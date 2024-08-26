Масований обстріл України: У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, загинула людина (оновлено)

У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - йдеться в повідомленні.

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Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що багатоповерхівку пошкодили уламки шахеда.

"Поблизу Луцька збито шахед. Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За інфформацією Суспільного, у місті пролунали повторні вибухи.

Згодом міський голова Луцька повідомив про перші наслідки російського обстрілу:

"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого".