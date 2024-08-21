У більшості областей України оголошена повітряна тривога, військові повідомили про рух БпЛА

Протягом ночі в різних регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу через рух дронів. У кількох областях тривога триває і досі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

БпЛА на заході Київської області, курс на Житомирщину;

БпЛА в Чернігівській області, рухаються на Київщину південно-західним курсом;

БпЛА на Полтавщині, курсом у Кіровоградську область;

БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Чернігівщину;

БпЛА в Сумській області, рухаються на Чернігівщину західним курсом;

БпЛА на Черкащині, заходять у Вінницьку область, курс західний;

БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний;

БпЛА у Кіровоградській області, курс на Миколаївщину;

БпЛА на Херсонщині, прямує на південь.

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Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59, а також 26 ударними БпЛА типу "Shahed".