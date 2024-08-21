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Російська влада заявила про "одну з наймасштабніших атак дронів" на Москву

Москву атакували безпілотники

Сили протиповітряної Міноборони РФ відбили атаку 10 безпілотників, які летіли на Москву. Собянін назвав цю атаку однією з наймасштабніших.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

За словами Собяніна, був створений ешелонований захист Москви від ворожих БПЛА, який допоміг успішно відбити всі атаки. Силами ППО Міноборони цієї ночі збито 10 штук.

"Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час", - резюмував мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москвичам у 10 разів підвищили виплати за відправку на війну проти України

Автор: 

безпілотник (4073) москва (1244) Собянін (33)


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Топ коментарі
+15
Щоб на вас курва ,небо впало,не тільки наші дрони. Клоака чортова!
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21.08.2024 06:54
+11
Наприклад, щоб подивитися, як вони самі себе ідіотами виставляють. Найкращий радянський фільм з галузі військової пропаганди - "Офіцери", і головна фраза з нього - "Есть такая профессия, Родину защищать"
Цікаво поспостерігати, де саме вони "защищают Родіну" за сюжетом фільму:
1 У пісках Каракумів
2. У Китаї.
3. В Іспанії
4. У Чехословаччині
Єдине "так", це Велика Війна, де справді "защищали Родіну", але й там не треба скидати з рахунків, що самі на пару з Гітлером цю війну і почали, коли вторглися до Польщі. Просто не пощастило, і не вони перші напали на Гітлера, а Гітлер напав на них
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21.08.2024 07:40
+7
То було у фільмі "Ати бати..", де роль єфрейтора святкіна грав Биков.
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21.08.2024 06:49
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Як там в фільмі "В бой ідут адні старікі?"))А танки мій другий номер прикладом добиває")))
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21.08.2024 06:26 Відповісти
не було там такого
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21.08.2024 06:30 Відповісти
То було у фільмі "Ати бати..", де роль єфрейтора святкіна грав Биков.
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21.08.2024 06:49 Відповісти
дякую, не дивився, варте перегляду?
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21.08.2024 06:51 Відповісти
Це варто дивитися мжете не сумніватися один в один з тепершнім часом тільки там були гітлеровці а тепер кацапи
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21.08.2024 06:58 Відповісти
ні звичайно - тупе совково-кацапське, окупаційне лайно і пропаганда міфічної "вов" ...
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21.08.2024 06:58 Відповісти
це можна фільтрувати, сюжет хоч цікавий?
Биков гарний актор
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21.08.2024 07:01 Відповісти
навіщо фільтрувати тупе совке лайно ???
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21.08.2024 07:02 Відповісти
Наприклад, щоб подивитися, як вони самі себе ідіотами виставляють. Найкращий радянський фільм з галузі військової пропаганди - "Офіцери", і головна фраза з нього - "Есть такая профессия, Родину защищать"
Цікаво поспостерігати, де саме вони "защищают Родіну" за сюжетом фільму:
1 У пісках Каракумів
2. У Китаї.
3. В Іспанії
4. У Чехословаччині
Єдине "так", це Велика Війна, де справді "защищали Родіну", але й там не треба скидати з рахунків, що самі на пару з Гітлером цю війну і почали, коли вторглися до Польщі. Просто не пощастило, і не вони перші напали на Гітлера, а Гітлер напав на них
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21.08.2024 07:40 Відповісти
то я й питаю тупе кіно чи ні, не все ж було огидне
наприклад про "Стариків"
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21.08.2024 08:36 Відповісти
це все кацапське окупаційне лайно !!! мені більше подобаються фільми про Герої України УСС - І Світова війна, ОУН УПА - 2Світова війна !!!
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21.08.2024 08:55 Відповісти
наприклад?
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21.08.2024 08:59 Відповісти
Сплутав назву,через Бикова.
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21.08.2024 10:25 Відповісти
то пусте
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21.08.2024 10:49 Відповісти
Гарна фотка у новині.

moscow must die!
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21.08.2024 06:35 Відповісти
Ну що ще ********* робити щоб відволікати бидло від курська? Вигадувати подібні казки.
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21.08.2024 06:35 Відповісти
Ета ми еще даже и не начiнали толком
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21.08.2024 06:51 Відповісти
Щоб на вас курва ,небо впало,не тільки наші дрони. Клоака чортова!
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21.08.2024 06:54 Відповісти
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21.08.2024 11:46 Відповісти
10 бпла для москви - це тепер масована атака?
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21.08.2024 06:56 Відповісти
Кацапське г ти що зробило щоб більше летіло
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21.08.2024 07:00 Відповісти
Масштабна атака?!! 10-ть. штук?!!
Тобто, якщо 20-ть. дронів то це вже перевантаження системи ППО кацапського Сараю?
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21.08.2024 07:20 Відповісти
21,08,2024
З території Курської обл , яка контролюється ВСУ було запущено 14 спеціалізованих БПЛА не бойового типу . Завданням даного типу БПЛА є виявлення і фіксація ППО навколо важливих об'єктів які мають ешелоновану систему побудови ППО . Цілі даної операції невідомі .

Отаке пишуть
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21.08.2024 07:44 Відповісти
самый цымус тут с территории кунр)
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21.08.2024 08:38 Відповісти
Спроба змусити русню перекинути ППО з інших важливих об'єктів для захисту мАцкви?
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21.08.2024 07:45 Відповісти
Треба більше. Щоб 146% гарантії.
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21.08.2024 07:52 Відповісти
Яка атака? То наші пробивали маршрут на майбутнє - де що стоїть і як реагує...
Атака буде, а звідки і коли, то до булбафюрера - він покаже всі 4 напрямки!
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21.08.2024 07:52 Відповісти
Проба пера. Але чи буде "пейсатель" ЗеЄ писати роман "Війна і мир".
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21.08.2024 08:04 Відповісти
Якщо і напише, то вийде комедія
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21.08.2024 08:38 Відповісти
Зеленский совершил один лучших обманных маневров в истории. Притворился что хочет мира, а потом захватил Курскую область. Он даже вас обманул. Вы до сих пор пишете про мир Зеленского.
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21.08.2024 08:43 Відповісти
масштаб мілкуватий..
Треба збільшувати
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21.08.2024 08:58 Відповісти
все "масштабніє атаки" как правило снимаются на телефоны любопітніх орков, затем викладиваются в сеть. Так что не бреши, Собякин.
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21.08.2024 11:00 Відповісти
 
 