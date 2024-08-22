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Новости Война
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Индия может играть важную и положительную роль в быстром прекращении войны, - Туск

Туск зустрівся із Моді

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Нарендрой Моди заявил, что Индия может сыграть важную роль в мирных переговорах относительно Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я очень рад, что премьер-министр подтвердил свою личную готовность участвовать в справедливом и быстром прекращении войны. Мы оба убеждены, что Индия может играть здесь очень важную и позитивную роль. Эта декларация особенно важна потому, что через несколько часов премьер-министр посетит Киев. Что касается этого визита, то мы все убеждены, что он может носить и исторический характер", - отметил польский премьер.

Также читайте: Туск обратился к инициаторам и покровителям "Северных потоков": Единственное, что вы должны сделать, – попросить прощения и промолчать

Автор: 

Индия (402) Туск (732) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+5
Спільник та утриманець ***** ніякої позитивної ролі сьогодні не має. Індія отримує халявну нафту з ********** і зацікавлена в "вічних санкціях" і продовженні війни на якомога довший термін. Зараз в Індію західні фірми переносять виробництво з Китаю. Хто б це робив якби не конфронтація з блоком Китай-*********-Іран? "Буддистські традиції", про які любить згадувати Моді, не заважають Індії мати справу з вбивцями, гвалтівниками, розбійниками та мародерами **********. Щоб було зрозуміліше, син Індіри Ганді взагалі був штатним шпигуном КДБ і свого часу очолював Індію...
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22.08.2024 14:18
+2
Наївний.
От наявність у ЗСУ далекобійної зброї - так, може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни.
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22.08.2024 14:22
+2
Яким чином,?Індія надась війська чи озброєння ?
Чергова маячня
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22.08.2024 14:23
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Спільник та утриманець ***** ніякої позитивної ролі сьогодні не має. Індія отримує халявну нафту з ********** і зацікавлена в "вічних санкціях" і продовженні війни на якомога довший термін. Зараз в Індію західні фірми переносять виробництво з Китаю. Хто б це робив якби не конфронтація з блоком Китай-*********-Іран? "Буддистські традиції", про які любить згадувати Моді, не заважають Індії мати справу з вбивцями, гвалтівниками, розбійниками та мародерами **********. Щоб було зрозуміліше, син Індіри Ганді взагалі був штатним шпигуном КДБ і свого часу очолював Індію...
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22.08.2024 14:18 Ответить
Наївний.
От наявність у ЗСУ далекобійної зброї - так, може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни.
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22.08.2024 14:22 Ответить
Яким чином,?Індія надась війська чи озброєння ?
Чергова маячня
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22.08.2024 14:23 Ответить
Як шо Індія почне масово постачати ЗСУ радяньське озброєння, бронетехнику та боеприпаси так, інше від лукавого.
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22.08.2024 14:25 Ответить
Война закончится, когда Запад перестанет ссать себе в штаны
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22.08.2024 14:27 Ответить
чому Туск не сказав, що закінчення війни касапів проти України можливе лише з виведенням їх орків з усіх українських окупованих територій?
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22.08.2024 14:57 Ответить
Падальщики кришнаитские кругом только выгоду свою ищут.
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22.08.2024 15:40 Ответить
Моді припинить війну ще швидше, ніж Трамп???
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22.08.2024 15:54 Ответить
Ага , спочатку най касти у себе скасують , а потім зі своїми пропозиціями лізуть . Цигани довбані .
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22.08.2024 16:47 Ответить
Могла б. Але не буде.
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22.08.2024 17:51 Ответить
Черговий п1ар бендюжник1в
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23.08.2024 10:06 Ответить
 
 