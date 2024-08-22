Індія може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з Нарендрою Моді заявив, що Індія може відіграти важливу роль у мирних перемовинах щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я дуже радий, що премʼєр-міністр підтвердив свою особисту готовність брати участь у справедливому і швидкому припиненні війни. Ми обидва переконані, що Індія може відігравати тут дуже важливу і позитивну роль. Ця декларація особливо важлива тому, що за кільканадцять годин прем’єр-міністр відвідає Київ. Щодо цього візиту, то ми всі переконані, що він може мати й історичний характер", - зазначив польський прем'єр.

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