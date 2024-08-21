Російська влада заявила про "одну з наймасштабніших атак дронів" на Москву
Сили протиповітряної Міноборони РФ відбили атаку 10 безпілотників, які летіли на Москву. Собянін назвав цю атаку однією з наймасштабніших.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.
За словами Собяніна, був створений ешелонований захист Москви від ворожих БПЛА, який допоміг успішно відбити всі атаки. Силами ППО Міноборони цієї ночі збито 10 штук.
"Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час", - резюмував мер.
Топ коментарі
+15 Raisa Lenfer
показати весь коментар21.08.2024 06:54
+11 arye z.
показати весь коментар21.08.2024 07:40
+7 phantom4
показати весь коментар21.08.2024 06:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Биков гарний актор
Цікаво поспостерігати, де саме вони "защищают Родіну" за сюжетом фільму:
1 У пісках Каракумів
2. У Китаї.
3. В Іспанії
4. У Чехословаччині
Єдине "так", це Велика Війна, де справді "защищали Родіну", але й там не треба скидати з рахунків, що самі на пару з Гітлером цю війну і почали, коли вторглися до Польщі. Просто не пощастило, і не вони перші напали на Гітлера, а Гітлер напав на них
наприклад про "Стариків"
moscow must die!
Тобто, якщо 20-ть. дронів то це вже перевантаження системи ППО кацапського Сараю?
З території Курської обл , яка контролюється ВСУ було запущено 14 спеціалізованих БПЛА не бойового типу . Завданням даного типу БПЛА є виявлення і фіксація ППО навколо важливих об'єктів які мають ешелоновану систему побудови ППО . Цілі даної операції невідомі .
Отаке пишуть
Атака буде, а звідки і коли, то до булбафюрера - він покаже всі 4 напрямки!
Треба збільшувати