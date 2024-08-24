Президент Польщі Дуда прибув із візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТО

Президент Польщі Анджей Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України у суботу, 24 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію польського лідера.

Дуда візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.

"Візит президента Дуди до України розпочався. У святкуванні 33-ї річниці Незалежності України бере участь Президент Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

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