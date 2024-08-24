Президент Польщі Дуда прибув із візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТО
Президент Польщі Анджей Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України у суботу, 24 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію польського лідера.
Дуда візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.
"Візит президента Дуди до України розпочався. У святкуванні 33-ї річниці Незалежності України бере участь Президент Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Trevo Trow
показати весь коментар24.08.2024 10:00
+8 Ksenia VB
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+7 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар24.08.2024 09:47
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Дякуємо, Польща !
Лицимірству поляків немає меж. Дуда - найкращий представник своєї хитродупої нації.
А критикувати, в Україні вдосталь людей!! РигоАНАЛІВ так вони не памятають, а як когось іншого….
Ну, нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить. Хоча
проти такої потугу з ЯО не рипнуться ні рашка, ні киташка
"Гей соколи !"
Коли для орківського зерна, яке вкрадене в України закриють бульбасько-орківський кордон?!