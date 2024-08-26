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На Виннитчине, в Кропивницком и Кременчуге раздавались взрывы

вибух,маріуполь

Утром 26 августа в Винницкой области и Кропивницком прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Винницкой области был слышен звук взрывов", - говорится в сообщении.

Также корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Кропивницком.

Также около 8.00 взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области.

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Автор: 

взрыв (6727) Винницкая область (1030) Кропивницький (540) Воздушные силы (2259)


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26.08.2024 08:05 Ответить
 
 