На Вінниччині, у Кропивницькому та Кременчуці лунали вибухи
Зранку 26 серпня у Вінницькій області та Кропивницькому пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"На Вінниччині було чутно звук вибухів", - йдеться в повідомленні.
Також кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Кропивницькому.
Також близько 8.00 вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області.
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Zemer
показати весь коментар26.08.2024 08:05 Відповісти Мені подобається 0
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