Дуда та прем’єр Індії Моді обговорили агресію РФ проти України
Президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Нарендрою Моді обговорили російську війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише канцелярія президента Польщі мережі Х.
Серед тем переговорів були, зокрема, двостороння співпраця, російська агресія проти України та питання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.
У дописі зазначається, що торік товарообіг між Польщею та Індією досяг рекордного результату в 5,72 мільярда доларів. Як підкреслено, останнім часом контакти між Польщею та Індією значно активізувалися, а від сьогодні обидві країни об’єднує стратегічне партнерство, що створює реальні переваги для польських підприємців.
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Візит надасть країні унікальну можливість вивчити можливості стратегічного партнерства з Україною, особливо у сфері оборонного виробництва.
Індії потрібні корабельні двигуни для військових кораблів, а також модернізація повітряного транспортного флоту і техніки, особливо енергетичних установок.
Особливо постраждав великий парк військово-транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії, який підлягав модернізації за контрактом 2009 року. Цю модель випускає завод «Антонів». Контракт передбачав модернізацію 40 літаків в Україні та ще 65 під українським керівництвом в Індії. Однак ланцюжок поставок був порушений через відмову Росії від постачання запчастин.
Через це останні п'ять із 40 літаків, які мали модернізувати в Україні, застрягли у Києві, а в Індії процес призупинили через виїзд українських інженерів та дефіцит деталей.
сопілка.