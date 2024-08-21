У більшості областей України оголошена повітряна тривога, військові повідомили про рух БпЛА
Протягом ночі в різних регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу через рух дронів. У кількох областях тривога триває і досі.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
- БпЛА на заході Київської області, курс на Житомирщину;
- БпЛА в Чернігівській області, рухаються на Київщину південно-західним курсом;
- БпЛА на Полтавщині, курсом у Кіровоградську область;
- БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Чернігівщину;
- БпЛА в Сумській області, рухаються на Чернігівщину західним курсом;
- БпЛА на Черкащині, заходять у Вінницьку область, курс західний;
- БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний;
- БпЛА у Кіровоградській області, курс на Миколаївщину;
- БпЛА на Херсонщині, прямує на південь.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59, а також 26 ударними БпЛА типу "Shahed".
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даа петрииотом мусор дыркочащий сбивают))))))))))
летает большинство на ********,круги наматывают,статистику и нам по сбитию подымают и себе по запущенным еденицам