На Вінниччині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури
Російські загарбники влучили в об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна.
"Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку. Станом на зараз інформація про загиблих відсутня. Всі служби виїхали на місця для ліквідації наслідків", - зазначила вона.
Наслідки атак встановлюються.
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