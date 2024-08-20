Десантники 80-й бригады, воюющие в Курской обасти, просят помочь со сбором средств на автомобиль для подразделения

Десантники 80-й бригады, которые сейчас выполняют задачи в Курской обасти РФ, просят читателей Цензор.НЕТ помочь со сбором средств на автомобиль.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Друзья, ко мне обратились воины подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады, которые сейчас освобождают от путинизма Курскую обасть и выполняют очень важные и рискованные миссии. У бойцов повреждена машина, а задачи сыплются каждый день, и на машине держится вся логистика и эвакуация. Прошу помочь со сбором для настоящих героев", - написал Бутусов.

Сбор на транспорт для разведчиков, и пилотов fpv-дронов:

Мы благодарны каждому за каждую гривну

Цель: 250 000.00 ₴

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