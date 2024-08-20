Десантники 80-й бригады, воюющие в Курской обасти, просят помочь со сбором средств на автомобиль для подразделения
Десантники 80-й бригады, которые сейчас выполняют задачи в Курской обасти РФ, просят читателей Цензор.НЕТ помочь со сбором средств на автомобиль.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Друзья, ко мне обратились воины подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады, которые сейчас освобождают от путинизма Курскую обасть и выполняют очень важные и рискованные миссии. У бойцов повреждена машина, а задачи сыплются каждый день, и на машине держится вся логистика и эвакуация. Прошу помочь со сбором для настоящих героев", - написал Бутусов.
Сбор на транспорт для разведчиков, и пилотов fpv-дронов:
Мы благодарны каждому за каждую гривну
Цель: 250 000.00 ₴
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Пожалуйста, подождите...
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Ти теж можеш задонатити мовчки, навіть 20 грн, це теж поможе.
До речі, вже майже назбирали. Менше ніж за 2 години
А може нехай Зєля із Шмигалем організують вилучення машин у п'яних вбивць за кермом?
ЗСУ були б забезпечені машинами на 10000%, враховуючи кількість бухого бидла за кермом.
Чому країни Балтії це роблять і передають вилучені машини Україні, а Зєля не хоче це робити?
"але і вибору чекати на твою пропозицію, я так думаю, немає".
ЗСУ потребує авто у великій кількості?
Так. Влада цього не робить.
Це дуже схоже на зумисну, злочинну бездіяльність.
І дивуюсь чому топ-блогери і супер-фонди, що збирають донати для ЗСУ, не піднімають цю тему.
Збори на авто це дуже суттєва частина донатів.
То чому б не вирішити цю проблему за рахунок порушників закону в тилу?
Так як потрібно їм вказати, зараз, нажаль дійсно не на часі ( так тупо звучить). Нормального язика вони не розуміють(
Але якщо кожен із рядових користувачів соцмереж буде писати про це, то можливо справа і зрушиться з мертвої точки.
80-ка - хлопці і свої нехіло вкладують і волонтери, тож як просять ( це рідко)-значить припекло, - то ж помагаєм, хто скільки.....
+
по Києву можна і на тачянках попростіше розсікати,
багнюки як не крути, а поменше в рази.
на ваших машинах)
"Комплекс зберігання даних з підтримкою технології тірінга (переносу неактивних даних)
https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-08-19-011453-a
Код закупівлі: UA-2024-08-19-011453-a
Очікувана вартість: 22 000 000,00 ГРН з ПДВ
Замовник: ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ"
Якщо власник придбає паспорт Уа і буде сплачувати податки Україні.
Краще, щоб Генштаб на пряму звертався до мінфіну і до всеукраїнського волонтерського органу.