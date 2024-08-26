Последствия российской атаки на многоэтажку в Луцке. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, около 8:30 утра произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города. Вследствие этого было повреждено здание и имущество граждан.

"Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Волынской области оперативно ликвидировали последствия горения и разрушений конструкций в квартире. Кроме этого, оказана помощь жителям для эвакуации в безопасное место", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Луцке поврежден многоквартирный дом, поврежден инфраструктурный объект, погиб человек.