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На Вінниччині, у Кропивницькому та Кременчуці лунали вибухи

вибух,маріуполь

Зранку 26 серпня у Вінницькій області та Кропивницькому пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"На Вінниччині було чутно звук вибухів", - йдеться в повідомленні.

Також  кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Кропивницькому.

Також близько 8.00 вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області.

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Автор: 

вибух (4439) Вінницька область (1011) Кропивницький (343) Повітряні сили (2601)


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26.08.2024 08:05 Відповісти
 
 