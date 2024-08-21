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У більшості областей України оголошена повітряна тривога, військові повідомили про рух БпЛА

Пвітряна тривога

Протягом ночі в різних регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу через рух дронів. У кількох областях тривога триває і досі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

  • БпЛА на заході Київської області, курс на Житомирщину;
  •  БпЛА в Чернігівській області, рухаються на Київщину південно-західним курсом;
  •  БпЛА на Полтавщині, курсом у Кіровоградську область;
  •  БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Чернігівщину;
  • БпЛА в Сумській області, рухаються на Чернігівщину західним курсом;
  •  БпЛА на Черкащині, заходять у Вінницьку область, курс західний;
  •  БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний;
  •  БпЛА у Кіровоградській області, курс на Миколаївщину;
  •  БпЛА на Херсонщині, прямує на південь.

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Нагадаємо, минулої ночі  росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59, а також 26 ударними БпЛА типу "Shahed".

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дрони (4609) Повітряні сили (2579) повітряна тривога (897)


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Свинособачі підари виснажують ППО України перед 24 серпня..
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21.08.2024 07:31 Відповісти
никто ракеты на эти говнолеты не тратит,харе бред 2 года нести про выснаживание пво этим дырчиками,если б обманки в виде крылаток то да согласен,это может истощить....
даа петрииотом мусор дыркочащий сбивают))))))))))
летает большинство на ********,круги наматывают,статистику и нам по сбитию подымают и себе по запущенным еденицам
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21.08.2024 08:34 Відповісти
Ракети бувають різні,поцікався..
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21.08.2024 09:00 Відповісти
 
 