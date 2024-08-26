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На Вінниччині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури

Російські загарбники влучили в об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна.

"Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку. Станом на зараз інформація про загиблих відсутня. Всі служби виїхали на місця для ліквідації наслідків", - зазначила вона.

Наслідки атак встановлюються.

Читайте: На Вінниччині, у Кропивницькому та Кременчуці лунали вибухи

Автор: 

Вінницька область (1011) обстріл (28274)


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