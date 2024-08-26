Польща підіймала в небо свою авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Зранку у понеділок, 26 серпня, Польща підняла свою та союзну авіацію у південно-східній частині через загрозу російського ракетного обстрілу на західній території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Оперативне командування польської армії.

"З самого ранку спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з авіаударами по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні попередили про можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у польської та союзницької авіації у південно-східній частині країни.

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Там наголосили, що востаннє така активізація російської авіації, під час якої було завдано ударів по території Західної України, була зафіксована 8 липня цього року.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - додали в Оперативному командуванні польської армії.

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