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Новини Війна
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Індія може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни, - Туск

Туск зустрівся із Моді

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з Нарендрою Моді заявив, що Індія може відіграти важливу роль у мирних перемовинах щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я дуже радий, що премʼєр-міністр підтвердив свою особисту готовність брати участь у справедливому і швидкому припиненні війни. Ми обидва переконані, що Індія може відігравати тут дуже важливу і позитивну роль. Ця декларація особливо важлива тому, що за кільканадцять годин прем’єр-міністр відвідає Київ. Щодо цього візиту, то ми всі переконані, що він може мати й історичний характер", - зазначив польський прем'єр.

Читайте: Туск звернувся до ініціаторів та покровителів Північних потоків: Єдине, що ви повинні зробити - попросити вибачення і промовчати

Автор: 

Індія (665) Туск (513) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+5
Спільник та утриманець ***** ніякої позитивної ролі сьогодні не має. Індія отримує халявну нафту з ********** і зацікавлена в "вічних санкціях" і продовженні війни на якомога довший термін. Зараз в Індію західні фірми переносять виробництво з Китаю. Хто б це робив якби не конфронтація з блоком Китай-*********-Іран? "Буддистські традиції", про які любить згадувати Моді, не заважають Індії мати справу з вбивцями, гвалтівниками, розбійниками та мародерами **********. Щоб було зрозуміліше, син Індіри Ганді взагалі був штатним шпигуном КДБ і свого часу очолював Індію...
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22.08.2024 14:18
+2
Наївний.
От наявність у ЗСУ далекобійної зброї - так, може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни.
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22.08.2024 14:22
+2
Яким чином,?Індія надась війська чи озброєння ?
Чергова маячня
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22.08.2024 14:23
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Спільник та утриманець ***** ніякої позитивної ролі сьогодні не має. Індія отримує халявну нафту з ********** і зацікавлена в "вічних санкціях" і продовженні війни на якомога довший термін. Зараз в Індію західні фірми переносять виробництво з Китаю. Хто б це робив якби не конфронтація з блоком Китай-*********-Іран? "Буддистські традиції", про які любить згадувати Моді, не заважають Індії мати справу з вбивцями, гвалтівниками, розбійниками та мародерами **********. Щоб було зрозуміліше, син Індіри Ганді взагалі був штатним шпигуном КДБ і свого часу очолював Індію...
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22.08.2024 14:18 Відповісти
Наївний.
От наявність у ЗСУ далекобійної зброї - так, може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни.
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22.08.2024 14:22 Відповісти
Яким чином,?Індія надась війська чи озброєння ?
Чергова маячня
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22.08.2024 14:23 Відповісти
Як шо Індія почне масово постачати ЗСУ радяньське озброєння, бронетехнику та боеприпаси так, інше від лукавого.
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22.08.2024 14:25 Відповісти
Война закончится, когда Запад перестанет ссать себе в штаны
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22.08.2024 14:27 Відповісти
чому Туск не сказав, що закінчення війни касапів проти України можливе лише з виведенням їх орків з усіх українських окупованих територій?
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22.08.2024 14:57 Відповісти
Падальщики кришнаитские кругом только выгоду свою ищут.
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22.08.2024 15:40 Відповісти
Моді припинить війну ще швидше, ніж Трамп???
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22.08.2024 15:54 Відповісти
Ага , спочатку най касти у себе скасують , а потім зі своїми пропозиціями лізуть . Цигани довбані .
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22.08.2024 16:47 Відповісти
Могла б. Але не буде.
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22.08.2024 17:51 Відповісти
Черговий п1ар бендюжник1в
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23.08.2024 10:06 Відповісти
 
 