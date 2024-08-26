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Новини Війна
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Наслідки російської атаки на багатоповерхівку в Луцьку. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, близько 8:30 ранку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю і майно громадян.

"Рятувальники ГУ ДСНС України у Волинській області оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку
Наслідки удару по Луцьку

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, загинула людина.

Автор: 

Луцьк (412) обстріл (28274)


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Ніби о десятій ще один будинок пошкодило
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26.08.2024 10:22 Відповісти
 
 