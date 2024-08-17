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Туск обратился к инициаторам и покровителям "Северных потоков": Единственное, что вы должны сделать, – попросить прощения и промолчать

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на расследование дела о взрывах на "Северных потоках" призывом к сторонникам газопроводов попросить прощения.

Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в X, передает Цензор.НЕТ.

"Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, - попросить прощения и промолчать", - написал польский премьер.

Читайте также: Польша не причастна к подрыву "Северного потока", - вице-премьер Гавковский

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск про Північні потоки

15 августа на сайте ежедневной газеты Die Welt появилось интервью с бывшим руководителем немецкой внешней разведки Августом Ганнингом. Он заявил, что нападение на газопровод, вероятно, произошло при поддержке Польши. Он добавил, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

"Совершенно очевидно, что здесь были привлечены польские инстанции. И я не думаю, что это были просто инстанции, я считаю, что это была договоренность между высшими эшелонами в Украине и Польше", - сказал Ганнинг.

Автор: 

Туск Дональд (732) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+47
Колишній керівник німецької зовнішньої розвідки використовує термін "можливо", і після цього радить щось вимагати? Оце справжній проффесіонал! А пенсію він мабуть в рублях отримує
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17.08.2024 20:08
+31
ну ви зрозуміли, всралась Україна:

сиділо 3 хохли (2 чоловіка і 1 жінка), пили водку і придумали план знищення північних потоків.

Взяли з собою 900 кг вибухівки і довезли її до труб.

Все було максимально професійно і секретно, тому кожна хвилина подій максимально відома таким газетам як Süddeutsche Zeitung, Die Zeit і ARD. А ще CNN і десятки інших газет.

російських вух у цьому немає, екс август ганнінг брехати не буде. Якісь тупі хохли просто: підірвати труби змогли, але злили кожну хвилину подій на весь світ.
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17.08.2024 20:07
+28
дзенкуєм бардзо пану ...
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17.08.2024 20:01
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дзенкуєм бардзо пану ...
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17.08.2024 20:01 Ответить
ну ви зрозуміли, всралась Україна:

сиділо 3 хохли (2 чоловіка і 1 жінка), пили водку і придумали план знищення північних потоків.

Взяли з собою 900 кг вибухівки і довезли її до труб.

Все було максимально професійно і секретно, тому кожна хвилина подій максимально відома таким газетам як Süddeutsche Zeitung, Die Zeit і ARD. А ще CNN і десятки інших газет.

російських вух у цьому немає, екс август ганнінг брехати не буде. Якісь тупі хохли просто: підірвати труби змогли, але злили кожну хвилину подій на весь світ.
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17.08.2024 20:07 Ответить
там вуха стерчасть з американської, протрампівської WP - саме там вийшла ну дуже "аналітична" стаття про те що ці сп2/1 взірвали українці. Для довідки: дружина Мердока американського олігарха, власника медійної імперії якій налкжить WP, колишня теща кацапського олігарха абрамовича ...
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17.08.2024 20:49 Ответить
Колишній керівник німецької зовнішньої розвідки використовує термін "можливо", і після цього радить щось вимагати? Оце справжній проффесіонал! А пенсію він мабуть в рублях отримує
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17.08.2024 20:08 Ответить
Можливо.
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17.08.2024 20:29 Ответить
Довго до Туска доходило,не один рік.
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17.08.2024 20:08 Ответить
Туск , не дасть наїхати на Польшу ! 😘🇵🇱+🇺🇦
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17.08.2024 20:09 Ответить
DW

Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.

Mиф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.

Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию.

Однако в Москве явно стремились "отключить Германии газ", что трудно интерпретировать иначе как попытку оказать давление на правительство ФРГ с целью заставить его сократить или даже вовсе прекратить поддержку Украины.
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17.08.2024 20:12 Ответить
19 августа 2022 года "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября на три дня полностью остановит поставки газа в Германию и другие страны ЕС по "Северному потоку" с целью "проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ". Это была уже вторая за полтора месяца полная остановка газопровода, причем на сей раз внеплановая. До этого, с 11 по 21 июля, проводился ремонт согласно заранее опубликованному графику.
В преддверии новой остановки "Северного потока" цены на газ в ЕС взлетели до абсолютного максимума за всю историю отрасли, превысив казавшиеся ранее просто немыслимыми 340 евро за мегаватт-час или 3500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: год спустя, цены примерно в десять раз ниже и составляют приблизительно 35 евро за МВт⋅ч.

31 августа 2022 "Газпром" действительно прекратил прокачку газа, но в пятницу 2 сентября ее не возобновил под предлогом утечки масла.
Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше.
Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию.
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17.08.2024 20:18 Ответить
DW

Як пише "Польське радіо" - коментарі польських топполітиків стосуються заяв колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Ауґуста Ганнінґа. Він 15 серпня у розмові з телеканалом Welt TV заявив, що Польща причетна до диверсійної операції з підриву газопроводів "Північний потік".

"Польське радіо" звертає увагу на те, що Ганнінґ очолював розвідку при канцлері Ґергарді Шредері, уряд якого підтримував тісні економічні стосунки з Москвою і дав "зелене світло" будівництву "Північного потоку". Шредер як колишній канцлер входив до наглядової ради консорціуму, який будував "Північний потік". Польща ж від самого початку критикувала цей проєкт. Офіційна реакція Польщі: "Це брехня"
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17.08.2024 23:10 Ответить
А куда делась версия с яхтой Порошенко? Была ж такая
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17.08.2024 20:24 Ответить
Я б і Туску рекомендував прислухатися до своєї власної поради
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17.08.2024 20:32 Ответить
Туск здесь отлично сработал. Иногда поляки не упускают шанса гансов штрыкнуть смачно. Колбасники пытаются и сегодня усидеть на двух стульях. Хотя звонок прозвенел всему НАТО и не вчера. И что не говори---но поляки в первый год горячей войны нам помогли как никто другой и турки кстати тоже. Надо помнить.
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17.08.2024 20:54 Ответить
Вы забываете за чей счёт они это сделали.
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17.08.2024 21:12 Ответить
Если речь о помощи нам от Польщи и Турции идёт---то помощь первая и быстрая и во время начала войны цены зачастую не имеет. быстрота имеет значение тогда---и всё. Именно эти страны сразу включились.
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17.08.2024 21:18 Ответить
У Украины есть граница с Германией? Т.е Германия, Британия, США, Швеция и т.д. оплатили в том числе поставки гуманитарной помощи, горючего, оружия и т.д., но молодцы Турция и Польша?)) Это странная градация. Т.е часть налогов граждан большинства стран ЕС (а это в первую очередь Германия, Франция, Италия) были отправлены в фонд помощи Украины или других внутригосударственных фондов, а молодцами стали Турция и Польша, которым эти деньги дали? Это очень странная логика.
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17.08.2024 21:26 Ответить
Турция сразу закрыла Босфор, кажись 25 февраля, а Польша приняла только за март более миллиона первых беженцев! И с Польши топливо пошло много и сразу. И потом к осени туда сотни тысяч прибывали наших граждан! Это уникально по срокам и как процесс! Упомянутые вами страны включились позже, а с скандинавам особо и не ехали, или скоро уезжали по разным причинам. Здесь выставлять градацию кто больше или меньше, или дороже или дешевле смысла нет конечно. Но первая протянутая рука всегда самая нужная. Это форум. Сто раз напоминал всем, и себе тоже, мнений много, выбирают что хотят.
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17.08.2024 21:39 Ответить
Турция выполнила обязательства не перед Украиной, а по конвенции Монтрё, будучи членом НАТО, Польша выполнила свои обязательства перед Евросоюзом, за деньги Евросоюза. Обе страны могли ничего не сделать, но сделали. Но их труд оплачен всеми гражданами Евросоюза.
П.С. Я не имею цели преуменьшить помощь Польши, как и любой другой страны, помогавшей, или помогающей Украине. Как и Ваше мнение я считаю абсолютно правомерным, хоть и могу быть с ним не согласен.
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17.08.2024 21:48 Ответить
На последок чуть альтернативы про помощь. Я про клетчатые сумки почти 25-30 лет назад. Сколько именно украинцев продержались тогда именно благодаря Польше, Турции и кстати Венгрии---так целая эпоха морей бескрайних трудовых! И длилось лет 15 активно, и удержались и раскрутились многие. Плюс просто ездили работать и именно в Польшу больше всего. Как то забыли некоторые.
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17.08.2024 22:03 Ответить
Мы с Вами видимо о разном.
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18.08.2024 13:00 Ответить
Добавлю, у нас на тот момент,ограничили дизель на заправках на руки от30 до 50 литров,Польша большую часть топлива отдала нам. Да помощь была очень большая и быстро сообразили что,к чему. Остальные страны подключились позже.
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18.08.2024 08:42 Ответить
Ваша правда - нема кордону. Тому ми добре розуміємо і пам'ятаємо, як важко було Шольцу весною 22-го доправити в Україну аж 5000 обіцяних тактичних шоломів, - десь шість місяців пішло на дорогу від ФРН до України.
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18.08.2024 13:06 Ответить
Вы правы, ему было сложно, т.к его выбрали германцы и он обещал им безопасность и процветание, а не вляпаться в войну. Но именно германский бюджет имеет максимальные затраты в бюджет ЕС,
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18.08.2024 13:13 Ответить
Туск - мужик ! 👏👍🇵🇱🇺🇦
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17.08.2024 21:07 Ответить
"Мужики" - в Рязані.
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17.08.2024 22:18 Ответить
Блин, чувак (экс. глава внешней разведки 20 лет назад) оскандалился как во время работы во внешней разведке, так и после. Он обычный лгун!!! Если у него есть данные о виновникам теракта, то пусть покажет разрешение на доступ к такой информации. И уезжает в тюрьму вместе с теми, кто ее слил. Советчик "хе₽ов".
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17.08.2024 21:11 Ответить
Так это не он обвиняет, он только приплетает Польшу.
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17.08.2024 21:19 Ответить
Так вот я об этом и пишу. "Приплетает" - это обвиняет в соучастии.
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17.08.2024 21:29 Ответить
От і все прояснилось, бувший глава розвідки повідомив, що Україна та Польща повинні платити за газопровід, бо німецькі компанії втратили 12 ярдів, які кацапи не заплатили за будівництво, а страховики на поріг не пускають за відшкодуваннням -докажитє. Ось їх проізводственнікі і найняли генпрокурора (по зеленій схемі) а пята колона Х..... в жОПі Хрипатого Бубона сама пристала. Чим гірше для України - тим більше радості в х.....ських прихвостнів.
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17.08.2024 21:29 Ответить
Як все тупо...
Не беремо політику (хто кому хоче підкласти лайна в кишеню), не беремо нічогісінько, окрім техніки:
Отже, відомі факти:
- яхта прогулянкова, 20-ть. футів;
- екіпаж 3-4 людини
Завдання:
- підірвати нитку газопроводу, який розташований на глибині 60-70 метрів і знаходиться в промитій земснарядом траншеї, покритий після укладки, десь 5-7 метровим шаром щебеню і каміння.
Засоби:
- чотири підготовлених (припустимо) дайвери, які знаються на вибуховій справі;
- комплекти костюмів для глибоководних занурень.
- купа балонів з готовою дихальною сумішшю;
- декомпресійна камера, мінімум на двох чоловік;
- додатковий дизель-генератор і компресор для забезпечення роботи декомпресійної камери;
- запас палива для дизель-генератора декомпресійної камери і двигуна яхти (а на таких яхтах це "пердунець" в 35-36 кінських сил і задіяти його як енергетичну станцію не вийде;
- вибухівка (практично одна тона) засоби її доставки (таль, лебідка відповідної потужності);
- апаратура (любительський ехолот не підійде) для моніторингу дна;
- апаратура (інструменти) чим розгрібати шар каменюк в п'ять метрів товщиною, щоб дістатися до труби;
- освітлювальна апаратура, кабелі та ін.
- їжа, медикаменти, питна вода, паруси... бла, бла...
Питання?
- а де це розміщати на двадцятифутовій яхті? Хто в темі і так зрозуміють, хто не в темі погугліть.
- чим все це забезпечувати енергією?
Уявимо неможливе, все помістилось, джерело енергії як у атомного криголама, все працює.
Яхта підходить до місця диверсії, сканує дно, виявила нитку газопроводу... далі що?
- знову ж таки, хто в темі, той розуміє, що стати на якір на такій глибині для яхти цього класу майже неможливо.
- занурились дайвери (схема - пара у воді, всі інші на забезпеченні і страхуванні). Скільки вони можуть працювати при цьому тиску і температурі. Хвилини. А водолазного дзвона немає, та і наявність камери декомпресії під питанням (це важкенна залізяка з товстостінної сталі) і купа апаратури. Не буде декомпресії дайвери загинуть. Проводити декомпресію шляхом повільного підйому - це декілька діб.
Припустимо що цього не було... просто підійшли, надули гумовий понтон, причепили вибухівку і дайвер поступово випускаючи повітря з понтону, доставив вибухівку на дно. Звичайно що ніхто не копав і не перевертав каменюки, просто контейнер поставили зверху. Поставили таймер, дайвер пішов потихеньку нагору, яхта знялась з якоря (уявляєте якірний трос з якорем піднімається біля дайвера і в будь-який момент може його зачепити), пішла самим малим ходом, дайвер теліпається і на ходу проводить декомпресію (фантастика). І ось головне питання, який шанс на успіх? При всіх ризиках. Відсоток-півтора. Більше щасливий випадок. Так ці служби не працюють.
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17.08.2024 21:31 Ответить
Пану Алексу дуже вдячна за таку докладну інформацію, зараз розтлумачу чому, я бачила як працюють дайвери в Червоному морі(Красное море),була там на екскурсії, ми бачили цих Мужніх, підкреслюю, цих мужніх людей на глибині,яких бачили під яхтою, було шкло 15 см товщиною, і видно все, як вони там досліджують корали, вимірюють, щось роблять ще. Дякую Вам за Ваш докладний коментар.
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18.08.2024 09:22 Ответить
туск певно не докінця розуміє те що існує і певна інша реальність. можливо виведення цих труб з експлуатації пішло на користь європі, але якщо в європі будуть постійно мовчати і сподіватися на україну як на центр прийняття усіх рішень, то польща і інші країни європи можуть стати потопельниками в силу того що в україні дуже складна ситуація з владою в цілому та й демографічно та соціально україна не така вже і приваблива країна. подальша взаємодія з україною всеодно була і буде великим питанням для європи.
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17.08.2024 21:39 Ответить
польща вже один раз планувала міцний союз з угорщиною на противагу загальній європейській політиці і що з того вийшло... і чому зараз раптом в польщі вважають що україна чимось краща за угорщину. єдиний стимул тут війна яка насправді стомлює і змушує переосмислювати багато речей.
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17.08.2024 21:44 Ответить
Ееее,Пане Андрій,дозвольте з Вами посперечатися, наша Україна,найкраща, як би було по іншому, не було би стількі воїн за цей ой не маленький клаптик землі, і не вивозили б німці землю составами. Наша земля родюча, тільки не будь ледачим. Увіткни палю в землю вона коріння дасть. Згадайте Умань, хтось казав,та предрікав новий Єрусалим на цих Землях
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18.08.2024 09:29 Ответить
Це якийсь сюрр..вже й Польщу приплели до підриву ПП...?!
рашка не шкодує видно грошей на пропаганду...
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17.08.2024 21:58 Ответить
Кацапи валять все на США . ***** вже заявляв що Україна не могла підірвати труби , і що це зробили не якісь звичайні дайвери , а специ яких на всій планеті може кілька десятків набереться ( його слова ) .
Тобто кацапи самі не вірять в те що це зробила Україна .
Німецькі газові компанії які втратили гроші , на США наїжджати бояться , а гроші їм повернути хоцца ,, тому почали шукати крайнього серед тих на кого наїхати не страшно .
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17.08.2024 22:34 Ответить
Весь цей гвалт у пресі - через гроші. Бо замовники публікацій про "український слід", шукають винних, на кого б повішати збитки, завдані підривом трубопроводів "потоків".
Така формальність, проведена через кримінальне провадження і суд, потрібна для того, щоб фінансові показники газових компаній і банків, які приймали участь у проекті Nord Stream, а значить і їх акції, не впали і не обесцінились.
Українській владі слід серйозно поставитись до висунутих звинувачень німецьких правоохоронних органів та почати боротись в юридичній площині, шоби захиститись від майбутніх позовів зі стягнення шкоди. А для цього, як мінімум потрібно в суді спростувати всі підозри, висунуті щодо громадян України.
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17.08.2024 23:21 Ответить
 
 