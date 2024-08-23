Дуда та прем’єр Індії Моді обговорили агресію РФ проти України

Президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Нарендрою Моді обговорили російську війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише канцелярія президента Польщі мережі Х.

Серед тем переговорів були, зокрема, двостороння співпраця, російська агресія проти України та питання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У дописі зазначається, що торік товарообіг між Польщею та Індією досяг рекордного результату в 5,72 мільярда доларів. Як підкреслено, останнім часом контакти між Польщею та Індією значно активізувалися, а від сьогодні обидві країни об’єднує стратегічне партнерство, що створює реальні переваги для польських підприємців.

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