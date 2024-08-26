Наслідки російської атаки на багатоповерхівку в Луцьку. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, близько 8:30 ранку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю і майно громадян.

"Рятувальники ГУ ДСНС України у Волинській області оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, загинула людина.