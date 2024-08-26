Масований обстріл України: У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, загинула людина (оновлено)
У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що багатоповерхівку пошкодили уламки шахеда.
"Поблизу Луцька збито шахед. Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За інфформацією Суспільного, у місті пролунали повторні вибухи.
Згодом міський голова Луцька повідомив про перші наслідки російського обстрілу:
"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль