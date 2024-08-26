Последствия российской атаки на многоэтажку в Луцке. ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, около 8:30 утра произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города. Вследствие этого было повреждено здание и имущество граждан.
"Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Волынской области оперативно ликвидировали последствия горения и разрушений конструкций в квартире. Кроме этого, оказана помощь жителям для эвакуации в безопасное место", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Луцке поврежден многоквартирный дом, поврежден инфраструктурный объект, погиб человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ksenia VB
показать весь комментарий26.08.2024 10:22 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль