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Российские власти заявили об "одной из самых масштабных атак дронов" на Москву

Москву атакували безпілотники

Силы противовоздушной Минобороны РФ отбили атаку 10 беспилотников, которые летели на Москву. Собянин назвал эту атаку одной из самых масштабных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам Собянина, была создана эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА, которая помогла успешно отбить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук.

"Это одна из крупнейших попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", - резюмировал мэр.

Также смотрите: "Сейчас с#ку п#здить будем", - в Москве пассажиры автобуса избили, а затем сдали полиции 87-летнего пенсионера из-за якобы фразы о "вагнеровцах". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3516) москва (3072) Собянин (57)


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Топ комментарии
+15
Щоб на вас курва ,небо впало,не тільки наші дрони. Клоака чортова!
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21.08.2024 06:54
+11
Наприклад, щоб подивитися, як вони самі себе ідіотами виставляють. Найкращий радянський фільм з галузі військової пропаганди - "Офіцери", і головна фраза з нього - "Есть такая профессия, Родину защищать"
Цікаво поспостерігати, де саме вони "защищают Родіну" за сюжетом фільму:
1 У пісках Каракумів
2. У Китаї.
3. В Іспанії
4. У Чехословаччині
Єдине "так", це Велика Війна, де справді "защищали Родіну", але й там не треба скидати з рахунків, що самі на пару з Гітлером цю війну і почали, коли вторглися до Польщі. Просто не пощастило, і не вони перші напали на Гітлера, а Гітлер напав на них
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21.08.2024 07:40
+7
То було у фільмі "Ати бати..", де роль єфрейтора святкіна грав Биков.
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21.08.2024 06:49
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Як там в фільмі "В бой ідут адні старікі?"))А танки мій другий номер прикладом добиває")))
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21.08.2024 06:26 Ответить
не було там такого
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21.08.2024 06:30 Ответить
То було у фільмі "Ати бати..", де роль єфрейтора святкіна грав Биков.
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21.08.2024 06:49 Ответить
дякую, не дивився, варте перегляду?
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21.08.2024 06:51 Ответить
Це варто дивитися мжете не сумніватися один в один з тепершнім часом тільки там були гітлеровці а тепер кацапи
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21.08.2024 06:58 Ответить
ні звичайно - тупе совково-кацапське, окупаційне лайно і пропаганда міфічної "вов" ...
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21.08.2024 06:58 Ответить
це можна фільтрувати, сюжет хоч цікавий?
Биков гарний актор
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21.08.2024 07:01 Ответить
навіщо фільтрувати тупе совке лайно ???
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21.08.2024 07:02 Ответить
Наприклад, щоб подивитися, як вони самі себе ідіотами виставляють. Найкращий радянський фільм з галузі військової пропаганди - "Офіцери", і головна фраза з нього - "Есть такая профессия, Родину защищать"
Цікаво поспостерігати, де саме вони "защищают Родіну" за сюжетом фільму:
1 У пісках Каракумів
2. У Китаї.
3. В Іспанії
4. У Чехословаччині
Єдине "так", це Велика Війна, де справді "защищали Родіну", але й там не треба скидати з рахунків, що самі на пару з Гітлером цю війну і почали, коли вторглися до Польщі. Просто не пощастило, і не вони перші напали на Гітлера, а Гітлер напав на них
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21.08.2024 07:40 Ответить
то я й питаю тупе кіно чи ні, не все ж було огидне
наприклад про "Стариків"
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21.08.2024 08:36 Ответить
це все кацапське окупаційне лайно !!! мені більше подобаються фільми про Герої України УСС - І Світова війна, ОУН УПА - 2Світова війна !!!
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21.08.2024 08:55 Ответить
наприклад?
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21.08.2024 08:59 Ответить
Сплутав назву,через Бикова.
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21.08.2024 10:25 Ответить
то пусте
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21.08.2024 10:49 Ответить
Гарна фотка у новині.

moscow must die!
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21.08.2024 06:35 Ответить
Ну що ще ********* робити щоб відволікати бидло від курська? Вигадувати подібні казки.
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21.08.2024 06:35 Ответить
Ета ми еще даже и не начiнали толком
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21.08.2024 06:51 Ответить
Щоб на вас курва ,небо впало,не тільки наші дрони. Клоака чортова!
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21.08.2024 06:54 Ответить
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21.08.2024 11:46 Ответить
10 бпла для москви - це тепер масована атака?
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21.08.2024 06:56 Ответить
Кацапське г ти що зробило щоб більше летіло
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21.08.2024 07:00 Ответить
Масштабна атака?!! 10-ть. штук?!!
Тобто, якщо 20-ть. дронів то це вже перевантаження системи ППО кацапського Сараю?
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21.08.2024 07:20 Ответить
21,08,2024
З території Курської обл , яка контролюється ВСУ було запущено 14 спеціалізованих БПЛА не бойового типу . Завданням даного типу БПЛА є виявлення і фіксація ППО навколо важливих об'єктів які мають ешелоновану систему побудови ППО . Цілі даної операції невідомі .

Отаке пишуть
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21.08.2024 07:44 Ответить
самый цымус тут с территории кунр)
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21.08.2024 08:38 Ответить
Спроба змусити русню перекинути ППО з інших важливих об'єктів для захисту мАцкви?
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21.08.2024 07:45 Ответить
Треба більше. Щоб 146% гарантії.
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21.08.2024 07:52 Ответить
Яка атака? То наші пробивали маршрут на майбутнє - де що стоїть і як реагує...
Атака буде, а звідки і коли, то до булбафюрера - він покаже всі 4 напрямки!
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21.08.2024 07:52 Ответить
Проба пера. Але чи буде "пейсатель" ЗеЄ писати роман "Війна і мир".
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21.08.2024 08:04 Ответить
Якщо і напише, то вийде комедія
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21.08.2024 08:38 Ответить
Зеленский совершил один лучших обманных маневров в истории. Притворился что хочет мира, а потом захватил Курскую область. Он даже вас обманул. Вы до сих пор пишете про мир Зеленского.
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21.08.2024 08:43 Ответить
масштаб мілкуватий..
Треба збільшувати
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21.08.2024 08:58 Ответить
все "масштабніє атаки" как правило снимаются на телефоны любопітніх орков, затем викладиваются в сеть. Так что не бреши, Собякин.
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21.08.2024 11:00 Ответить
 
 