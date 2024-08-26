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Новини
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Польща підіймала в небо свою авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Польща підняла свою та союзну авіацію 26 серпня

Зранку у понеділок, 26 серпня, Польща підняла свою та союзну авіацію у південно-східній частині через загрозу російського ракетного обстрілу на західній території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Оперативне командування польської армії.

"З самого ранку спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з авіаударами по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні попередили про можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у польської та союзницької авіації у південно-східній частині країни.

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Там наголосили, що востаннє така активізація російської авіації, під час якої було завдано ударів по території Західної України, була зафіксована 8 липня цього року.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - додали в Оперативному командуванні польської армії.

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авіація (4116) обстріл (28274) Польща (8486)


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и шо?
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26.08.2024 09:11 Відповісти
Кордон перекрили курви , чому ні ?!!!!
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26.08.2024 09:19 Відповісти
Типо посмотреть с высоты как летят ракеты? Вы же смотрите чтобы небыла ескалации
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26.08.2024 09:21 Відповісти
не фури, ніт ?
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26.08.2024 09:26 Відповісти
Пшекам дуже сцикотно від загроз зі сторони рашки, але на першому місці вимоги від України про каяття за волинську т.з. різню.
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26.08.2024 09:34 Відповісти
Не думаю що поляки когось/щось бояться. Ймовірніше, східнопруські каци змащують горловини пляшок чимось слизьким, уважно спостерігаючи за форсованим переозброєння польської армії.
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26.08.2024 10:24 Відповісти
Рыцари воздушного селфи.
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26.08.2024 10:55 Відповісти
Їм би з Кадировим воювати - і ті, і ті будуть щасливими
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26.08.2024 11:05 Відповісти
 
 