Десантники 80-ї бригади, які воюють на Курщині, просять допомогти із збором коштів на авто для підрозділу

Десантники 80-ї бригади, які зараз виконують завдання у Курській обасті РФ, просять читачів Цензор.НЕТ допомогти із збором коштів на автомобіль.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Друзі, до мене звернулись воїни підрозділу 80-і десантно-штурмової бригади, які зараз звільняють від путінізма Курщину, і виконують дуже важливі та ризиковані місії. У бійців пошкоджена машина, а завдання сипляться кожного дня, і на машині тримається уся логістика та евакуація. Прошу допомогти зі збором для справжніх героів", - написав Бутусов.

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Кожному вдячні за кожну гривню

Ціль: 250 000.00 ₴

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