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В большинстве областей Украины объявлена ​​воздушная тревога, военные сообщили о движении БПЛА

Пвітряна тривога

В течение ночи в разных регионах Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за движения дронов. В нескольких областях тревога продолжается до сих пор.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

  • БПЛА на западе Киевской области, курс на Житомирщину;
  • БПЛА в Черниговской области, движутся на Киевщину юго-западным курсом;
  • БПЛА на Полтавщине, курсом в Кировоградскую область;
  • БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Черниговщину;
  • БПЛА в Сумской области, движутся на Черниговщину западным курсом;
  • БПЛА на Черкасщине, заходят в Винницкую область, курс западный;
  • БПЛА на Николаевщине в направлении Кировоградской области, курс северо-западный;
  • БПЛА в Кировоградской области, курс на Николаевщину;
  • БПЛА на Херсонщине, направляется на юг.

Также читайте: Оккупанты запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также 26 ударными БПЛА типа "Shahed".

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дроны (3831) Воздушные силы (2239) воздушная тревога (771)


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Свинособачі підари виснажують ППО України перед 24 серпня..
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21.08.2024 07:31 Ответить
никто ракеты на эти говнолеты не тратит,харе бред 2 года нести про выснаживание пво этим дырчиками,если б обманки в виде крылаток то да согласен,это может истощить....
даа петрииотом мусор дыркочащий сбивают))))))))))
летает большинство на ********,круги наматывают,статистику и нам по сбитию подымают и себе по запущенным еденицам
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21.08.2024 08:34 Ответить
Ракети бувають різні,поцікався..
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21.08.2024 09:00 Ответить
 
 