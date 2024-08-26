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Новости Война
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Последствия российской атаки на многоэтажку в Луцке. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, около 8:30 утра произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города. Вследствие этого было повреждено здание и имущество граждан.

"Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Волынской области оперативно ликвидировали последствия горения и разрушений конструкций в квартире. Кроме этого, оказана помощь жителям для эвакуации в безопасное место", - говорится в сообщении.

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Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Луцке поврежден многоквартирный дом, поврежден инфраструктурный объект, погиб человек.

Автор: 

Луцк (581) обстрел (26951)


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Ніби о десятій ще один будинок пошкодило
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26.08.2024 10:22 Ответить
 
 