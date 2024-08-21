Российские власти заявили об "одной из самых масштабных атак дронов" на Москву
Силы противовоздушной Минобороны РФ отбили атаку 10 беспилотников, которые летели на Москву. Собянин назвал эту атаку одной из самых масштабных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам Собянина, была создана эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА, которая помогла успешно отбить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук.
"Это одна из крупнейших попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", - резюмировал мэр.
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Биков гарний актор
Цікаво поспостерігати, де саме вони "защищают Родіну" за сюжетом фільму:
1 У пісках Каракумів
2. У Китаї.
3. В Іспанії
4. У Чехословаччині
Єдине "так", це Велика Війна, де справді "защищали Родіну", але й там не треба скидати з рахунків, що самі на пару з Гітлером цю війну і почали, коли вторглися до Польщі. Просто не пощастило, і не вони перші напали на Гітлера, а Гітлер напав на них
наприклад про "Стариків"
moscow must die!
Тобто, якщо 20-ть. дронів то це вже перевантаження системи ППО кацапського Сараю?
З території Курської обл , яка контролюється ВСУ було запущено 14 спеціалізованих БПЛА не бойового типу . Завданням даного типу БПЛА є виявлення і фіксація ППО навколо важливих об'єктів які мають ешелоновану систему побудови ППО . Цілі даної операції невідомі .
Отаке пишуть
Атака буде, а звідки і коли, то до булбафюрера - він покаже всі 4 напрямки!
Треба збільшувати