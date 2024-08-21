В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, военные сообщили о движении БПЛА
В течение ночи в разных регионах Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за движения дронов. В нескольких областях тревога продолжается до сих пор.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.
- БПЛА на западе Киевской области, курс на Житомирщину;
- БПЛА в Черниговской области, движутся на Киевщину юго-западным курсом;
- БПЛА на Полтавщине, курсом в Кировоградскую область;
- БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Черниговщину;
- БПЛА в Сумской области, движутся на Черниговщину западным курсом;
- БПЛА на Черкасщине, заходят в Винницкую область, курс западный;
- БПЛА на Николаевщине в направлении Кировоградской области, курс северо-западный;
- БПЛА в Кировоградской области, курс на Николаевщину;
- БПЛА на Херсонщине, направляется на юг.
Напомним, минувшей ночью россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также 26 ударными БПЛА типа "Shahed".
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даа петрииотом мусор дыркочащий сбивают))))))))))
летает большинство на ********,круги наматывают,статистику и нам по сбитию подымают и себе по запущенным еденицам