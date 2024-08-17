Туск обратился к инициаторам и покровителям "Северных потоков": Единственное, что вы должны сделать, – попросить прощения и промолчать

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на расследование дела о взрывах на "Северных потоках" призывом к сторонникам газопроводов попросить прощения.

Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в X, передает Цензор.НЕТ.

"Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, - попросить прощения и промолчать", - написал польский премьер.

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15 августа на сайте ежедневной газеты Die Welt появилось интервью с бывшим руководителем немецкой внешней разведки Августом Ганнингом. Он заявил, что нападение на газопровод, вероятно, произошло при поддержке Польши. Он добавил, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

"Совершенно очевидно, что здесь были привлечены польские инстанции. И я не думаю, что это были просто инстанции, я считаю, что это была договоренность между высшими эшелонами в Украине и Польше", - сказал Ганнинг.