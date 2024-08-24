Без незалежності України важко уявити безпеку країн Центральної Європи, - Дуда

Без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Центральну Європу.

Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда в промові під час урочистостей із нагоди Дня незалежності України в Києві 24 серпня, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ваш день незалежності - це в певному сенсі також день незалежності всієї Центральної Європи. Адже без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону. Ми це добре усвідомлюємо і тому я тим більше радий, що ми сьогодні зібралися тут разом", - сказав польський лідер.

Дуда запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у її боротьбі з повномасштабною російською агресією.

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"Польща підтримує й надалі підтримуватиме вашу справедливу боротьбу аж до переможного завершення. Адже сьогодні ви боретеся за свободу, а ми, поляки, як мало яка інша нація в світі знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями", - сказав очільник Польщі.

Окрім цього, Дуда висловив упевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу проти російського агресора.

Нагадаємо, що президент Польщі прибув із неоголошеним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України у суботу, 24 серпня.

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