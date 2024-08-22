Індія може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з Нарендрою Моді заявив, що Індія може відіграти важливу роль у мирних перемовинах щодо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я дуже радий, що премʼєр-міністр підтвердив свою особисту готовність брати участь у справедливому і швидкому припиненні війни. Ми обидва переконані, що Індія може відігравати тут дуже важливу і позитивну роль. Ця декларація особливо важлива тому, що за кільканадцять годин прем’єр-міністр відвідає Київ. Щодо цього візиту, то ми всі переконані, що він може мати й історичний характер", - зазначив польський прем'єр.
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От наявність у ЗСУ далекобійної зброї - так, може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни.
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