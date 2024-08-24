УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3833 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 567 27

Президент Польщі Дуда прибув із візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТО

Президент Польщі Анджей Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України у суботу, 24 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію польського лідера.

Дуда приїхав до України 24 серпня

Дуда візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.

"Візит президента Дуди до України розпочався. У святкуванні 33-ї річниці Незалежності України бере участь Президент Республіки Польща", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда та прем’єр Індії Моді обговорили агресію РФ проти України

Автор: 

візит (1584) Київ (19463) Дуда Анджей (772)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
В принципі, це добре. Аби не почав знов варнякати про "геноцид" польських окупантів на Волині.
показати весь коментар
24.08.2024 10:00
+8
Можливо президент Польщі буде більш щирим у привітанні українців ніж оце бдЗЕ
показати весь коментар
24.08.2024 10:19
+7
Потужний жест
показати весь коментар
24.08.2024 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужний жест
показати весь коментар
24.08.2024 09:47 Відповісти
Дякуємо, пане Анджей !
Дякуємо, Польща !
показати весь коментар
24.08.2024 13:33 Відповісти
В принципі, це добре. Аби не почав знов варнякати про "геноцид" польських окупантів на Волині.
показати весь коментар
24.08.2024 10:00 Відповісти
Варнякати про геноцид польських окупантів на Волині то фішка качинського , він її запантенував .
показати весь коментар
24.08.2024 11:55 Відповісти
Дурість, популізм і лицемірство не патентуються, на превеликий жаль.
показати весь коментар
24.08.2024 12:44 Відповісти
Радянсько-польський договір про державний кордон(******** українсько-польський кордон ) був підписаний 16 серпня 1945 року ,а до того часу Волинь юридично ,а до вересня 1939- і фактично була територією Польщі згідно мирного договору у Ризі 1921 року ( до речі ,також згідно і Варщавського договору 20 квітня 1920 року між Польщею і УНР) Так що не потрібно памм"я
показати весь коментар
24.08.2024 17:36 Відповісти
І як перетинав кордон, норм? Мітингувальники не перекривали дорогу?
показати весь коментар
24.08.2024 10:04 Відповісти
Дякую, шановний пане Президенте Польщі. Мабуть приїхв в Київ, щоб не допустити ракетного обстрілу ворога, бо здається бити по президенту країни, члена НАТО - то самогубство для кацапа, але кацап така потвора, хвора н голову, що його дії непередбачувані.
показати весь коментар
24.08.2024 10:18 Відповісти
Коричневі лінії діють лише на тих, хто їх малює. Кацапи під Смоленськом весь польський уряд поховали - у відповідь країна НАТО втерлася, проковтнула і почала верещати про "волинську різню".
показати весь коментар
24.08.2024 10:44 Відповісти
Ви тільки підтвердили мої слова, що Президент Дуда відчуває небезпеку, але їде до України. Про "волинську різню" дійсно говорять, але не всі поляки, про неї більше істерять кацапи, як і про все інше.
показати весь коментар
24.08.2024 19:00 Відповісти
Можливо президент Польщі буде більш щирим у привітанні українців ніж оце бдЗЕ
показати весь коментар
24.08.2024 10:19 Відповісти
А потім знову до трампа?
Лицимірству поляків немає меж. Дуда - найкращий представник своєї хитродупої нації.
показати весь коментар
24.08.2024 10:27 Відповісти
Дякуємо Польщі, за щоденну підтримку і допомогу Українцям!!
А критикувати, в Україні вдосталь людей!! РигоАНАЛІВ так вони не памятають, а як когось іншого….

Ну, нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить. Хоча
показати весь коментар
24.08.2024 10:44 Відповісти
Наші вітання.
показати весь коментар
24.08.2024 10:46 Відповісти
"Выпердаляй" он вряд-ли услышит на улицах Киева.
показати весь коментар
24.08.2024 11:34 Відповісти
випєрдаляй до польскі до своїх рольніков!
показати весь коментар
24.08.2024 12:03 Відповісти
На Софійському майдані зараз урочистостості: разом з ЗЕ приймають участь президент Польші і прем"єр Литви....
показати весь коментар
24.08.2024 12:12 Відповісти
Річ Посполита нова - конфедеративна держава Польщі, України та Литви (+Біларусь в перспективі)
проти такої потугу з ЯО не рипнуться ні рашка, ні киташка

"Гей соколи !"

показати весь коментар
24.08.2024 13:39 Відповісти
А що індус вже здриснув ?
показати весь коментар
24.08.2024 15:25 Відповісти
Приїхав представник польських окупантів щоб знову нити про знущання польських окупантів над українцями Волині!
показати весь коментар
24.08.2024 12:34 Відповісти
ги-ги !
показати весь коментар
24.08.2024 14:20 Відповісти
Идиот, эти польские оккупанты главные помощники Украины. Без них русня в Киеве была бы.
показати весь коментар
24.08.2024 15:46 Відповісти
Коли українське зерно знову розсипати будуть і топтати?
Коли для орківського зерна, яке вкрадене в України закриють бульбасько-орківський кордон?!
показати весь коментар
24.08.2024 15:29 Відповісти
Поляки могут гордится своим Президентом!
показати весь коментар
24.08.2024 15:44 Відповісти
и сразу в ветке появились боты-провокаторы, пытающиеся разжечь антипольские настроения.
показати весь коментар
24.08.2024 17:50 Відповісти
Так, бо саме в Україні зараз реєнкорнувався Володимир Великий - це навіть лещенко каже, неможна всяким Байденам, Шольцам, Дудам..... заслоняти сонце - ніякої тіні.
показати весь коментар
26.08.2024 07:02 Відповісти
 
 