравится 1
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