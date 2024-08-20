Десантники 80-ї бригади, які воюють на Курщині, просять допомогти із збором коштів на авто для підрозділу
Десантники 80-ї бригади, які зараз виконують завдання у Курській обасті РФ, просять читачів Цензор.НЕТ допомогти із збором коштів на автомобіль.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Друзі, до мене звернулись воїни підрозділу 80-і десантно-штурмової бригади, які зараз звільняють від путінізма Курщину, і виконують дуже важливі та ризиковані місії. У бійців пошкоджена машина, а завдання сипляться кожного дня, і на машині тримається уся логістика та евакуація. Прошу допомогти зі збором для справжніх героів", - написав Бутусов.
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Кожному вдячні за кожну гривню
Ціль: 250 000.00 ₴
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Будь ласка, зачекайте...
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Ти теж можеш задонатити мовчки, навіть 20 грн, це теж поможе.
До речі, вже майже назбирали. Менше ніж за 2 години
А може нехай Зєля із Шмигалем організують вилучення машин у п'яних вбивць за кермом?
ЗСУ були б забезпечені машинами на 10000%, враховуючи кількість бухого бидла за кермом.
Чому країни Балтії це роблять і передають вилучені машини Україні, а Зєля не хоче це робити?
"але і вибору чекати на твою пропозицію, я так думаю, немає".
ЗСУ потребує авто у великій кількості?
Так. Влада цього не робить.
Це дуже схоже на зумисну, злочинну бездіяльність.
І дивуюсь чому топ-блогери і супер-фонди, що збирають донати для ЗСУ, не піднімають цю тему.
Збори на авто це дуже суттєва частина донатів.
То чому б не вирішити цю проблему за рахунок порушників закону в тилу?
Так як потрібно їм вказати, зараз, нажаль дійсно не на часі ( так тупо звучить). Нормального язика вони не розуміють(
Але якщо кожен із рядових користувачів соцмереж буде писати про це, то можливо справа і зрушиться з мертвої точки.
80-ка - хлопці і свої нехіло вкладують і волонтери, тож як просять ( це рідко)-значить припекло, - то ж помагаєм, хто скільки.....
+
по Києву можна і на тачянках попростіше розсікати,
багнюки як не крути, а поменше в рази.
на ваших машинах)
"Комплекс зберігання даних з підтримкою технології тірінга (переносу неактивних даних)
https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-08-19-011453-a
Код закупівлі: UA-2024-08-19-011453-a
Очікувана вартість: 22 000 000,00 ГРН з ПДВ
Замовник: ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ"
Якщо власник придбає паспорт Уа і буде сплачувати податки Україні.
Краще, щоб Генштаб на пряму звертався до мінфіну і до всеукраїнського волонтерського органу.