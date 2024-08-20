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Десантники 80-ї бригади, які воюють на Курщині, просять допомогти із збором коштів на авто для підрозділу

80 бригада

Десантники 80-ї бригади, які зараз виконують завдання у Курській обасті РФ, просять читачів Цензор.НЕТ допомогти із збором коштів на автомобіль.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Друзі, до мене звернулись воїни підрозділу 80-і десантно-штурмової бригади, які зараз звільняють від путінізма Курщину, і виконують дуже важливі та ризиковані місії. У бійців пошкоджена машина, а завдання сипляться кожного дня, і на машині тримається уся логістика та евакуація. Прошу допомогти зі збором для справжніх героів", - написав Бутусов.

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бутусов

Автор: 

допомога (8327) Бутусов Юрій (3584) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+30
Боже, ну це звучить жахливо . На завданні такому та не мають нормального забезпечення... Це ганьба
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20.08.2024 22:21
+22
Це жесть, відправили хз куди, і зелені пдраси не можуть забезпечити навіть звичайним автомобілем бл.
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20.08.2024 22:21
+22
Та ти шо ...
А може нехай Зєля із Шмигалем організують вилучення машин у п'яних вбивць за кермом?
ЗСУ були б забезпечені машинами на 10000%, враховуючи кількість бухого бидла за кермом.

Чому країни Балтії це роблять і передають вилучені машини Україні, а Зєля не хоче це робити?
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20.08.2024 22:32
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Боже, ну це звучить жахливо . На завданні такому та не мають нормального забезпечення... Це ганьба
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20.08.2024 22:21 Відповісти
машини це майже розхідник там
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20.08.2024 23:10 Відповісти
Задонатив.
Ти теж можеш задонатити мовчки, навіть 20 грн, це теж поможе.
До речі, вже майже назбирали. Менше ніж за 2 години
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20.08.2024 23:14 Відповісти
Ви номерні шашличні пдраси хоч не пишіть одними і тими ж словами свої методики бл.
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20.08.2024 23:28 Відповісти
А де в бюджеті на це кошти? Помічникам депутатів добавили до 80000, пенсії у суддів під час війни від 100000, зарплата у чл.вищої ради правосуддя від 236000, продовжувати можна ще ... Жоден генерал не виступив публічно та не довів уряду і депутатам про необхідність ''захисту'' самих воїнів...
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21.08.2024 21:31 Відповісти
Це жесть, відправили хз куди, і зелені пдраси не можуть забезпечити навіть звичайним автомобілем бл.
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20.08.2024 22:21 Відповісти
Автомобіль втрачено. А ти так ниєш, що здається що ти на нього донатив. Якщо ні, задонать на новий і тобі полегшає.
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20.08.2024 22:52 Відповісти
Вже назбирали бiльше 370 тис. Ось такi нашi украiнцi! Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! 😊
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20.08.2024 23:43 Відповісти
Це - *******
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20.08.2024 22:21 Відповісти
Ну чого розрепетувались, слину підберіть... Їх що, на прогулянку відправили, чи втрат нема???Задонатив мовчки і гуляй далі...
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20.08.2024 22:25 Відповісти
Та ти шо ...
А може нехай Зєля із Шмигалем організують вилучення машин у п'яних вбивць за кермом?
ЗСУ були б забезпечені машинами на 10000%, враховуючи кількість бухого бидла за кермом.

Чому країни Балтії це роблять і передають вилучені машини Україні, а Зєля не хоче це робити?
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20.08.2024 22:32 Відповісти
Окей, звичайно, тільки "за"....але і вибору чекати на твою пропозицію, я так думаю, немає
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20.08.2024 22:37 Відповісти
Переклади на людську мову:

"але і вибору чекати на твою пропозицію, я так думаю, немає".
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20.08.2024 22:58 Відповісти
Тобто, що - чекати, доки Шмигалі бухариків наловлять?
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20.08.2024 23:36 Відповісти
Ні. Донатити і одночасно вимагати від влади виконувати закон. Під час дії воєнного часу можуть вилучатись автотранспортні засоби для потреб ЗСУ.
ЗСУ потребує авто у великій кількості?
Так. Влада цього не робить.
Це дуже схоже на зумисну, злочинну бездіяльність.
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20.08.2024 23:45 Відповісти
А де в бюджеті на це кошти? Помічникам депутатів добавили до 80000, пенсії у суддів під час війни від 100000, зарплата у чл.вищої ради правосуддя від 236000, продовжувати можна ще ... Жоден генерал не виступив публічно та не довів уряду і депутатам про необхідність ''захисту'' самих воїнів...
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21.08.2024 21:33 Відповісти
Нехай хто то щось зробить, а я подро...чу на дивані і сіранув в коментах. Слабо задонатиьь хлопцям, транспорт це дуже важливий расходнік.
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20.08.2024 22:54 Відповісти
Я доначу вже 10 років, на відміну від какой_разніци, лідором якої є Зєля.
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20.08.2024 22:56 Відповісти
Тоді я Вас не розумію. Зараз з зелі не спитаєш, а авто потрібно зараз.
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20.08.2024 23:00 Відповісти
Я НЕ закликаю не донатити. Я пропоную не затикати роти людям, а наполегливо вказувати владі як можно легко і просто вирішити життєво-необхідну проблему ЗСУ.
І дивуюсь чому топ-блогери і супер-фонди, що збирають донати для ЗСУ, не піднімають цю тему.
Збори на авто це дуже суттєва частина донатів.
То чому б не вирішити цю проблему за рахунок порушників закону в тилу?
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20.08.2024 23:09 Відповісти
Нажаль урядовці цензор не читають і я їх в цьому розумію))) а Ваше питання мабуть адресоване Степаненко, Лачєну та іншім.
Так як потрібно їм вказати, зараз, нажаль дійсно не на часі ( так тупо звучить). Нормального язика вони не розуміють(
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20.08.2024 23:19 Відповісти
Я писала про це на сторінці Стерненка. Реакції НУЛЬ.
Але якщо кожен із рядових користувачів соцмереж буде писати про це, то можливо справа і зрушиться з мертвої точки.
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20.08.2024 23:22 Відповісти
Не дуже я в це вірю, але бажаю вам удачі)
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20.08.2024 23:53 Відповісти
А їх що в один кінець відправили, що навіть пару автомобілів не можуть дати? Це як бл працює? Відправили на чому було, а ви потім як хочете так і воюйте, тільки у кацапів забирати ніззя бо слуги урода які стали секретними агентами буданова знову почнуть верещати про ущімлєніє і нарушєніє прав хароших рускіх людей?
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20.08.2024 23:25 Відповісти
Ну знову таки - це що ДРГ короткострокова ? А нічого, що вони там два тижні вже, з боями?
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20.08.2024 23:39 Відповісти
І як це впливає на те , що цим повинно займатись так зване керівництво країни а не прості люди? Автомобіль що туди бл поштою відправлять , чи як? Ви вже реально заіпали шашличні дуполизи.
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21.08.2024 01:52 Відповісти
+++
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20.08.2024 22:31 Відповісти
Це армія, дали наказ - виконуй, чим і як, то вже пошук відмазок. Ну, а так дійсно для цього є короткі і потужні визначення ... одним словом. (ці всі 30слів про які ви подумали не можна тут писати).
80-ка - хлопці і свої нехіло вкладують і волонтери, тож як просять ( це рідко)-значить припекло, - то ж помагаєм, хто скільки.....
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20.08.2024 22:32 Відповісти
Кожнии очільник ТЦК з радістю віддасть одну свою машину хлопцям на передок - бо машину потрібно сьогодні
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20.08.2024 22:35 Відповісти
Ти вже м порадив чи тільки сбираєшся?
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20.08.2024 22:56 Відповісти
Зібрався
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20.08.2024 22:58 Відповісти
І що трапилось?
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20.08.2024 23:01 Відповісти
Зелений триндець.
+
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20.08.2024 22:38 Відповісти
волонтерські бусики конче потрібні бугаям з тцк щоб їздити та толпою вилавлювати нарід по паркам та парадним
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20.08.2024 22:40 Відповісти
Так нарід ховається, що ж робити(
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20.08.2024 22:57 Відповісти
Що ж це почалося?
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20.08.2024 22:45 Відповісти
А у кацапов конфи?
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20.08.2024 22:48 Відповісти
З Привата переказ не проходить (
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20.08.2024 22:58 Відповісти
З МоНо прошло
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20.08.2024 23:02 Відповісти
тільки-що переказав З Привата...без жодних проблем...
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20.08.2024 23:15 Відповісти
+++
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20.08.2024 23:14 Відповісти
може і мусора київські свої пікапи задонатять на нуль...
по Києву можна і на тачянках попростіше розсікати,
багнюки як не крути, а поменше в рази.
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20.08.2024 23:19 Відповісти
Хто задонатив - Велика подяка Вам за побратимів. Завдяки таким як ви і наш підрозділ ефективно виконує завдання!
на ваших машинах)
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20.08.2024 23:22 Відповісти
Державний центр зайнятості не хоче поділитись? 22 ляма розпилюють, як-ніяк.

"Комплекс зберігання даних з підтримкою технології тірінга (переносу неактивних даних)

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-08-19-011453-a

Код закупівлі: UA-2024-08-19-011453-a

Очікувана вартість: 22 000 000,00 ГРН з ПДВ

Замовник: ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ"
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20.08.2024 23:26 Відповісти
Як це може бути??? Там що машин немає???? Ви що з глузду з'їхали?Беруть любу,а краще всі.
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20.08.2024 23:28 Відповісти
Бред,Умка,дай авто!!!
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20.08.2024 23:29 Відповісти
Що у курській волості транспорту нема, вони у нас в Бучі, угітази перли не те що машини...
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20.08.2024 23:41 Відповісти
У кого були машини всі с'їб...ся.
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20.08.2024 23:55 Відповісти
+
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21.08.2024 00:33 Відповісти
Штати передали 3000 намві...
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21.08.2024 00:45 Відповісти
+
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21.08.2024 01:41 Відповісти
Для чого було їх туди посилати,якщо немає забезпечення??? А чи не для того,щоби знищити? Ось ібувший комбріг Ішаков був тієї думки.
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21.08.2024 06:54 Відповісти
+1000
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21.08.2024 07:04 Відповісти
зелений цирк бл-може пора зе кварталу підзадонатити?
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21.08.2024 07:53 Відповісти
Щиро вибачаюсь,що написав фамілію бувшого комбріга 80-ки не правильно. Звісно ж ,що Ішкулов.
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21.08.2024 08:14 Відповісти
Таке враження що влади, і МО в нас немає. Може ту владу реально десь прикопати!
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21.08.2024 09:32 Відповісти
А в кацапів нема авто хоч з салона хоч у місцевих експроприірувать вани брали все що їм треба а ми не можемо війна лишить ворога транспорту електричества водопостачання це обов'язок
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21.08.2024 10:18 Відповісти
Без образи..Забирайте авто у місцевих. Там є небідні. А так щоб не виглядало по грабіжницькі, авто, будівельну техніку, бензовози, тобто на ВСЕ що "тимчасово екпропріюється під час звільнення від фашизму" виписуйте акт, з яким, потім, громадянин, організація, в якої висмикнули техніку звернеться в МО УА, яка виплатить кошти.
Якщо власник придбає паспорт Уа і буде сплачувати податки Україні.
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21.08.2024 12:58 Відповісти
Виникає питання - навіщо Україні міністерство оборони?
Краще, щоб Генштаб на пряму звертався до мінфіну і до всеукраїнського волонтерського органу.
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21.08.2024 16:37 Відповісти
Убежден, и вижу в этом выход и спасение для Украины!!! Расстрелять Резникова, и пару тысяч коррупционеров, и сразу, в полной мере, появятся средства для ВСУ!!! Другого варианта не вижу. Иначе бесконечное мучение страны и смерти наших детей!
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22.08.2024 12:20 Відповісти
 
 