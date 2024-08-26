На Виннитчине, в Кропивницком и Кременчуге раздавались взрывы
Утром 26 августа в Винницкой области и Кропивницком прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
"В Винницкой области был слышен звук взрывов", - говорится в сообщении.
Также корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Кропивницком.
Также около 8.00 взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области.
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Zemer
показать весь комментарий26.08.2024 08:05 Ответить Мне нравится 0
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