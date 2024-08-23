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Новини Війна
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Дуда та прем’єр Індії Моді обговорили агресію РФ проти України

Дуда та Моді

Президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Нарендрою Моді обговорили російську війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише канцелярія президента Польщі мережі Х.

Серед тем переговорів були, зокрема, двостороння співпраця, російська агресія проти України та питання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У дописі зазначається, що торік товарообіг між Польщею та Індією досяг рекордного результату в 5,72 мільярда доларів. Як підкреслено, останнім часом контакти між Польщею та Індією значно активізувалися, а від сьогодні обидві країни об’єднує стратегічне партнерство, що створює реальні переваги для польських підприємців.

Читайте: Індія може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни, - Туск

Автор: 

Україна (5861) Дуда (770) Нарендра Моді (47)


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Те, що Захід уникає економічної співпраці з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну, - на руку Індії, оскільки мотивує Москву до ще тісніших зв'язків з Нью-Делі. Крім того, Нью-Делі побоюється, що відчуження Москви Заходом може підштовхнути Росію до зближення з Китаєм, який є головним конкурентом Індії в Азії.

Візит надасть країні унікальну можливість вивчити можливості стратегічного партнерства з Україною, особливо у сфері оборонного виробництва.

Індії потрібні корабельні двигуни для військових кораблів, а також модернізація повітряного транспортного флоту і техніки, особливо енергетичних установок.
Особливо постраждав великий парк військово-транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії, який підлягав модернізації за контрактом 2009 року. Цю модель випускає завод «Антонів». Контракт передбачав модернізацію 40 літаків в Україні та ще 65 під українським керівництвом в Індії. Однак ланцюжок поставок був порушений через відмову Росії від постачання запчастин.
Через це останні п'ять із 40 літаків, які мали модернізувати в Україні, застрягли у Києві, а в Індії процес призупинили через виїзд українських інженерів та дефіцит деталей.
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23.08.2024 01:42 Відповісти
Тепер, штучний інтелект спрогнозує. Змінютюся дані і в сра...і.
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23.08.2024 04:12 Відповісти
Дуда. Дуда. А як би не
сопілка.
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23.08.2024 04:08 Відповісти
Дуда та прем'єр Індії Моді обговорили агресію РФ проти України і розішлися у по своїх справах.
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23.08.2024 07:16 Відповісти
 
 