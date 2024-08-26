На Вінниччині, у Кропивницькому та Кременчуці лунали вибухи

Зранку 26 серпня у Вінницькій області та Кропивницькому пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"На Вінниччині було чутно звук вибухів", - йдеться в повідомленні.

Також кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Кропивницькому.

Також близько 8.00 вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області.

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